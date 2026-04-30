Песков: Путин проведет встречу с представителями коренных малочисленных народов

Песков заявил, что особых инициатив президента России Владимира Путина, приуроченных к Дню коренных малочисленных народов России, пока не запланировано, передает РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин подписал указ об учреждении нового национального праздника, который теперь ежегодно отмечается 30 апреля.
Песков добавил, что в четверг президент России проведет встречу с представителями коренных малочисленных народов. Мероприятие состоится в Кремле в рамках марафона Общества «Знание».
Песков уточнил, что в ходе просветительского марафона уже выступили многие участники, а встреча с Путиным станет частью этой программы.
Глава государства объявил 2026 год Годом единства народов России.
Федеральное агентство по делам национальностей назвало кереков самым малочисленным коренным народом страны с численностью 23 человека.