    КНДР способна подстраховать безопасность Дальнего Востока России
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном
    Медведев: После распада СССР все смотрели на Запад через «розовые очки»
    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу
    Песков назвал главный приоритет парада Победы
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
    Медведев заявил о наличии у России уникального секретного оружия
    Задержаны участники акций устрашения против руководителей Роскомнадзора
    30 апреля 2026, 16:18 • Новости дня

    В Москве четвероклассница ранила учителя ножом в школе

    Tекст: Денис Тельманов

    В одной из московских школ произошел инцидент, в результате которого школьница четвертого класса нанесла учителю ранение кухонным ножом, принесенным из дома.

    Ученица четвертого класса школы № 1474 в Москве ранила учителя кухонным ножом, который принесла из дома, передает ТАСС.

    «Вчера в нашей школе произошел инцидент: ученица четвертого класса ранила учителя кухонным ножом, который принесла из дома», – сообщила директор учебного заведения Ирина Курчаткина.

    Она добавила, что педагогу своевременно оказана медицинская помощь. Сейчас жизни и здоровью учителя ничего не угрожает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юноша, напавший на сверстников с ножом в Нижегородской области, был приговорен к реальному сроку заключения.

    Полицейские задержали жителя Ачинска, который напал на тринадцатилетнего мальчика с металлической обувной ложкой.

    Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу на арест подростка, обвиняемого в убийстве учительницы в Добрянке.

    29 апреля 2026, 20:02 • Новости дня
    В РПЦ вступились за девушек, устроивших танцы у собора в Ростове-на-Дону
    В РПЦ вступились за девушек, устроивших танцы у собора в Ростове-на-Дону
    Tекст: Валерия Городецкая

    Донская митрополия выступила в защиту девушек, которые танцевали возле кафедрального собора в Ростове-на-Дону. В митрополии подчеркнули, что из незначительного случая пытаются создать конфликт, выставляя церковь в негативном свете.

    Пресс-секретарь главы митрополии Игорь Петровский назвал подстрекателями людей, пожаловавшихся в полицию, подчеркнув, что они далеки от православной церкви, пишет агентство «Панорама». «Танцующие вызывают у меня меньше вопросов, чем подстрекающие», – заявил Петровский и добавил, что из незначительного случая пытаются создать конфликт, выставляя церковь в негативном свете.

    Инцидент произошел на улице Московской Ростова-на-Дону, где две сестры – 36 и 16 лет – устроили танец на фоне собора. Видео с их участием появилось в соцсетях и вызвало резкие обсуждения. После обращения в полицию девушек нашли, старшая из них записала видео с извинениями, пообещав не повторять поступка. Несмотря на раскаяние, на сестер были составлены административные протоколы по статье о публичном осквернении религиозных символов.

    Писатель Роман Антоновский в своем Telegram-канале поддержал позицию митрополии, назвав ее «абсолютно верной реакцией» в ответ на «нелепый прессинг запретунами зумерш, станцевавших около собора в Ростове». Он отметил, что иногда «тикток – это просто тикток» и призвал не раздувать скандал на ровном месте.

    Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) также усомнился в необходимости наказания, отметив, что реакция на поступок девушек оказалась несоразмерной. Комментируя в Telegram-канале позицию митрополии, он напомнил апокрифическую историю с императором Александром III, который отреагировал на обвинения в адрес пьяного солдата, плевавшего в сторону императорского портрета: «Дело прекратить. Передать имяреку, что я на него тоже плюю. Впредь моих портретов по кабакам не вешать».

    «О том же подумалось по «делу о ростовских танцовщицах». Разве что на них не наплевать, ибо злого умысла вовсе не вижу. И даже если бы был, очевидна несоразмерность. Кстати в отличие от ситуации 2012 года, когда «перформанс» был именно что направлен на подрыв сакральности Церкви», – написал архиепископ.

    Напомним, в 2012 году участницы панк-группы «Pussy Riot» (в 2025 году признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России) в цветных балаклавах ворвались в храм Христа Спасителя в Москве и устроили танцы на амвоне. В итоге за хулиганство трое девушек были осуждены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году трех студенток исключили из Российского государственного художественно-промышленного университета им. Строганова после видео с танцами напротив храма Христа Спасителя.

    30 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы

    Песков: Сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно

    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы
    Tекст: Дарья Григоренко

    Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос, определены ли уже дни и часы прекращения огня, Песков ответил: «Они будут объявлены», передает ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    30 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин

    Путин: Мост на Сахалин строить дорого, но необходимо

    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство моста на Сахалин – очень затратный проект, но осуществить его необходимо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

    Глава государства отметил, что основная доля расходов связана не только с самим мостом, но и со строительством всей прилегающей инфраструктуры, передает ТАСС.

