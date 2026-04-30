  • Новость часаПутин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    КНДР способна подстраховать безопасность Дальнего Востока России
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном
    Медведев: После распада СССР все смотрели на Запад через «розовые очки»
    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу
    Песков назвал главный приоритет парада Победы
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
    Медведев заявил о наличии у России уникального секретного оружия
    Задержаны участники акций устрашения против руководителей Роскомнадзора
    30 апреля 2026, 17:28 • Новости дня

    Пезешкиан назвал условие для продолжения диалога с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран готов продолжать диалог с США при условии отказа Вашингтона от провокаций, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

    Как сообщила пресс-служба иранского лидера, Пезешкиан отметил решимость иранских властей, народа и вооруженных сил защищать законные и неотъемлемые права республики, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Тегеран готов к дипломатическому процессу ради справедливого соглашения, которое обеспечит права Ирана и стабильность в регионе. По его словам, «реализовать это возможно при условии прекращения чрезмерных притязаний и провокационных действий со стороны США».

    Также Пезешкиан заявил о необходимости решительной позиции всех стран для осуждения «морского пиратства США и угроз международному судоходству».

    Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о провале планов США в Иране.

    Накануне США отказались принять мирные предложения Ирана.

    30 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликте между США и Ираном наступила та фаза, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в прямое обсуждение урегулирования кризиса. Возможно, российский лидер предложил американскому коллеге вариант сохранения лица в аспекте иранской ядерной программы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся спустя день после того, как президент России принимал в Санкт-Петербурге главу МИД Ирана», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, звонок российского лидера американскому коллеге стал ожидаемым.

    «Путин, по всей видимости, представил Трампу позицию Ирана, которую поддерживает и Москва – иначе, я думаю, мы не выступали бы посредниками. Кроме того, глава государства изложил Штатам вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке. Продолжительность разговора свидетельствует о том, что обсуждались исключительно важные вопросы, связанные с кризисом в Персидском заливе, в том числе и последствия для мировой экономики», – рассуждает собеседник.

    «Результаты нынешних событий в регионе повлияют на архитектуру отношений в мире, многополярность, позиции великих держав», – прогнозирует Ткаченко. В этой связи политолог счел заявления по Украине, сделанные по итогам разговора президентов, «ритуальными». «Мне кажется, это стало дипломатическим прикрытием, призванным снизить накал ожиданий относительно переговоров по ключевой теме беседы – кризис в Персидском заливе», – добавил спикер.

    Он предположил, что наступила та фаза конфликта между США и Ираном, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в обсуждение. В этом контексте любопытно заявление Трампа после переговоров с Путиным о том, что Москва «тоже не хочет, чтобы у Исламской республики было ядерное оружие».

    «Я допускаю, что российский лидер предложил американскому коллеге вариант «сохранения лица» США в аспекте иранской ядерной программы. Идея не нова и состоит в том, что Россия вывозит на свою территорию запас обогащенного урана из Ирана», – указал эксперт, добавив, что в текущей ситуации Штаты в глазах всего мира выглядят проигравшими в конфликте.

    «Предложение же Москвы – это, своего рода, наш подарок Трампу в благодарность за то, что он сокращает вовлечение Вашингтона в украинский кризис», – считает Ткаченко. По его мнению, предположению американского президента о том, что конфликты на Украине и в Иране закончатся в одни сроки, едва ли можно назвать верным.

    «Они никак не связаны между собой. У этих конфликтов своя динамика, свои интересы. Если они вдруг разрешатся в один момент, то это окажется совпадением. Но мне кажется, что все-таки кризис на Украине завершится позже», – заключил аналитик.

    В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более 1,5 часов. О содержании беседы рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, общение президентов велось в дружественном ключе, было откровенным и деловы.

    Путин первым делом высказал слова поддержки американскому коллеге в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице «Вашингтон Хилтон». «Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия», – цитирует Ушакова сайт Кремля.

    «Кстати, было упомянуто, что опасный инцидент произошел как раз накануне дня рождения первой леди США, 26 апреля. Мелании Трамп были переданы поздравления и отмечен ее вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», – добавил помощник президента России.

    Он указал, что из вопросов международной повестки дня основное внимание главы государств уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. «Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Это должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», – указал Ушаков.

    По его словам, российский лидер обратил внимание на неизбежные и крайне пагубные последствия в случае возобновления силовых действий в отношении Исламской республики со стороны США и Израиля. «И конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», – сказал помощник главы государства.

    Он сообщил, что Москва настроена содействовать развязке кризиса дипломатическим путем и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. «В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков», – добавил Ушаков.

