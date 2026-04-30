    30 апреля 2026, 13:59 • Новости дня

    Нобелевский комитет сообщил о выдвижении 287 кандидатов на премию мира

    Tекст: Мария Иванова

    На соискание престижной Нобелевской премии мира в 2026 году заявлены 287 претендентов, чьи имена традиционно останутся в строгом секрете ближайшие50 лет.

    Норвежский нобелевский комитет подвел промежуточные итоги приема заявок от претендентов на получение награды, передает РИА« Новости».

    Традиционно процесс выдвижения завершается в конце января, однако члены жюри имеют право дополнять списки на первом заседании. В текущем сезоне оно состоялось 26 февраля.

    «На Нобелевскую премию мира 2026 года номинированы 287 кандидатов, из которых 208 – физические лица и 79 – организации», – говорится в официальном сообщении секретариата комитета в Осло.

    Подробная информация о претендентах традиционно держится в строжайшем секрете. Имена номинантов станут известны широкой общественности лишь через 50 лет после официального оглашения победителей.

    Имя будущего лауреата премии назовут 9 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нобелевский фонд сообщил даты оглашения имен лауреатов премий 2026 года.

    Ранее Белый дом опубликовал список поддержавших номинацию Дональда Трампа стран.

    30 апреля 2026, 12:22 • Новости дня
    Партия «Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Единая Россия» пообещала блокировать инициативы по снижению нештрафуемого порога превышения скорости, защищая интересы автомобилистов от дополнительных штрафов.

    «Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости, сообщается на официальном сайте партии.

    «Это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов. «Единая Россия» последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жёстко блокировать подобные инициативы», – подчеркнул секретарь генсовета Владимир Якушев.

    Ранее Центр организации дорожного движения подтвердил техническую готовность камер к снижению порога превышения скорости с 20 до двух-трех километров в час. Такое заявление сделал руководитель ЦОДД Михаил Кизлык в интервью радио РБК.

    30 апреля 2026, 14:07 • Новости дня
    Слуцкий предложил обязать банки проактивно снижать долги граждан

    Лидер ЛДПР Слуцкий предложил обязать банки проактивно снижать долги граждан

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Финансовые организации могут обязать по собственной инициативе предлагать клиентам с высокой долговой нагрузкой варианты реструктуризации займов и оформление кредитных каникул, с соответствующим предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    Глава ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение министру финансов Антону Силуанову, передает ТАСС.

    Инициатива предполагает, что банки должны помогать заемщикам при появлении признаков неплатежеспособности, не дожидаясь их личного обращения.

    «ЛДПР предлагает ввести обязанность кредитных организаций по проактивному предложению заемщикам, находящимся в трудной жизненной ситуации, применения мер реструктуризации их задолженности или кредитных каникул, в том числе при появлении признаков неплатежеспособности», – говорится в тексте документа.

    При согласии клиента предлагается снижать ставку по кредиту пропорционально изменению ключевой ставки Банка России.

    Также инициатива предусматривает увеличение срока кредитования для уменьшения платежей. Подобные меры необходимо применять при просрочке свыше 60 дней.

    Как пояснил автор инициативы, сейчас меры поддержки носят заявительный характер, поэтому многие граждане не успевают ими воспользоваться

    Общий долг россиян достиг 36,3 трлн рублей, что эквивалентно кредиту на 489 тыс. рублей для каждого работающего человека. При этом объем просроченной задолженности вырос почти на треть и составил 1,65 трлн рублей.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    29 апреля 2026, 22:28 • Новости дня
    Воспитывающий двух дочерей Залужный пообещал заставить сына «вернуть Донбасс»
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный пообещал заставить своего несуществующего сына поклясться вернуть Украине Донбасс и другие утраченные территории.

    Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что собирается заставить своего сына поклясться вернуть Украине утраченные территории, передает РИА «Новости».

    По словам Залужного, он намерен дать такое поручение сыну перед своей смертью, а если тот не выполнит обещание, то эта миссия перейдет к его внуку.

    «Я, когда буду умирать, заставлю своего сына поклясться, что он вернет <…> территории. А если не он, то его сын», – приводит его слова издание «Страна.ua».

    Однако, как отмечает источник, у Залужного нет сыновей – бывший главком ВСУ воспитывает двух дочерей.

    Ранее Залужный сравнил конфликт на Украине с боем против известного боксёра Майка Тайсона.