    Во время обсуждения один из участников, экскурсовод и эксперт по туризму Андрей Кафкан из Сахалинской области, рассказал президенту о преимуществах региона для туризма. Путин поинтересовался, увеличивается ли поток туристов в область, и, услышав утвердительный ответ, задал вопрос о строительстве моста.

    «Дорогая история. И дело даже не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту (дорогая). Вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно», – сказал президент.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью.

    Напомним, в четверг Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая.

    29 апреля 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    Ушаков: Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности объявления перемирия на время празднования Дня Победы, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине.

    30 апреля 2026, 14:33 • Новости дня
    Бутягин раскрыл детали задержания в Польше

    Бутягин рассказал, как принял сотрудниц ABW Польши за гостей ресторана

    Бутягин раскрыл детали задержания в Польше
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, рассказал, что при задержании перепутал сотрудниц спецслужбы Польши с посетительницами ресторана.

    Освобожденный археолог Александр Бутягин в интервью «Вестям» поделился деталями своего задержания в Польше. Он сообщил, что утром в гостинице, где должен был читать лекцию о Помпеях, спустился позавтракать и одновременно работал над презентацией. Тогда к нему подошли две женщины, которых он сначала принял за посетительниц ресторана, за чей столик мог по ошибке сесть.

    «Первая мысль была: может, я за их столик сел? Но это были подполковник и майор ABW, это спецслужба польская, они предъявили мне свои жетоны и сказали, что хотят поговорить. Позавтракать мне уже не дали, повели в номер, обыскали… все собрали и повезли меня в их штаб-квартиру», – рассказал Бутягин.

    По словам ученого, условия содержания в варшавской тюрьме были «спартанскими», хотя ему разрешили звонить родственникам и получать письма. Однако первый звонок домой он смог сделать только через три месяца после задержания, а позднее у него появилась возможность чаще общаться с родными. Письма также регулярно приходили, что поддерживало его морально.

    Напомним, что Александр Бутягин был задержан в декабре 2025 года по запросу Украины за якобы незаконные археологические работы в Крыму. После решения суда о допустимости экстрадиции и подачи апелляции, которая не была рассмотрена, он был освобожден в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.

    Ранее в интервью Бутягин заявил, что в случае экстрадиции на Украину его ждали бы гораздо более суровые условия, чем в польской тюрьме. Он связал свое преследование с попыткой формирования негативного образа России украинскими археологами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бутягина обменяли на задержанных в России сотрудников молдавских спецслужб. При этом, польские власти оставили под арестом телефон и ноутбук Бутягина.


    29 апреля 2026, 20:29 • Новости дня
    «Северсталь» заявила о регистрации всех активов Мордашова в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активы Алексея Мордашова, в том числе компания «Северсталь», зарегистрированы в России, сообщил журналистам представитель компании.

    Он подчеркнул, что все активы находятся в российской юрисдикции, а не в офшорных зонах, поскольку «Северсталь» и Мордашов уже давно включены в санкционные списки Евросоюза, США и других западных стран, передает ТАСС. «Северсталь» не имеет права размещать активы вне России при действующих ограничениях.

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала крупный бизнес проявлять социальную ответственность, обратив особое внимание на «Северсталь». Она отметила скромный бюджет Вологодской области и призвала перенести возможные офшорные активы в Россию, чтобы поддержать регион, где работает предприятие Мордашова.

    Представитель «Северстали» сообщил, что компания и вся черная металлургия переживают глубокий кризис: в первом квартале прибыль снизилась в 370 раз, до 57 млн рублей, а рентабельность достигла минимального значения в 12%. В этих условиях снижаются и налоговые поступления, однако «Северсталь» остается системообразующим предприятием для региона. В 2025 году налоговые отчисления компании в бюджет Вологодской области составили 13,4 млрд рублей, несмотря на тяжелую ситуацию в отрасли.

    Компания также продолжает выполнять все социальные обязательства: в прошлом году она вложила в социальные проекты Вологодской области 5,76 млрд рублей, а совокупный вклад в реализацию национальных целей России достиг 25,6 млрд рублей. Представитель «Северстали» добавил, что позиция в рейтинге Forbes определяется расчетной стоимостью акций или гипотетической оценкой активов, но не реальными денежными средствами компании или ее владельца.

    В 2023 году Госдума приняла закон о налоговых льготах для «русских офшоров».

    29 апреля 2026, 21:50 • Новости дня
    Росстат назвал отрасль с самыми высокими средними зарплатами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В феврале 2026 года работники табачной промышленности получили самую высокую среднюю зарплату среди всех отраслей экономики России, сообщили в Росстате.

