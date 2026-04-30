  Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном
    Медведев: После распада СССР все смотрели на Запад через «розовые очки»
    Путин: Все народы России должны чувствовать, что Родина – наш общий дом
    Франция утратила рост экономики
    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск
    Медведев заявил о наличии у России уникального секретного оружия
    Главу стройкомпании «Автодор» отправили под суд в Москве
    30 апреля 2026, 12:31 • Новости дня

    Лихачев: Путин лично курирует поддержание боеспособности ядерного щита России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин лично контролирует вопросы, связанные с поддержанием боеспособности ядерного щита страны, а также курирует создание вооружений на новых физических принципах, заявил генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

    Как отметил Лихачев на лекции в обществе «Знание», «главное служение Росатома – ядерный щит, ядерный «меч» остается нашей ключевой задачей». Он подчеркнул, что поддержание работоспособности текущих решений и развитие новых видов оружия находятся под личным контролем главы государства, передает РИА «Новости».

    «Президент лично курирует создание и оружия на новых физических принципах, и поддержание боеспособности наших действующих решений», – уточнил он.

    Ранее посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО сообщил, что возможная передача Украине элементов ядерного оружия переходит все мыслимые границы.

    29 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул неприемлемость и опасность перехода к наземной операции в Иране, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин акцентировал внимание на том, что любые силовые действия США и Израиля могут привести к крайне пагубным последствиям не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, передает ТАСС.

    Российский президент отметил, что вариант с проведением наземной операции на территории Ирана видится «совсем неприемлемым и опасным».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поддержал решение США о продлении перемирия вокруг Ирана.

    29 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин с юмором разрядил протокольную заминку на встрече с лидером Конго
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время встречи в Кремле Владимир Путин с улыбкой прокомментировал протокольную заминку, когда президент Конго Дени Сассу-Нгессо уронил документы.

    Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле. Перед началом встречи в узком составе Сассу-Нгессо случайно уронил папку с документами и попытался их поднять, передает РИА «Новости».

    Путин с улыбкой произнес: «Ничего. It's ok», чтобы поддержать гостя и разрядить ситуацию. Один из членов делегации Конго помог президенту собрать бумаги, после чего переговоры продолжились без задержек. Инцидент не повлиял на ход мероприятия, и стороны перешли к обсуждению вопросов повестки дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе переговоров Путин заявил, что российские компании выразили готовность и желание работать на рынке Конго. Также президент России предложил лидеру Конго принять участие в предстоящем саммите Россия – Африка осенью в Москве.


    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    29 апреля 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности объявления перемирия на время празднования Дня Победы, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине.

    29 апреля 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили перспективы крупных экономических проектов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе диалога между лидерами России и США внимание было уделено новым экономическим и энергетическим инициативам, среди которых уже есть конкретно прорабатываемые проекты, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили перспективы реализации совместных проектов в сферах экономики и энергетики. Как сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, обе стороны отметили значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, передает ТАСС.

    Ушаков подчеркнул, что ряд масштабных инициатив в экономике уже предметно обсуждается между представителями двух государств. По его словам, президенты обратили внимание на «большие перспективы взаимовыгодных проектов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Глава российского государства посчитал правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня вокруг Ирана. Трамп заявил Путину, что сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка.

    В свою очередь, Путин рассказал Трампу о террористических методах, используемых Киевом. В марте Путин уже проводил телефонные переговоры с Трампом, которые продолжались около часа и были инициированы американской стороной.

    29 апреля 2026, 21:25 • Новости дня
    Ушаков рассказал о содержании разговора Путина и Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и в Иране, попытку покушение на американского лидера и перспективы взаимовыгодных проектов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Путин выразил поддержку Трампу в связи с недавней попыткой покушения на него 25 апреля, подчеркнув недопустимость политически мотивированного насилия, говорится в комментарии помощника президента на сайте Кремля. Российский президент также поздравил первую леди США Меланью Трамп с прошедшим днем рождения и отметил ее вклад в вопрос воссоединения российских и украинских детей с семьями.

