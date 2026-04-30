Медведев назвал число заключивших контракты с армией россиян

Медведев сообщил о подписании военных контрактов 127 тыс. граждан

Tекст: Елизавета Шишкова

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев озвучил статистику во время выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые», передает РИА «Новости».

«В этом году уже на сегодняшнюю дату… 127 тыс. наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы», – заявил политик.

Он добавил, что еще 10 тыс. человек присоединились к добровольческим формированиям. Для сравнения он привел данные за прошлый год, когда аналогичные документы подписали 450 тыс. россиян.

В скором времени зампред Совбеза намерен совершить визит в пункт комплектования военнослужащих. Он подчеркнул, что регулярно осматривает полигоны, где проходит подготовка новых подразделений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году контракт на службу в Вооруженных силах России заключили около 450 тыс. человек.

К декабрю 2025 года в воинские части прибыло более 400 тыс. военнослужащих. По итогам 2025 года договоры с Минобороны подписали свыше 422 тыс. граждан.