    29 апреля 2026, 20:02 • Новости дня
    В РПЦ вступились за девушек, устроивших танцы у собора в Ростове-на-Дону
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Донская митрополия выступила в защиту девушек, которые танцевали возле кафедрального собора в Ростове-на-Дону. В митрополии подчеркнули, что из незначительного случая пытаются создать конфликт, выставляя церковь в негативном свете.

    Пресс-секретарь главы митрополии Игорь Петровский назвал подстрекателями людей, пожаловавшихся в полицию, подчеркнув, что они далеки от православной церкви, пишет агентство «Панорама». «Танцующие вызывают у меня меньше вопросов, чем подстрекающие», – заявил Петровский и добавил, что из незначительного случая пытаются создать конфликт, выставляя церковь в негативном свете.

    Инцидент произошел на улице Московской Ростова-на-Дону, где две сестры – 36 и 16 лет – устроили танец на фоне собора. Видео с их участием появилось в соцсетях и вызвало резкие обсуждения. После обращения в полицию девушек нашли, старшая из них записала видео с извинениями, пообещав не повторять поступка. Несмотря на раскаяние, на сестер были составлены административные протоколы по статье о публичном осквернении религиозных символов.

    Писатель Роман Антоновский в своем Telegram-канале поддержал позицию митрополии, назвав ее «абсолютно верной реакцией» в ответ на «нелепый прессинг запретунами зумерш, станцевавших около собора в Ростове». Он отметил, что иногда «тикток – это просто тикток» и призвал не раздувать скандал на ровном месте.

    Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) также усомнился в необходимости наказания, отметив, что реакция на поступок девушек оказалась несоразмерной. Комментируя в Telegram-канале позицию митрополии, он напомнил апокрифическую историю с императором Александром III, который отреагировал на обвинения в адрес пьяного солдата, плевавшего в сторону императорского портрета: «Дело прекратить. Передать имяреку, что я на него тоже плюю. Впредь моих портретов по кабакам не вешать».

    «О том же подумалось по «делу о ростовских танцовщицах». Разве что на них не наплевать, ибо злого умысла вовсе не вижу. И даже если бы был, очевидна несоразмерность. Кстати в отличие от ситуации 2012 года, когда «перформанс» был именно что направлен на подрыв сакральности Церкви», – написал архиепископ.

    Напомним, в 2012 году участницы панк-группы «Pussy Riot» (в 2025 году признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России) в цветных балаклавах ворвались в храм Христа Спасителя в Москве и устроили танцы на амвоне. В итоге за хулиганство трое девушек были осуждены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году трех студенток исключили из Российского государственного художественно-промышленного университета им. Строганова после видео с танцами напротив храма Христа Спасителя.

    29 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    Мерц заявил о завершении эпохи благополучия для немцев
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предупреждением о том, что страна больше не сможет жить в условиях прежнего благополучия, отметив необходимость реформ.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью журналу Der Spiegel отметил, что жители страны за последние 20 лет «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия», передает ТАСС. По его словам, иллюзия вечного процветания не сохранится, а населению и политическому классу следует осознать происходящие в мире перемены.

    Мерц подчеркнул: «Я первый канцлер за последние 20 лет, который говорит немцам прямо: наша иллюзия вечного процветания не сохранится. Нам нужно делать и менять гораздо больше, чем мы делали до сих пор».

    Канцлер заявил, что не может и не хочет «просто продолжать в том же духе, как последние 20 лет». Он допустил, что подвергнется критике за подобную позицию, но подчеркнул, что присяга и совесть обязывают его говорить честно. Мерц также отметил, что ситуация настолько серьезная, что не будет смягчать свои слова или говорить дипломатичнее.

    Политик подчеркнул необходимость реформирования ключевых сфер – пенсионной системы, здравоохранения и налогообложения. Его правительство, состоящее из блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, работает уже почти год. Тем временем позиции ХДС/ХСС и СДПГ в опросах пошатнулись, а «Альтернатива для Германии» по некоторым рейтингам выходит на первое место, становясь самой популярной партией страны.

    Ранее жители Германии организовали масштабный автопробег до Берлина, возмутившись ростом цен на бензин. До этого Фридрих Мерц отметил, что Германия больше не может позволить себе текущее финансирование системы соцобеспечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты выделяют как минимум пять причин кризиса модели государства всеобщего благосостояния в Германии.


