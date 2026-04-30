Путин по-бесермянски поприветствовал жительницу Удмуртии

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями коренных малочисленных народов России, передает ТАСС. В ходе мероприятия в рамках федерального просветительского марафона «Знания. Первые» к главе государства обратилась жительница Удмуртии из семьи Сидоровых, поприветствовав его на бесермянском наречии словами: «Чырткемесь! – Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович!»
Путин в ответ повторил бесермянское приветствие: «Чырткемесь!», чем вызвал удивление и одобрение женщины, которая с улыбкой произнесла: «Класс!»
Удмуртский язык включает в себя несколько наречий, среди которых есть бесермянское. Бесермяне входят в единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации. По данным Всероссийской переписи населения 2021 года, численность бесермян составляет примерно 2 тыс. человек.
В ходе марафона «Знание. Первые» он провел неформальную встречу за чашкой чая с представителями этих народов. Президент также ознакомился с экспозицией «Герои спецоперации: подвиг единства», организованной на площадке марафона в рамках года Единства народов России.