    Средняя заработная плата в отрасли производства табачных изделий составила 354 971 рублей в месяц по итогам февраля 2026 года. Это самый высокий показатель среди всех отраслей, согласно опубликованным данным Росстата, отмечает ТАСС.

    В сообщении указывается, что средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей была зафиксирована только в нескольких сферах. К ним относятся добыча нефти и природного газа, деятельность воздушного и космического транспорта, сферы информации и связи, а также финансовая и страховая отрасли.

    В остальных секторах экономики средний уровень дохода оказался заметно ниже, чем у работников табачной индустрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 15 лет среднемесячная номинальная заработная плата в России выросла в пять раз. В 2025 году наиболее заметный рост зарплат зафиксирован в сферах разработки программного обеспечения и переработки полезных ископаемых. При этом ранее сообщалось, что автомаляр стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией России 2026 года.


    30 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу

    Путин сообщил о переходе главы Дагестана Меликова на новую работу

    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана в Кремле заявил, что действующий руководитель республики Сергей Меликов завершает свою работу на этом посту.

    Путин отметил, что срок полномочий Меликова истекает в сентябре, и выразил благодарность за все, что было сделано во время его руководства, передает ТАСС.

    «У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», – сказал президент.

    В январе прошлого года Путин провел встречу с Меликовым в Кремле.

    29 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Ушаков: Для мира на Украине Киев должен согласиться на озвученные предложения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для достижения мира на Украине президенту Владимиру Зеленскому необходимо согласиться на предложения, которые уже были озвучены, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что Москва предпочла бы дипломатическое урегулирование и считает, что достижение целей спецоперации и мир возможно через переговоры, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, для этого Зеленский должен положительно отреагировать на предложения, «которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

    30 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин: Все народы России должны чувствовать, что Родина – наш общий дом
    Путин: Все народы России должны чувствовать, что Родина – наш общий дом
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители как крупных, так и малочисленных народов ощущали Россию своим родным домом.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы все народы страны ощущали себя частью единого дома. На встрече с представителями коренных малочисленных народов России, прошедшей в рамках просветительского марафона «Знание. Первые», глава государства обратил внимание на равное значение как крупных, так и малых этносов, передает ТАСС.

    «И большой, и малый народ, все мы – единая семья народов России. И когда я сказал "единая семья", вот в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы, все должны чувствовать, что это наш общий родной дом», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника.

    Ранее глава государства учредил новый праздник для сохранения самобытной культуры этих этносов.


    30 апреля 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда (ВС) Дагестана Федора Щукина на пост главы республики.

    Также Путин выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана, передает ТАСС.

    «Что касается председателя Верховного суда, он и в Москве известен в силу того, как он осуществляет свои функции судебные. Он человек порядочный, последовательный и честный. И без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей», – сказал президент.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу.

    29 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Песков назвал основные темы саммита Россия – Африка
    Песков назвал основные темы саммита Россия – Африка
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экономические и гуманитарные вопросы стали главными направлениями обсуждений на форуме Россия – Африка, сообщили в Кремле.

    Саммит Россия-Африка служит важной площадкой для обсуждения вопросов экономики и гуманитарного сотрудничества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что на форуме особое внимание уделяется торгово-экономическим и инвестиционным связям, а также взаимодействию в культурной и гуманитарной сферах, пишет РИА «Новости».

    Вопросы безопасности также поднимаются в рамках саммита, однако, по словам Пескова, они обсуждаются в меньшей степени по сравнению с экономической и гуманитарной тематикой. В частности, пресс-секретарь объяснил это спецификой повестки форума на фоне обострения ситуации в Мали.

    Формат партнерского форума «Россия – Африка» был запущен в 2019 году. Первый саммит прошёл в Сочи в 2019 году, второй – в Петербурге в 2023 году. Следующая встреча лидеров стран состоится в Москве 28-29 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин предложил президенту Конго Дени Сассу-Нгессо принять участие в саммите Россия – Африка, который пройдет осенью в Москве.

    Ранее Путин утвердил проведение третьего саммита Россия – Африка в Москве. Для организации саммита создан специальный оргкомитет под руководством помощника президента России Юрия Ушакова.


    29 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    На Урале школьнику в ходе конфликта на перемене сломали ребра

    На Урале школьник попал в больницу после конфликта на перемене

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ученик седьмого класса оказался в больнице с переломами ребер после инцидента со сверстником на перемене в одной из школ Екатеринбурга, сообщили в областной прокуратуре.

