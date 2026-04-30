Песков анонсировал ряд рабочих встреч у Путина

Президент в четверг работает в Кремле, у него запланировано несколько рабочих встреч, сказал Песков, передает РИА «Новости».
Также у главы государства на четверг запланирована встреча с представителями коренных малочисленных народов.
По словам Ушакова, Путин акцентировал внимание на том, что любые силовые действия США и Израиля могут привести к крайне пагубным последствиям не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, передает ТАСС.
Российский президент отметил, что вариант с проведением наземной операции на территории Ирана видится «совсем неприемлемым и опасным».
Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поддержал решение США о продлении перемирия вокруг Ирана.
Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле. Перед началом встречи в узком составе Сассу-Нгессо случайно уронил папку с документами и попытался их поднять, передает РИА «Новости».
Путин с улыбкой произнес: «Ничего. It's ok», чтобы поддержать гостя и разрядить ситуацию. Один из членов делегации Конго помог президенту собрать бумаги, после чего переговоры продолжились без задержек. Инцидент не повлиял на ход мероприятия, и стороны перешли к обсуждению вопросов повестки дня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
В ходе переговоров Путин заявил, что российские компании выразили готовность и желание работать на рынке Конго. Также президент России предложил лидеру Конго принять участие в предстоящем саммите Россия – Африка осенью в Москве.
Ушаков: Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили перспективы реализации совместных проектов в сферах экономики и энергетики. Как сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, обе стороны отметили значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, передает ТАСС.
Ушаков подчеркнул, что ряд масштабных инициатив в экономике уже предметно обсуждается между представителями двух государств. По его словам, президенты обратили внимание на «большие перспективы взаимовыгодных проектов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Глава российского государства посчитал правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня вокруг Ирана. Трамп заявил Путину, что сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка.
В свою очередь, Путин рассказал Трампу о террористических методах, используемых Киевом. В марте Путин уже проводил телефонные переговоры с Трампом, которые продолжались около часа и были инициированы американской стороной.
Ушаков сообщил, что Путин выразил поддержку Трампу в связи с недавней попыткой покушения на него 25 апреля, подчеркнув недопустимость политически мотивированного насилия, говорится в комментарии помощника президента на сайте Кремля. Российский президент также поздравил первую леди США Меланью Трамп с прошедшим днем рождения и отметил ее вклад в вопрос воссоединения российских и украинских детей с семьями.
Среди международных тем основной акцент был сделан на ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. Путин заявил, что наземная операция США в Иране опасна, и поддержал решение Трампа о продлении режима прекращения огня. Стороны также обсудили ситуацию на Украине: по словам Трампа, сделка, способная завершить конфликт, уже близка.
По просьбе Трампа Путин охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения, подчеркнув, что российские войска продолжают теснить противника и сохраняют стратегическую инициативу. Было отмечено, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тыс. тел погибших, а в ответ получила чуть более 500. Оба лидера выразили схожие оценки в адрес киевского режима и отметили затягивание конфликта со стороны Зеленского.
Путин напомнил, что достижение мирного урегулирования возможно только при положительной реакции Киева на ранее озвученные предложения. Трамп положительно оценил объявленное Россией Пасхальное перемирие, а Путин выразил готовность объявить перемирие на период Дня Победы, что также было поддержано главой Белого дома.
Кроме того, президенты обсудили перспективы развития взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике, отметив значимость сотрудничества в этих сферах.
По словам Ушакова, по просьбе президента США Путин дал оценку текущей ситуации на линии соприкосновения в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Он отметил, что российские войска удерживают стратегическую инициативу и продолжают теснить позиции противника.
«По просьбе Трампа Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника», – сказал Ушаков.
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, разговор лидеров двух стран продолжался более полутора часов, передает ТАСС.
Уточняется, что это уже 12-й телефонный контакт между Путиным и Трампом после возвращения последнего в Белый дом в начале 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине. Новых предложений по организации личной встречи между лидерами не поступало, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Москва предпочла бы дипломатическое урегулирование и считает, что достижение целей спецоперации и мир возможно через переговоры, передает ТАСС.
По словам Ушакова, для этого Зеленский должен положительно отреагировать на предложения, «которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной».
Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.
Путин: Мост на Сахалин строить дорого, но необходимо
Глава государства отметил, что основная доля расходов связана не только с самим мостом, но и со строительством всей прилегающей инфраструктуры, передает ТАСС.
Во время обсуждения один из участников, экскурсовод и эксперт по туризму Андрей Кафкан из Сахалинской области, рассказал президенту о преимуществах региона для туризма. Путин поинтересовался, увеличивается ли поток туристов в область, и, услышав утвердительный ответ, задал вопрос о строительстве моста.
«Дорогая история. И дело даже не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту (дорогая). Вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно», – сказал президент.
Газета ВЗГЛЯД писала, что мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью.
Напомним, в четверг Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая.
Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошёл в дружеской атмосфере. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам, что беседа отличалась откровенностью и деловым подходом, сообщает ТАСС.
Дональд Трамп заявил, что сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка. В свою очередь, Владимир Путин рассказал Трампу о сугубо террористических методах Киева. Он также отметил, что Россия хотела бы достичь целей спецоперации на Украине путем переговоров.
Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине уже близка. О содержании телефонных переговоров между лидерами рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.
Ушаков отметил: «Дональд Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка».
Американский лидер рассказал о деталях общения с президентом России журналистам в среду, передает ТАСС.
«У нас состоялся очень хороший разговор», – заявил Трамп. По его словам, Путин выразил заинтересованность в урегулировании кризиса на Украине.
Трамп отметил, что считает такой настрой российского президента положительным знаком.
Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США сообщил, что Россия с начала 2025 года передала на Украину более 20 тыс. тел погибших, а получила с украинской стороны чуть более 500 тел, сообщается на сайте Кремля.
Как рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, Трамп попросил Путина охарактеризовать ситуацию на линии соприкосновения. В ходе беседы российский лидер заявил: «Наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника».
Ушаков уточнил, что обмен телами погибших был одной из тем разговора.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о приверженности достижения целей спецоперации на Украине. По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, Москва по-прежнему предпочитает переговорный путь решения конфликта, сообщает ТАСС.
«Наш президент вновь подтвердил, что цели СВО в любом случае будут достигнуты. Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса», – сказал Ушаков. Он подчеркнул, что российская сторона не отказывается от диалога и рассчитывает на возможность урегулирования ситуации за столом переговоров.
Президент России Владимир Путин в среду вечером провел в Кремле встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, передает РИА «Новости». В ходе беседы российский лидер высоко оценил заслуги чеченских бойцов.
«Хочу поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции», – сказал Путин. Он подчеркнул, что бойцы из республики сражаются мужественно и героически, защищая Россию и свою малую родину.
Глава государства также выразил надежду, что жители Чечни поддержат Кадырова на предстоящих выборах. По словам президента, под его руководством регион кардинально преобразился за последние годы.
Рамзан Кадыров, в свою очередь, сообщил, что в спецоперации принимают участие более 70 тыс. жителей республики, из которых свыше 20 тыс. – добровольцы. Государственными наградами отмечены более 12 тыс. чеченских бойцов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2026 года глава Чечни сообщил об отправке в зону спецоперации более 70 тысяч бойцов.
В мае 2025 года президент России провел рабочую встречу с Рамзаном Кадыровым в Кремле.
В августе 2024 года глава государства посетил Российский университет спецназа в Гудермесе.