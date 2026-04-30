В учебную программу введут предмет «Духовно-нравственная культура России»

В школах России введут предмет «Духовно-нравственная культура России»

Tекст: Тимур Шайдуллин

С нового 2026/27 учебного года в российских школах появится новый предмет – «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР), сообщает Минпросвещения России. Для учащихся пятых классов изучение ДНКР начнётся во втором полугодии и охватит 17 учебных часов. В 2027/28 учебном году к программе присоединятся шестые и седьмые классы, где на предмет будет выделяться по 34 часа.

В министерстве уточнили, что школы получат все необходимые учебные пособия, а также методические материалы. Уже направлены методические письма о преподавании нового учебного курса в регионы. Продолжается работа над созданием единой линейки учебников для ДНКР, чтобы обеспечить единый подход к преподаванию во всех регионах страны.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, предмет призван познакомить школьников с традиционными нравственными ценностями и жизнью выдающихся исторических личностей России. «Предмет должен быть по-настоящему интересным для ребят, а для этого необходим неформальный подход», – подчеркнул он. Кравцов отметил, что основой курса станет утверждённый на федеральном уровне пантеон героев.

Для педагогов предусмотрены специальные курсы повышения квалификации, чтобы подготовить их к преподаванию ДНКР. В министерстве считают, что новый предмет поможет формировать у школьников мировоззрение на основе традиционных ценностей и воспитательной работы.

Ранее Минпросвещения изменило количество часов на изучение обществознания в российских школах и новые нормы вступят в силу 1 сентября 2027 года. До этого ведомство определило список обязательных предметов для старшеклассников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти планируют к 2028 году обеспечить обучение всех школьников России по единым государственным учебникам по основным предметам.