    Ученик седьмого класса МАОУ СОШ № 147 Екатеринбурга был госпитализирован после конфликта с младшим школьником во время перемены. По словам представителей прокуратуры, шестиклассник применил силовой прием и перебросил старшеклассника через себя, после чего пострадавший пожаловался на сильную боль и был направлен в медицинское учреждение для обследования, сообщает ТАСС.

    Местные СМИ уточняют, что ссора между школьниками разгорелась из-за запрета смотреть в чужой телефон. По данным городских пабликов, у пострадавшего диагностированы переломы ребер, а его состояние оценивается как стабильное.

    Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку ситуации. Ведомство оценит выполнение школой обязанностей по обеспечению безопасной среды для детей и защите их прав. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в одной из школ Междуреченска Кемеровской области учитель стал фигурантом уголовного дела после применения силы к ученику.

    Ранее в начале апреля подросток в школе в поселке Зайково Свердловской области выстрелил в одноклассницу из пневматического пистолета из-за спора об успеваемости. До этого в Верхней Пышме в той же области пятиклассник попал из пневматического пистолета в лоб однокласснику во время игры, после чего было возбуждено уголовное дело о халатности.


    29 апреля 2026, 21:46 • Новости дня
    В Туапсе восстановили газоснабжение после атаки дронов ВСУ

    В Туапсе восстановили подачу газа после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Туапсе вновь подали газ в микрорайон Грознефть после атаки беспилотника ВСУ, из-за которой временно приостанавливали подачу топлива, сообщили власти города.

    Газоснабжение в Туапсе Краснодарского края полностью восстановлено после атаки беспилотников ВСУ. Об этом глава муниципалитета Сергей Бойко сообщил в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в ходе пожара, возникшего после атаки, для безопасности была перекрыта газовая труба, снабжавшая часть жителей микрорайона Грознефть.

    «Сегодня газоснабжение возобновлено», – отметил Бойко в своем сообщении. Он добавил, что сейчас в городе продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры.

    Ранее в среду в Туапсе удалось возобновить подачу электричества для более 400 абонентов, но еще 130 потребителей остаются без света.

    Кроме того, специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль после пожара на НПЗ, возникшего из-за атаки БПЛА, однако рисков для здоровья жителей нет. На данный момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе.


    29 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Минтруд предложил ужесточить правила распределения квот для мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Проект приказа Минтруда предусматривает сокращение срока перераспределения квот на иностранных сотрудников с шести до трех месяцев после выделения, говорится на сайте ведомства.

    Минтруд России предложил ужесточить правила привлечения иностранных работников из визовых стран, сообщает пресс--служба ведомства. В министерстве пояснили, что срок, по истечении которого регионы смогут перераспределять квоты на иностранную рабочую силу, сократят с шести до трех месяцев, если работодатель не оформил необходимые разрешения на сотрудника.

    Сейчас по закону регионы вправе уменьшить квоту работодателя, если тот не обратился за разрешительными документами в течение полугода после получения квоты. При этом квоты предоставляются только после подтверждения предприятиями невозможности закрыть вакансии силами местных специалистов.

    Как отметил заместитель министра труда Дмитрий Платыгин, «сокращение срока будет работать на то, чтобы привлечение иностранных работников использовать исключительно в ситуации, когда внутренних резервов для удовлетворения потребности нет». Он пояснил, что это позволит быстрее перераспределять невостребованные квоты между работодателями, которым действительно нужны сотрудники, а регионы смогут оперативнее реагировать на изменения на рынке труда.

    Для 2026 года утвержденная квота составляет 278,9 тыс. разрешений, что составляет менее 0,4% от общего числа занятых в России. Часть квоты предназначена для продления разрешений уже работающим иностранцам, поэтому речь идет не только о новых сотрудниках.

    Формирование квот происходит на основе заявок работодателей, которые затем проходят согласование на региональном и федеральном уровнях с участием представителей ведомств, включая МВД, Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и другие. Проект приказа Минтруда уже вынесен на общественное обсуждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд ранее сообщал, что самые высокие оклады для иностранных работников в России зафиксированы на руководящих постах, ежемесячная оплата достигает 380 тыс. рублей. В 2025 году максимальная зарплата для высококвалифицированных мигрантов на должности председателя правления также составляла 380 тыс. рублей.

    Главное
    Пашинян сообщил об ожидании Зеленского на саммите Армения – ЕС
    В Болгарии призвали разорвать соглашения с Украиной
    ФСБ сообщила о вовлечении россиян в теракты через объявления о быстрых заработках
    В морской пехоте США создали новые боевые подразделения
    ВМФ принял на вооружение тральщик «Полярный»
    Археолог Бутягин рассказал о задержании сотрудницами польских спецслужб
    Минтруд рассказал о новогодних каникулах и майских праздниках в 2027 году