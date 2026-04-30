ВМФ принял на вооружение тральщик «Полярный»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новейший морской тральщик «Полярный» проекта 12700 «Александрит» официально пополнил состав Военно-морского флота России, передает ТАСС.

Как сообщили в Министерстве обороны, церемония подъема Военно-морского флага и включения корабля в состав флота прошла сегодня в Балтийске.

«Сегодня в Балтийске состоялась церемония подъема Военно-морского флага и ввода в корабельный состав ВМФ новейшего морского тральщика «Полярный» проекта 12700 «Александрит», построенного для Северного флота на АО «Средне-Невский судостроительный завод» ОСК», – сообщили в министерстве.

Позже на Средне-Невском судостроительном заводе заложили шестнадцатый морской тральщик проекта «Александрит».