    Путин по просьбе Трампа охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения: российские войска удерживают стратегическую инициативу и теснят позиции противника, отметил чиновник. Российский лидер в ходе беседы упомянул, что с начала 2025 года Москва передала Киеву более 20 тыс. тел погибших, получила – чуть более 500.

    «И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта. Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», – заявила помощник президента России.

    Путин в беседе с Трампом подтвердил, что цели военной операции будут достигнуты, подчеркнул Ушаков. Москва при этом, отметил он, предпочла бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса. Глава Белого дома позитивно оценил недавно объявленное РФ пасхальное перемирие, а Путин заявил ему о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Американский президент активно поддержал инициативу.

    Трамп, в свою очередь, назвал беседу с Путиным хорошей. По словам главы Белого дома, российский лидер заинтересован в поиске решения по Украине. «Я думаю, Путин хотел бы увидеть решение по Украине. Это хорошо», – добавил он. Трамп рассказал, что ранее президент России был готов к сделке, но «некоторые люди» помешали этому.

    Он предположил, что военные действия в Иране и на Украине могут завершиться в одни сроки. Американский лидер также сообщил, что Путин предложил помочь с решением конфликта на Ближнем Востоке.

    Отметим, телефонный разговор президентов стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года, а предыдущий – состоялся 9 марта.

    Комментарии (14)
    29 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул неприемлемость и опасность перехода к наземной операции в Иране, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин акцентировал внимание на том, что любые силовые действия США и Израиля могут привести к крайне пагубным последствиям не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, передает ТАСС.

    Российский президент отметил, что вариант с проведением наземной операции на территории Ирана видится «совсем неприемлемым и опасным».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поддержал решение США о продлении перемирия вокруг Ирана.

    Комментарии (9)
    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск

    Президент США сообщил о планах пересмотреть численность войск в Германии

    @ Schoening/Imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за резких разногласий по иранскому кризису администрация США рассматривает возможность сокращения военного присутствия в Германии, где сейчас размещены 35 тыс. американских солдат.

    Американское руководство рассматривает варианты изменения военного присутствия в Европе, передает Bloomberg.

    «Соединенные Штаты изучают и пересматривают возможное сокращение войск в Германии, и решение будет принято в течение короткого периода времени», – заявил Дональд Трамп.

    В Белом доме связали эту публикацию президента с недавними словами немецкого канцлера Фридриха Мерца.

    Ранее глава правительства Германии отметил, что Иран откровенно унижает американских переговорщиков при обсуждении военного конфликта. В ответ американский лидер указал на полную некомпетентность Мерца в этом вопросе. Трамп также напомнил союзникам по НАТО о необходимости оказывать больше поддержки Вашингтону и Израилю.

    Во время первого срока политик уже пытался вывести 9,5 тыс. солдат с территории европейского союзника. Тот план не был реализован до конца, и сейчас в Германии остаются около 35 тыс. военнослужащих США. На фоне растущих разногласий британский король Карл III во время визита в Конгресс призвал Америку отказаться от изоляционизма.

    Конфликт вокруг Ирана привел к закрытию Ормузского пролива, что спровоцировало резкий скачок мировых цен на энергоносители. Трамп подчеркнул готовность продолжать жесткую блокаду судов, направляющихся в иранские порты. Президент добавил, что категорически отверг последнее предложение Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об унижении США иранскими лидерами. Президент США в ответ упрекнул оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал слова американского лидера о сокращении военного контингента черной меткой для немецкого политика.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    США отказались принять мирные предложения Ирана
    @ IMAGO/WILL OLIVER/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон решил продолжить жесткую экономическую блокаду иранских портов, несмотря на предложение Тегерана открыть Ормузский пролив в обмен на завершение конфронтации.

    Президент США Дональд Трамп не принял мирные предложения иранской стороны по урегулированию конфликта, передает РБК со ссылкой на портал Axios. Иранская инициатива предполагала открытие Ормузского пролива и расположенных в нем портов для завершения противостояния, а обсуждение ядерной программы откладывалось на будущее.

    Американский лидер объяснил свой отказ высокой эффективностью текущего давления на исламскую республику. «Блокада эффективнее бомбардировок. Они задыхаются, как набитая свинья. И для них это будет еще хуже. У них не должно быть ядерного оружия», – заявил глава государства.

