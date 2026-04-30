Посольство России направило протест Австрии из-за героизации бандеровщины

Tекст: Тимур Шайдуллин

Посольство России в Австрии направило ноту протеста в Министерство иностранных дел этой страны после появления информации о героизации нацистских коллаборационистов и распространения идеологии бандеровщины в австрийском публичном пространстве, передает ТАСС.

В заявлении диппредставительства говорится: «Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с появившейся в австрийском публичном пространстве информацией о фактах героизации нацистских коллаборационистов и распространения идеологии бандеровщины». Дипломаты подчеркнули, что серьезные вопросы вызывает участие представителей местного политического истеблишмента в подобных мероприятиях.

Посольство отметило, что такие действия противоречат международным обязательствам Австрии по недопущению реабилитации нацизма, а также Федеральному закону о запрете партии НСДАП (Verbotsgesetz 1947). В связи с этим российская сторона направила соответствующую ноту протеста в МИД Австрии.

Ранее посольство России в Вене направило в МИД Австрии ноту с требованием принять меры в связи с осквернением советского воинского захоронения на кладбище Герстхоф.

До этого власти Австрии в третий раз не пригласили российских представителей на памятные мероприятия в бывшем концлагере Маутхаузен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский отметил, что Австрия утратила значительную часть независимости и указал на деградацию политического класса страны.