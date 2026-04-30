Бутягин: На Украине со мной не миндальничали бы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Освобождённый из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин в интервью «Вестям» заявил, что в случае экстрадиции на Украину с ним бы поступили гораздо хуже.

Он сказал: «Я думаю, (меня бы не ждало) ничего хорошего, потому что даже генеральный прокурор Украины высказался, что я виновен точно, я уже не говорю о прессе. Там бы, думаю, со мной так уже не миндальничали».

Бутягин добавил, что был осведомлён о возбуждённом против него на Украине уголовном деле. По словам археолога, информация об этом не была полностью подтверждённой, но казалась ему весьма вероятной.

Он также выразил недоумение по поводу действий польских правовых институтов, отметив, что до приезда в Польшу не сталкивался с подобными трудностями в других европейских странах. Бутягин подчеркнул, что это показало различия между странами Европы как в отношении России, так и лично к нему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бутягина освободили в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Его обменяли на задержанных в России сотрудников молдавских спецслужб.

При этом, польские власти оставили под арестом телефон и ноутбук Бутягина. Сам Бутягин связал свое преследование с попыткой формирования негативного образа России украинскими археологами.