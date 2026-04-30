    30 апреля 2026, 13:50 • Новости дня

    Песков: Один разговор Путина и Трампа не оздоровит мировую обстановку

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Единичная беседа лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не способна радикально улучшить глобальную ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в мире накопилось слишком много конфликтов, передает РИА «Новости».

    «Разумеется, один телефонный разговор с трудом может оздоровить обстановку в мире, потому что, к сожалению, концентрация конфликтов настолько велика и настолько серьезные последствия целого ряда конфликтов для международной обстановки и в целом для международной экономики, что, конечно, очень сложно эти тенденции прекратить в один момент», – заявил представитель Кремля.

    При этом Песков подчеркнул, что контакты Владимира Путина и Дональда Трампа организуются крайне быстро. В среду главы государств провели уже 12-ю беседу с момента вступления Трампа в должность в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков назвал атмосферу телефонного разговора лидеров двух стран дружественной. Американский лидер выразил уверенность в скором разрешении украинского кризиса.

    30 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликте между США и Ираном наступила та фаза, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в прямое обсуждение урегулирования кризиса. Возможно, российский лидер предложил американскому коллеге вариант сохранения лица в аспекте иранской ядерной программы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся спустя день после того, как президент России принимал в Санкт-Петербурге главу МИД Ирана», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, звонок российского лидера американскому коллеге стал ожидаемым.

    «Путин, по всей видимости, представил Трампу позицию Ирана, которую поддерживает и Москва – иначе, я думаю, мы не выступали бы посредниками. Кроме того, глава государства изложил Штатам вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке. Продолжительность разговора свидетельствует о том, что обсуждались исключительно важные вопросы, связанные с кризисом в Персидском заливе, в том числе и последствия для мировой экономики», – рассуждает собеседник.

    «Результаты нынешних событий в регионе повлияют на архитектуру отношений в мире, многополярность, позиции великих держав», – прогнозирует Ткаченко. В этой связи политолог счел заявления по Украине, сделанные по итогам разговора президентов, «ритуальными». «Мне кажется, это стало дипломатическим прикрытием, призванным снизить накал ожиданий относительно переговоров по ключевой теме беседы – кризис в Персидском заливе», – добавил спикер.

    Он предположил, что наступила та фаза конфликта между США и Ираном, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в обсуждение. В этом контексте любопытно заявление Трампа после переговоров с Путиным о том, что Москва «тоже не хочет, чтобы у Исламской республики было ядерное оружие».

    «Я допускаю, что российский лидер предложил американскому коллеге вариант «сохранения лица» США в аспекте иранской ядерной программы. Идея не нова и состоит в том, что Россия вывозит на свою территорию запас обогащенного урана из Ирана», – указал эксперт, добавив, что в текущей ситуации Штаты в глазах всего мира выглядят проигравшими в конфликте.

    «Предложение же Москвы – это, своего рода, наш подарок Трампу в благодарность за то, что он сокращает вовлечение Вашингтона в украинский кризис», – считает Ткаченко. По его мнению, предположению американского президента о том, что конфликты на Украине и в Иране закончатся в одни сроки, едва ли можно назвать верным.

    «Они никак не связаны между собой. У этих конфликтов своя динамика, свои интересы. Если они вдруг разрешатся в один момент, то это окажется совпадением. Но мне кажется, что все-таки кризис на Украине завершится позже», – заключил аналитик.

    В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более 1,5 часов. О содержании беседы рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, общение президентов велось в дружественном ключе, было откровенным и деловы.

    Путин первым делом высказал слова поддержки американскому коллеге в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице «Вашингтон Хилтон». «Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия», – цитирует Ушакова сайт Кремля.

    «Кстати, было упомянуто, что опасный инцидент произошел как раз накануне дня рождения первой леди США, 26 апреля. Мелании Трамп были переданы поздравления и отмечен ее вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», – добавил помощник президента России.

    Он указал, что из вопросов международной повестки дня основное внимание главы государств уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. «Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Это должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», – указал Ушаков.

    По его словам, российский лидер обратил внимание на неизбежные и крайне пагубные последствия в случае возобновления силовых действий в отношении Исламской республики со стороны США и Израиля. «И конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», – сказал помощник главы государства.

    Он сообщил, что Москва настроена содействовать развязке кризиса дипломатическим путем и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. «В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков», – добавил Ушаков.

    Путин по просьбе Трампа охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения: российские войска удерживают стратегическую инициативу и теснят позиции противника, отметил чиновник. Российский лидер в ходе беседы упомянул, что с начала 2025 года Москва передала Киеву более 20 тыс. тел погибших, получила – чуть более 500.

    «И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта. Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», – заявила помощник президента России.

    Путин в беседе с Трампом подтвердил, что цели военной операции будут достигнуты, подчеркнул Ушаков. Москва при этом, отметил он, предпочла бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса. Глава Белого дома позитивно оценил недавно объявленное РФ пасхальное перемирие, а Путин заявил ему о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Американский президент активно поддержал инициативу.