    По оценке американского президента, нефтяная инфраструктура Ирана находится в критическом состоянии. Нефтехранилища и трубопроводы страны переполнены из-за невозможности экспортировать сырье в условиях жестких санкций. Вашингтон намерен сохранять блокаду до тех пор, пока Тегеран полностью не откажется от разработки ядерного оружия на условиях США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив ради прекращения боевых действий. Дональд Трамп поручил своим советникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Американские власти продолжат оказывать максимальное давление на Иран.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 04:57 • Новости дня
    США предложили коалицию для возобновления судоходства в Ормузе
    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация президента США продвигает создание альянса Maritime Freedom Construct для обмена разведданными и обеспечения соблюдения санкций в зоне Ормузского пролива.

    Администрация президента США Дональда Трампа предлагает другим странам сформировать новый альянс для возобновления движения судов в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal. Издание пишет, что инициатива описана в дипломатической телеграмме Госдепартамента, разосланной во вторник в посольства США.

    «Эта инициатива, получившая название Морская коалиция свободы судоходства (Maritime Freedom Construct), была подробно изложена во внутренней телеграмме Госдепартамента, разосланной во вторник посольствам США, которая призывала американских дипломатов добиваться от иностранных правительств присоединения к нему», – цитирует WSJ документ. В телеграмме отмечается, что возглавляемая США коалиция должна обмениваться разведданными, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций.

    По данным газеты, MFC станет совместным проектом Госдепартамента и Центрального командования вооруженных сил США. Хотя альянс позиционируют как мирную инициативу, дипломатам поручено уточнять у иностранных коллег готовность стать «дипломатическим и/или военным партнером».

    Ранее ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон утверждает, что не связанные с Ираном суда могут свободно проходить через пролив, если не платили за проход Тегерану. Власти Ирана о введении такой платы не объявляли, но говорили о планах ее установить.

    Комментарии (6)
    30 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    США начали конфискацию перехваченных иранских нефтяных танкеров

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство юстиции Соединенных Штатов инициировало процедуру изъятия судов Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    Военно-морские силы Соединенных Штатов перехватили два связанных с Ираном нефтяных танкера, передает Bloomberg.

    Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что Министерство юстиции уже запустило процесс конфискации, однако детали процедуры и дальнейшая судьба судов пока не раскрываются из соображений безопасности.

    Американские военные поднялись на борт танкеров Tifani и Phonix (также известного как Majestic X) на прошлой неделе недалеко от Шри-Ланки. После этого суда продолжили движение по Индийскому океану, несколько раз меняя курс. Действия США являются частью кампании «Операция Экономическая ярость», объявленной президентом Дональдом Трампом 12 апреля для усиления давления на Тегеран.

    Министр финансов Скотт Бессент заявил, что блокада не позволяет Ирану экспортировать нефть. «Мы думаем, что иранские хранилища скоро будут заполнены. Им придется начать консервировать свои скважины, что приведет к постоянным проблемам», – отметил он в интервью Fox Business.

    Конфискация нефти с иранских судов станет эскалацией экономического наступления администрации Трампа. Подобный механизм уже применялся ранее: в конце февраля Минюст США подал иск об изъятии почти двух млн баррелей венесуэльской нефти с танкера, связанного с иранским Корпусом стражей исламской революции. Аналогичные меры принимались в 2023 и 2021 годах, а также в отношении судов, направлявшихся в Венесуэлу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжат оказывать давление на Тегеран с помощью военно-морской блокады.

    ооруженные силы США провели операцию по перехвату судна Majestic X с иранской нефтью в Индийском океане.

    Ранее американские военные задержали танкер Tifani в открытых водах между Шри-Ланкой и Индонезией.

    Комментарии (8)
    29 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    WP: Авианосец «Джеральд Форд» вскоре покинет Ближний Восток
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский военный корабль «Джеральд Форд» завершает миссию после рекордных 309 дней непрерывного плавания и возвращается домой из-за серии серьезных технических поломок на борту, сообщает газета Washington Post.

    Участвовавший в операции против Ирана корабль ВМС США покинет регион в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

    «Авианосец «Джеральд Форд» покинет Ближний Восток и отправится домой в ближайшие дни», – пишет The Washington Post. Издание отмечает, что судно установило абсолютный рекорд среди современных американских авианосцев, находясь на плаву 309 дней.

    Длительное плавание негативно сказалось на техническом состоянии корабля. На борту регулярно происходили различные происшествия и аппаратные сбои.

    По информации The New York Times, в марте экипажу потребовалось более 30 часов на тушение пожара в прачечной. Кроме того, в конце февраля The Wall Street Journal писала о системных неполадках в вакуумной канализации судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец установил новый рекорд по длительности боевого дежурства.

    После ремонта на Крите боевой корабль прибыл на якорную стоянку в хорватском Сплите.

    Экипажу судна понадобилось более суток для полной ликвидации возникшего на борту пожара.

