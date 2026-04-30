Путин пообещал посетить Вилючинск

Путин на марафоне «Знания» пообещал посетить Вилючинск

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин пообещал посетить город Вилючинск. Об этом он заявил во время встречи с представителями коренных малочисленных народов России в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые», который проходит в эти дни в московском «Манеже», сообщает РИА «Новости».

В ходе беседы представитель Камчатского края, камчадал, участник СВО Алексей Красильников рассказал Путину о жизни в Вилючинске, отметив, что в городе появился новый детский сад и ведется активное строительство. Президент ответил: «Давно не был в Вилючинске, надо будет обязательно съездить, посмотреть, что происходит».

Красильников добавил, что жителям всего хватает, и подчеркнул развитие инфраструктуры. На это Путин с улыбкой заметил, что «все хорошо не бывает», а также пошутил: «Вот настоящий военный». В завершение глава государства поблагодарил Красильникова за отношение к службе и подтвердил свое намерение посетить город в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника. Путин провел с ними неформальную встречу за чашкой чая на марафоне «Знание. Первые».

Глава государства подчеркнул, что важно, чтобы представители всех народов России ощущали страну своим домом. Он также заверил, что ненцы сохранят статус коренного малочисленного народа даже при увеличении численности свыше 50 тыс. человек.