    Трамп, в свою очередь, назвал беседу с Путиным хорошей. По словам главы Белого дома, российский лидер заинтересован в поиске решения по Украине. «Я думаю, Путин хотел бы увидеть решение по Украине. Это хорошо», – добавил он. Трамп рассказал, что ранее президент России был готов к сделке, но «некоторые люди» помешали этому.

    Он предположил, что военные действия в Иране и на Украине могут завершиться в одни сроки. Американский лидер также сообщил, что Путин предложил помочь с решением конфликта на Ближнем Востоке.

    Отметим, телефонный разговор президентов стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года, а предыдущий – состоялся 9 марта.

    29 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул неприемлемость и опасность перехода к наземной операции в Иране, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин акцентировал внимание на том, что любые силовые действия США и Израиля могут привести к крайне пагубным последствиям не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, передает ТАСС.

    Российский президент отметил, что вариант с проведением наземной операции на территории Ирана видится «совсем неприемлемым и опасным».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поддержал решение США о продлении перемирия вокруг Ирана.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    29 апреля 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности объявления перемирия на время празднования Дня Победы, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине.

    29 апреля 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили перспективы крупных экономических проектов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе диалога между лидерами России и США внимание было уделено новым экономическим и энергетическим инициативам, среди которых уже есть конкретно прорабатываемые проекты, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили перспективы реализации совместных проектов в сферах экономики и энергетики. Как сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, обе стороны отметили значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, передает ТАСС.

    Ушаков подчеркнул, что ряд масштабных инициатив в экономике уже предметно обсуждается между представителями двух государств. По его словам, президенты обратили внимание на «большие перспективы взаимовыгодных проектов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Глава российского государства посчитал правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня вокруг Ирана. Трамп заявил Путину, что сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка.

    В свою очередь, Путин рассказал Трампу о террористических методах, используемых Киевом. В марте Путин уже проводил телефонные переговоры с Трампом, которые продолжались около часа и были инициированы американской стороной.

    29 апреля 2026, 21:25 • Новости дня
    Ушаков рассказал о содержании разговора Путина и Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и в Иране, попытку покушение на американского лидера и перспективы взаимовыгодных проектов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Путин выразил поддержку Трампу в связи с недавней попыткой покушения на него 25 апреля, подчеркнув недопустимость политически мотивированного насилия, говорится в комментарии помощника президента на сайте Кремля. Российский президент также поздравил первую леди США Меланью Трамп с прошедшим днем рождения и отметил ее вклад в вопрос воссоединения российских и украинских детей с семьями.

    Среди международных тем основной акцент был сделан на ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. Путин заявил, что наземная операция США в Иране опасна, и поддержал решение Трампа о продлении режима прекращения огня. Стороны также обсудили ситуацию на Украине: по словам Трампа, сделка, способная завершить конфликт, уже близка.

    По просьбе Трампа Путин охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения, подчеркнув, что российские войска продолжают теснить противника и сохраняют стратегическую инициативу. Было отмечено, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тыс. тел погибших, а в ответ получила чуть более 500. Оба лидера выразили схожие оценки в адрес киевского режима и отметили затягивание конфликта со стороны Зеленского.

    Путин напомнил, что достижение мирного урегулирования возможно только при положительной реакции Киева на ранее озвученные предложения. Трамп положительно оценил объявленное Россией Пасхальное перемирие, а Путин выразил готовность объявить перемирие на период Дня Победы, что также было поддержано главой Белого дома.

    Кроме того, президенты обсудили перспективы развития взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике, отметив значимость сотрудничества в этих сферах.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, который прошел в дружественной атмосфере.

    29 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о продвижении российских войск на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам о деталях разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    По словам Ушакова, по просьбе президента США Путин дал оценку текущей ситуации на линии соприкосновения в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Он отметил, что российские войска удерживают стратегическую инициативу и продолжают теснить позиции противника.

    «По просьбе Трампа Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника», – сказал Ушаков.

    Ранее американский лидер заявил о продолжении переговоров с Путиным по Украине.

    Москва допустила наличие неофициального общения между главами государств.

    29 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой США Дональдом Трампом важные вопросы по телефону, при этом беседа длилась более полутора часов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, разговор лидеров двух стран продолжался более полутора часов, передает ТАСС.

    «Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Этот разговор продолжался более полутора часов», – заявил Ушаков журналистам.

    Уточняется, что это уже 12-й телефонный контакт между Путиным и Трампом после возвращения последнего в Белый дом в начале 2025 года.

    Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа 9 марта. После беседы Трамп объявил о временном снятии части санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине. Новых предложений по организации личной встречи между лидерами не поступало, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    29 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Ушаков: Для мира на Украине Киев должен согласиться на озвученные предложения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для достижения мира на Украине президенту Владимиру Зеленскому необходимо согласиться на предложения, которые уже были озвучены, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что Москва предпочла бы дипломатическое урегулирование и считает, что достижение целей спецоперации и мир возможно через переговоры, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, для этого Зеленский должен положительно отреагировать на предложения, «которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

    29 апреля 2026, 21:18 • Новости дня
    Ушаков: Разговор Путина и Трампа прошел в дружественной атмосфере

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Состоявшийся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошёл в дружественной атмосфере и сопровождался откровенным обменом мнениями, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков..

    Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошёл в дружеской атмосфере. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам, что беседа отличалась откровенностью и деловым подходом, сообщает ТАСС.

    По его словам, «общение президентов велось в дружеском ключе, было откровенным и деловым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Дональд Трамп заявил, что сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка. В свою очередь, Владимир Путин рассказал Трампу о сугубо террористических методах Киева. Он также отметил, что Россия хотела бы достичь целей спецоперации на Украине путем переговоров.

    В марте Владимир Путин уже проводил телефонные переговоры с Дональдом Трампом, инициированные американской стороной.

    29 апреля 2026, 20:46 • Новости дня
    Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент выразил уверенность в том, что договоренность по урегулированию ситуации на Украине может быть достигнута в ближайшее время.

    Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине уже близка. О содержании телефонных переговоров между лидерами рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    Ушаков отметил: «Дональд Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Дональдом Трампом. Путин отметил, что считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня вокруг Ирана.

    Ранее Путин провел телефонные переговоры с Трампом 9 марта, которые длились около часа и были инициированы американской стороной. После разговора с Путиным Трамп заявил, что временно снимает часть санкций.

    29 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Американская торговая палата заявила о сохранении бизнеса в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предприятия из Соединенных Штатов Америки не стали уходить из страны, продолжив работу на построенных заводах и сохранив вложенные в экономику средства.

    Президент Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи подтвердил присутствие зарубежных инвесторов на отечественном рынке, передает ТАСС. Заявление прозвучало в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, который проходит в городе Минеральные Воды.

    «Мы не ушли. Большинство наших компаний остались. Все инвестиции, которые мы вкладывали в Россию, остались. Все эти заводы остались. Многие компании, которые имеют активы здесь, в этом регионе, участвуют сегодня в этом форуме», – сказал Эйджи.

    Само масштабное деловое мероприятие проводится на Ставрополье с 28 по 30 апреля. Организатором выступает Фонд Росконгресс при непосредственной поддержке российского правительства и профильных министерств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после введения санкций в России осталось около 150 американских компаний. Президент Владимир Путин отметил заинтересованность бизнеса США в возобновлении сотрудничества. Американская торговая палата сообщила о желании ушедших фирм вернуться на российский рынок.

    29 апреля 2026, 16:34 • Новости дня
    AmCham призвала США разрешить банкам использовать доллары для работы с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи рассказал о предложении AmCham Russia выдать некоторым американским банкам лицензию для проведения расчетов в долларах с российскими компаниями.

    Эйджи сообщил об этом в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, передает ТАСС.

    «Мы уже давно говорим нашему правительству, что давайте хоть нескольким банкам дадим лицензию для того, чтобы начинать использовать доллары заново», – заявил Эйджи.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости диалога Москвы и Вашингтона по экономике.

    29 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Трамп назвал разговор с Путиным очень хорошим

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о продуктивном телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    Американский лидер рассказал о деталях общения с президентом России журналистам в среду, передает ТАСС.

    «У нас состоялся очень хороший разговор», – заявил Трамп. По его словам, Путин выразил заинтересованность в урегулировании кризиса на Украине.

    Трамп отметил, что считает такой настрой российского президента положительным знаком.

    Напомним, что Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, который прошел в дружественной атмосфере.

    29 апреля 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о передаче Украине более 20 тыс. тел погибших

    Tекст: Вера Басилая

    В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин сообщил о передаче Киеву более 20 тыс. тел погибших с начала 2025 года, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США сообщил, что Россия с начала 2025 года передала на Украину более 20 тыс. тел погибших, а получила с украинской стороны чуть более 500 тел, сообщается на сайте Кремля.

    Как рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, Трамп попросил Путина охарактеризовать ситуацию на линии соприкосновения. В ходе беседы российский лидер заявил: «Наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника».

    Ушаков уточнил, что обмен телами погибших был одной из тем разговора.

    Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

    Президент США заявил Путину о близости сделки по урегулированию ситуации на Украине.

    Путин рассказал американскому лидеру о террористических методах, используемых Киевом.

    29 апреля 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин заявил Трампу о предпочтении переговоров для достижения целей СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом подчеркнул, что Россия рассчитывает достичь целей спецоперации на Украине через переговоры.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о приверженности достижения целей спецоперации на Украине. По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, Москва по-прежнему предпочитает переговорный путь решения конфликта, сообщает ТАСС.

    «Наш президент вновь подтвердил, что цели СВО в любом случае будут достигнуты. Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса», – сказал Ушаков. Он подчеркнул, что российская сторона не отказывается от диалога и рассчитывает на возможность урегулирования ситуации за столом переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Трамп заявил, что сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка. В свою очередь, Путин рассказал Трампу о сугубо террористических методах Киева.

    В марте 2026 года Путин и Трамп уже проводили телефонные переговоры по инициативе американской стороны, которые длились около часа.