    Комментарии (2)
    30 апреля 2026, 01:28 • Новости дня
    Reuters: Разведывательный БПЛА уничтожили рядом с посольством США в Багдаде

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Ирака нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, совершавший полет в непосредственной близости от американской дипломатической миссии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Разведывательный беспилотник был уничтожен неподалеку от американского посольства в Багдаде, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентства Reuters.

    «Разведывательный дрон, пролетавший рядом с посольством США в Багдаде, был сбит», – отмечается в сообщении информационного агентства.

    Для успешного перехвата летательного аппарата потребовалась совместная работа двух стран. Уточняется, что при нейтрализации воздушной цели были задействованы как американские, так и иракские оборонные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник атаковал штаб иракской разведывательной службы в Багдаде.

    До этого американское посольство в иракской столице подверглось ударам дронов.

    В начале марта у здания дипмиссии Соединенных Штатов сработали системы противовоздушной обороны.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Иран добился освобождения шести членов экипажа контейнеровоза

    Tекст: Вера Басилая

    Шестеро членов экипажа иранского контейнеровоза, задержанного американскими военными в Оманском заливе, вернулись в Иран, ещё 22 моряка остаются на судне, сообщило агентство Tasnim.

    Власти Ирана добились освобождения шести членов экипажа иранского контейнеровоза, который был задержан военными США в Оманском заливе, передает ТАСС.

    Все освобожденные иранцы уже находятся на территории республики. Власти Ирана продолжают работать над возвращением еще 22 граждан страны, остающихся на борту судна.

    Как сообщает агентство Tasnim, контейнеровоз под иранским флагом был перехвачен 20 апреля военными США по пути в иранский порт. Центральное командование ВС США заявило, что действия были предприняты для обеспечения блокады портов Ирана. По их словам, после отказа экипажа подчиниться требованиям, американский эсминец нанес повреждения машинному отделению, а затем на борт поднялись морские пехотинцы США.

    Ранее президент США заявил о перехвате иранского сухогруза в Оманском заливе.

    Американские военные взяли под контроль торговое судно после обстрела машинного отделения.

    МИД Ирана потребовал немедленно освободить экипаж корабля Touska.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 05:17 • Новости дня
    Bloomberg: США захотели ударить гиперзвуковой ракетой по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное командование намерено разместить гиперзвуковую ракету Dark Eagle в ближневосточном регионе в качестве ответной меры на действия иранских сил, сообщили источники.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) обратилось с запросом о переброске гиперзвукового комплекса Dark Eagle на Ближний Восток.

    Это оружие может быть использовано для потенциального удара по иранским объектам, сказали собеседники Bloomberg, передает РИА «Новости».

    «В заявке на развертывание войск этот шаг обосновывается тем, что Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости высокоточных систем», – подчеркивается в публикации.

    Окончательное решение по инициативе американских военных пока не принято.

    В случае одобрения запроса это будет первый случай боевого развертывания гиперзвукового оружия США. Авторы материала уточняют, что ракета Dark Eagle еще не прошла полный цикл подготовки к применению в реальных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 12:51 • Новости дня
    Медведев заявил о реальной возможности ядерного апокалипсиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил вероятность применения самого разрушительного оружия, отметив отсутствие данных о стремлении Ирана к созданию ядерного арсенала.

    Ядерный апокалипсис представляет собой реальную угрозу, передает РИА «Новости». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые».

    «Меня часто упрекают в том, что я использую какую-то там жестокую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе, но, к сожалению, он реально возможен», – подчеркнул политик. При этом он выразил сожаление по поводу сложившейся международной обстановки.

    Кроме того, председатель партии «Единая Россия» прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной программы. По его словам, у Москвы нет информации о том, что Тегеран стремится получить ядерное оружие. Медведев добавил, что хотя Соединенные Штаты обвиняют Иран в попытках создать такой арсенал, сам Иран категорически отрицает подобные намерения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза РФ признался в моральной готовности применить ядерное оружие на посту президента. Политик усомнился в компетентности искусственного интеллекта по вопросам иранской ядерной угрозы.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    В Иране предсказали взлет цен на нефть до 140 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Американская морская блокада исламской республики неминуемо спровоцирует резкий скачок мировых цен на нефть вплоть до 140 долларов за баррель, заявил спикер иранского однопалатного парламента (Меджлиса) и глава делегации в переговорах с США Мохаммад Багер Галибаф.

    Подобный сценарий развития событий озвучил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, передает ТАСС.

    «Это был один из тех бесполезных советов, которые администрация США получает от таких людей, как Бессент, которые также продвигают политику блокады и довели цены на нефть до 120 долларов и выше. Следующая остановка – 140 долларов», – написал политик в соцсети.