    30 апреля 2026, 11:56 • Новости дня
    Медведев заявил о наличии у России уникального секретного оружия
    @ Секретариат заместителя председателя Совета безопасности РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия обладает перспективными образцами вооружений, аналогов которым нет у западных стран, включая не только известные системы «Орешник» и «Посейдон», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    «У нас сейчас есть все, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас. Я имею в виду не только известный всем «Орешник» или грозный «Посейдон», есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

    Также Медведев обратил внимание на успехи «народного ВПК». Гаражные разработки оказались удачными, теперь они тиражируются и получают высокую оценку от бойцов на фронте.

    Политик добавил, что оборонная промышленность страны сильно изменилась благодаря модернизации последних лет. Противники России, по его словам, уже признали эти масштабные перемены, затронувшие всю номенклатуру техники – от традиционных видов до самых современных образцов.

    Ранее Медведев заявлял об отсутствии у России проблем с вооружением. В октябре он сообщал об успешных испытаниях перспективных образцов на полигоне Капустин Яр.

    29 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Трамп заявил о поражении Украины в военном противостоянии
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нанесла поражение Украине в военном плане.

    «Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости», – сказал американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

    Американский лидер попытался проиллюстрировать свою позицию, однако в своей речи приводил примеры, связанные с Ираном. «У них было 159 кораблей. Все корабли теперь находятся под водой. <…> Все их (военные) самолеты сбиты», – сказал он.

    Кроме того, Трамп выразил мнение, что конфликты на Украине и с Ираном могут завершиться примерно в одно и то же время. Он допустил, что это может произойти «по схожему графику».

    Напомним, Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине, а Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

    30 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликте между США и Ираном наступила та фаза, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в прямое обсуждение урегулирования кризиса. Возможно, российский лидер предложил американскому коллеге вариант сохранения лица в аспекте иранской ядерной программы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся спустя день после того, как президент России принимал в Санкт-Петербурге главу МИД Ирана», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, звонок российского лидера американскому коллеге стал ожидаемым.

    «Путин, по всей видимости, представил Трампу позицию Ирана, которую поддерживает и Москва – иначе, я думаю, мы не выступали бы посредниками. Кроме того, глава государства изложил Штатам вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке. Продолжительность разговора свидетельствует о том, что обсуждались исключительно важные вопросы, связанные с кризисом в Персидском заливе, в том числе и последствия для мировой экономики», – рассуждает собеседник.

    «Результаты нынешних событий в регионе повлияют на архитектуру отношений в мире, многополярность, позиции великих держав», – прогнозирует Ткаченко. В этой связи политолог счел заявления по Украине, сделанные по итогам разговора президентов, «ритуальными». «Мне кажется, это стало дипломатическим прикрытием, призванным снизить накал ожиданий относительно переговоров по ключевой теме беседы – кризис в Персидском заливе», – добавил спикер.

    Он предположил, что наступила та фаза конфликта между США и Ираном, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в обсуждение. В этом контексте любопытно заявление Трампа после переговоров с Путиным о том, что Москва «тоже не хочет, чтобы у Исламской республики было ядерное оружие».

    «Я допускаю, что российский лидер предложил американскому коллеге вариант «сохранения лица» США в аспекте иранской ядерной программы. Идея не нова и состоит в том, что Россия вывозит на свою территорию запас обогащенного урана из Ирана», – указал эксперт, добавив, что в текущей ситуации Штаты в глазах всего мира выглядят проигравшими в конфликте.

    «Предложение же Москвы – это, своего рода, наш подарок Трампу в благодарность за то, что он сокращает вовлечение Вашингтона в украинский кризис», – считает Ткаченко. По его мнению, предположению американского президента о том, что конфликты на Украине и в Иране закончатся в одни сроки, едва ли можно назвать верным.

    «Они никак не связаны между собой. У этих конфликтов своя динамика, свои интересы. Если они вдруг разрешатся в один момент, то это окажется совпадением. Но мне кажется, что все-таки кризис на Украине завершится позже», – заключил аналитик.

    В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более 1,5 часов. О содержании беседы рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, общение президентов велось в дружественном ключе, было откровенным и деловы.

    Путин первым делом высказал слова поддержки американскому коллеге в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице «Вашингтон Хилтон». «Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия», – цитирует Ушакова сайт Кремля.

