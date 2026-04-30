Путин на марафоне «Знания» назвал Россию настоящей страной восходящего солнца

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках марафона «Знание. Первые» заявил, что именно Россия, а не Япония или Новая Зеландия, является настоящей «страной восходящего солнца», передает ТАСС.

Путин подчеркнул: «У нас считается, что самая восточная страна – это Япония. А восточнее Японии находится Новая Зеландия. А восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Поэтому именно Россия является страной восходящего солнца». Он обратил внимание, что самая восточная точка страны расположена именно на Чукотке.

Президент отметил, что всего в 60 километрах от Чукотки через Берингов пролив начинается Америка, что делает Россию самой восточной страной мира по расположению границ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника. Путин провел с ними неформальную встречу за чашкой чая.

Он подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители как крупных, так и малочисленных народов ощущали Россию своим родным домом. Президент России также заверил, что ненцы не потеряют статус коренного малочисленного народа, даже если их численность превысит 50 тыс. человек.