    Глава делегации на переговорах с Вашингтоном также добавил, что ключевая проблема американских властей кроется в самом их мышлении.

    Напомним, конфликт между США, Израилем и Ираном обострился 28 февраля. Спустя 40 дней боевых действий, унесших жизни 3375 граждан исламской республики, глава Белого дома 7 апреля объявил о двухнедельном перемирии.

    Встреча представителей Тегерана и Вашингтона 11 апреля в Исламабаде не принесла результатов из-за серьезных противоречий. Впоследствии 21 апреля американский лидер сообщил о намерении продлить режим прекращения огня. Однако иранская сторона отказалась признавать одностороннее решение США, пообещав действовать исключительно в собственных национальных интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США поручил своим советникам готовиться к длительной морской блокаде Ирана. Американские власти продолжат оказывать давление на Тегеран для остановки экспорта нефти.

    Глава Белого дома ранее допустил разрушение иранских нефтепроводов в течение трех дней из-за ограничений.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    КСИР пригрозил ответить на атаки США продолжительными ударами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран намерен отвечать на атаки со стороны США продолжительными и болезненными ударами, даже если американские действия будут ограниченными, заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави.

    «Мы ответим на операции противника продолжительными и болезненными ударами, даже если они будут носить ограниченный и внезапный характер», – заявил Мусави, передает ТАСС со ссылкой на телеканал SNN.

    Он подчеркнул, что иранские военные уже нанесли удары по американским базам в регионе, и в случае новых атак под удар попадут также корабли США.

    Ранее сообщалось, что американское военное командование намерено разместить гиперзвуковую ракету Dark Eagle в ближневосточном регионе в качестве ответной меры на действия иранских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 11:37 • Новости дня
    Axios: Командование США представит Трампу новые планы операции против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США рассмотрит новые сценарии военных действий против Тегерана, включая мощные удары по инфраструктуре для выхода из переговорного тупика.

    Командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг представит американскому лидеру варианты возможных действий против Тегерана, передает портал Axios.

    Ожидается также присутствие председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

    По данным источников издания, CENTCOM подготовило план краткосрочных и мощных ударов по иранской инфраструктуре. Цель таких действий – вывести переговоры по ядерной программе из тупика и заставить Тегеран проявить гибкость. Другой вариант предполагает взятие под контроль части Ормузского пролива для восстановления коммерческого судоходства, что может потребовать привлечения сухопутных сил.

    Кроме того, обсуждалась возможность проведения операции спецназа для захвата иранских запасов высокообогащенного урана. При этом президент США ранее отмечал: «Я считаю военно-морскую блокаду Ирана несколько более эффективной, чем бомбардировки».

    В настоящее время Вашингтон рассматривает блокаду как основной рычаг давления, однако военный сценарий не исключен, если Тегеран откажется идти на уступки. Американские военные также анализируют риски ответных действий Ирана против сил США в регионе в случае введения блокады. Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Игорь Юшков допустил вероятность новых американских ударов по иранской нефтяной инфраструктуре.

    Президент США пригрозил Тегерану возобновлением военных действий ради заключения мирного соглашения.

    Американский лидер рассматривал варианты ограниченных бомбардировок для выхода из переговорного тупика.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 08:31 • Новости дня
    Посол Ирана сообщил о поражении США в конфликте с Тегераном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты потерпели неудачу в конфликте с Ираном и предпринимают попытки компенсировать свои потери за столом переговоров, заявил посол Исламской Республики в Египте Моджтаба Фердоуси Пур.

    Как заявил посол Исламской Республики в Египте Моджтаба Фердоуси Пур, США потерпели поражение в конфликте с Ираном и сейчас пытаются отыграть свои потери за столом переговоров, передает ТАСС.

    По его словам, «Соединенные Штаты проиграли не только на поле боя, но и в глобальном масштабе – в мировой экономике, энергетическом секторе и валютной сфере».

    Дипломат считает, что после неудач в этих сферах Вашингтон теперь стремится добиться выгодных для себя решений с помощью дипломатических механизмов. Он отметил, что такой подход связан с желанием США компенсировать стратегические потери.

    Фердоуси Пур подчеркнул, что после серии актов агрессии против Ирана Тегеран имеет все основания пересмотреть существующий формат взаимодействия с оппонентами. По его словам, в нынешней ситуации республика может напрямую требовать выполнения собственных условий от противоположной стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога с Вашингтоном завышенными ожиданиями американской стороны.

    Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив для прекращения боевых действий.

    Иранский министр запланировал визит в Москву для обсуждения конфликта с США и Израилем.

    Комментарии (0)