    «Кстати, было упомянуто, что опасный инцидент произошел как раз накануне дня рождения первой леди США, 26 апреля. Мелании Трамп были переданы поздравления и отмечен ее вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», – добавил помощник президента России.

    Он указал, что из вопросов международной повестки дня основное внимание главы государств уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. «Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Это должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», – указал Ушаков.

    По его словам, российский лидер обратил внимание на неизбежные и крайне пагубные последствия в случае возобновления силовых действий в отношении Исламской республики со стороны США и Израиля. «И конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», – сказал помощник главы государства.

    Он сообщил, что Москва настроена содействовать развязке кризиса дипломатическим путем и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. «В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков», – добавил Ушаков.

    Путин по просьбе Трампа охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения: российские войска удерживают стратегическую инициативу и теснят позиции противника, отметил чиновник. Российский лидер в ходе беседы упомянул, что с начала 2025 года Москва передала Киеву более 20 тыс. тел погибших, получила – чуть более 500.

    «И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта. Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», – заявила помощник президента России.

    Путин в беседе с Трампом подтвердил, что цели военной операции будут достигнуты, подчеркнул Ушаков. Москва при этом, отметил он, предпочла бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса. Глава Белого дома позитивно оценил недавно объявленное РФ пасхальное перемирие, а Путин заявил ему о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Американский президент активно поддержал инициативу.

    Трамп, в свою очередь, назвал беседу с Путиным хорошей. По словам главы Белого дома, российский лидер заинтересован в поиске решения по Украине. «Я думаю, Путин хотел бы увидеть решение по Украине. Это хорошо», – добавил он. Трамп рассказал, что ранее президент России был готов к сделке, но «некоторые люди» помешали этому.

    Он предположил, что военные действия в Иране и на Украине могут завершиться в одни сроки. Американский лидер также сообщил, что Путин предложил помочь с решением конфликта на Ближнем Востоке.

    Отметим, телефонный разговор президентов стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года, а предыдущий – состоялся 9 марта.

    30 апреля 2026, 09:47 • Новости дня
    Британия объявила о создании единого флота с Европой против России
    @ Royal Navy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия и девять европейских стран договорились о создании совместного военно-морского соединения для противодействия российским угрозам с северной морской границы, пишет The Guardian.

    Британия объявила о создании единого военно-морского объединения с девятью европейскими странами для сдерживания потенциальных угроз со стороны России на «открытой морской границе на севере», сообщает The Guardian.

    Как заявил глава Королевского флота адмирал Гвин Дженкинс, несмотря на кризис на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива, «Россия остается самой серьезной угрозой нашей безопасности».

    В своем выступлении адмирал отметил, что участники Совместных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) – Великобритания, Нидерланды, пять северных и три балтийские страны – на прошлой неделе подписали заявление о намерениях по созданию многонационального морского формирования, которое должно стать «дополнительной силой к НАТО».

    Канада также рассматривает возможность присоединения, в то время как часть членов НАТО корректирует свою реакцию на рост угроз со стороны России.

    Дженкинс подчеркнул, что целью новой группировки станет совместная подготовка и постоянная готовность к действиям, включая «реальные возможности, настоящие военные планы и интеграцию», а при необходимости командование будет осуществляться из штаба в Нортууде под Лондоном. По его словам, за последние два года число российских вторжений в британские воды увеличилось почти на треть, а недавно были замечены российские подлодки, ведущие скрытое наблюдение за подводной инфраструктурой.

    При этом сотрудничество между США и Британией переживает непростые времена из-за разногласий вокруг Ормузского пролива: Вашингтон критикует обсуждения Лондона и Парижа об оборонительных патрулях. Среди проблем также отмечается нехватка инвестиции в британский военный флот, что сказалось на готовности кораблей к экстренным операциям.

    На фоне этих вызовов Британия делает ставку на внедрение крупных морских дронов-эскортов для сопровождения боевых кораблей и усиления возможностей флота, что позволит снизить затраты. Несмотря на публичные угрозы Лондона задерживать российские танкеры, связанные с санкциями, реально это пока не реализовано: только с марта через британские воды прошли 98 таких судов, хотя Россия уже сопровождает их своими фрегатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Королевским военно-морским флотом Великобритании Гвин Дженкинс заявил о подготовке Россией диверсий против подводных кабелей.

    Военно-морские силы Британии и Норвегии создали объединенный флот для круглосуточного наблюдения за российскими субмаринами.

    Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили сообщил об охоте британских военных за подводными лодками России.

    29 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул неприемлемость и опасность перехода к наземной операции в Иране, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин акцентировал внимание на том, что любые силовые действия США и Израиля могут привести к крайне пагубным последствиям не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, передает ТАСС.

    Российский президент отметил, что вариант с проведением наземной операции на территории Ирана видится «совсем неприемлемым и опасным».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поддержал решение США о продлении перемирия вокруг Ирана.

    30 апреля 2026, 00:31 • Новости дня
    США передали России и Китаю предложения по контролю над ядерным оружием

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон направил Москве и Пекину инициативы, касающиеся прозрачности, снижения рисков и испытаний в сфере ядерных вооружений.

    Соединенные Штаты представили России, Китаю и другим странам «ядерной пятерки» предложения по контролю над вооружениями, передает РИА «Новости». Об этом сообщил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Кристофер Йо.

    «Мы предложили многосторонний подход к стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Мы передали России и Китаю, а также странам «ядерной пятерки» подробные предложения о возможных первоначальных шагах, в том числе в области транспарентности, снижения рисков и испытаний», – заявил представитель Госдепартамента на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран «ядерной пятерки» запланировали проведение экспертных консультаций на полях обзорной конференции.

    Глава российской делегации Андрей Белоусов сообщил о серьезных угрозах глобальному режиму нераспространения ядерного оружия.

    Ранее президент США предложил Китаю начать переговоры по стратегической стабильности.

    29 апреля 2026, 17:22 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал тяжелое лето для Евросоюза

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия обладает ресурсами для создания самой дешевой в мире энергетики для искусственного интеллекта, что станет мощным конкурентным преимуществом на глобальном рынке, заявил глава РФПИ на марафоне Знание.Первые.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на марафоне «Знание.Первые» рассказал о перспективах отечественной энергетики, передает Telegram-канал Знание.Медиа. По его словам, именно нехватка энергии сейчас тормозит развитие искусственного интеллекта во многих странах.

    «Поэтому нам важно не забывать про наши конкурентные преимущества – не какие-то эфемерные, а абсолютно четкие и мощные. В том числе мы будем развивать и продвигать источники электроэнергии в России, которые гораздо более конкурентоспособны, чем аналогичные в мире», – заявил Дмитриев. Он добавил, что размещение дата-центров в холодных климатических зонах страны позволит сэкономить на охлаждении.

    Кроме того, Дмитриев спрогнозировал, что к июлю-августу Евросоюз столкнется с серьезными трудностями. Он отметил, что западные страны пока не осознают масштаба грядущих вызовов. При этом Россия продолжит сотрудничество на выгодных условиях и будет активно развивать связи с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

    Ситуация на рынке удобрений, по оценке главы РФПИ, складывается для России благоприятно: цены за последний месяц выросли на 40–50%. Это может привести к аграрному кризису в Европе, что принесет России как экспортеру позитивные экономические эффекты.

    Также Дмитриев анонсировал запуск проекта «Позитивная культура», направленного на поддержку молодежных клубов на базе ведущих музеев. Цель инициативы – привлечь молодых людей к изучению культурного наследия и формированию мировоззрения.

    30 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос, определены ли уже дни и часы прекращения огня, Песков ответил: «Они будут объявлены», передает ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

    29 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин с юмором разрядил протокольную заминку на встрече с лидером Конго
    Путин с юмором разрядил протокольную заминку на встрече с лидером Конго
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время встречи в Кремле Владимир Путин с улыбкой прокомментировал протокольную заминку, когда президент Конго Дени Сассу-Нгессо уронил документы.

    Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле. Перед началом встречи в узком составе Сассу-Нгессо случайно уронил папку с документами и попытался их поднять, передает РИА «Новости».

    Путин с улыбкой произнес: «Ничего. It's ok», чтобы поддержать гостя и разрядить ситуацию. Один из членов делегации Конго помог президенту собрать бумаги, после чего переговоры продолжились без задержек. Инцидент не повлиял на ход мероприятия, и стороны перешли к обсуждению вопросов повестки дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе переговоров Путин заявил, что российские компании выразили готовность и желание работать на рынке Конго. Также президент России предложил лидеру Конго принять участие в предстоящем саммите Россия – Африка осенью в Москве.


    29 апреля 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности объявления перемирия на время празднования Дня Победы, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине.