    Среди международных тем основной акцент был сделан на ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. Путин заявил, что наземная операция США в Иране опасна, и поддержал решение Трампа о продлении режима прекращения огня. Стороны также обсудили ситуацию на Украине: по словам Трампа, сделка, способная завершить конфликт, уже близка.

    По просьбе Трампа Путин охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения, подчеркнув, что российские войска продолжают теснить противника и сохраняют стратегическую инициативу. Было отмечено, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тыс. тел погибших, а в ответ получила чуть более 500. Оба лидера выразили схожие оценки в адрес киевского режима и отметили затягивание конфликта со стороны Зеленского.

    Путин напомнил, что достижение мирного урегулирования возможно только при положительной реакции Киева на ранее озвученные предложения. Трамп положительно оценил объявленное Россией Пасхальное перемирие, а Путин выразил готовность объявить перемирие на период Дня Победы, что также было поддержано главой Белого дома.

    Кроме того, президенты обсудили перспективы развития взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике, отметив значимость сотрудничества в этих сферах.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, который прошел в дружественной атмосфере.

    29 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о продвижении российских войск на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам о деталях разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    По словам Ушакова, по просьбе президента США Путин дал оценку текущей ситуации на линии соприкосновения в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Он отметил, что российские войска удерживают стратегическую инициативу и продолжают теснить позиции противника.

    «По просьбе Трампа Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника», – сказал Ушаков.

    Ранее американский лидер заявил о продолжении переговоров с Путиным по Украине.

    Москва допустила наличие неофициального общения между главами государств.

    29 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой США Дональдом Трампом важные вопросы по телефону, при этом беседа длилась более полутора часов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, разговор лидеров двух стран продолжался более полутора часов, передает ТАСС.

    «Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Этот разговор продолжался более полутора часов», – заявил Ушаков журналистам.

    Уточняется, что это уже 12-й телефонный контакт между Путиным и Трампом после возвращения последнего в Белый дом в начале 2025 года.

    Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа 9 марта. После беседы Трамп объявил о временном снятии части санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине. Новых предложений по организации личной встречи между лидерами не поступало, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    29 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Ушаков: Для мира на Украине Киев должен согласиться на озвученные предложения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для достижения мира на Украине президенту Владимиру Зеленскому необходимо согласиться на предложения, которые уже были озвучены, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что Москва предпочла бы дипломатическое урегулирование и считает, что достижение целей спецоперации и мир возможно через переговоры, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, для этого Зеленский должен положительно отреагировать на предложения, «которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

    29 апреля 2026, 21:18 • Новости дня
    Ушаков: Разговор Путина и Трампа прошел в дружественной атмосфере

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Состоявшийся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошёл в дружественной атмосфере и сопровождался откровенным обменом мнениями, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков..

    Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошёл в дружеской атмосфере. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам, что беседа отличалась откровенностью и деловым подходом, сообщает ТАСС.

    По его словам, «общение президентов велось в дружеском ключе, было откровенным и деловым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Дональд Трамп заявил, что сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка. В свою очередь, Владимир Путин рассказал Трампу о сугубо террористических методах Киева. Он также отметил, что Россия хотела бы достичь целей спецоперации на Украине путем переговоров.

    В марте Владимир Путин уже проводил телефонные переговоры с Дональдом Трампом, инициированные американской стороной.

    30 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин

    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство моста на Сахалин – очень затратный проект, но осуществить его необходимо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

    Глава государства отметил, что основная доля расходов связана не только с самим мостом, но и со строительством всей прилегающей инфраструктуры, передает ТАСС.

    Во время обсуждения один из участников, экскурсовод и эксперт по туризму Андрей Кафкан из Сахалинской области, рассказал президенту о преимуществах региона для туризма. Путин поинтересовался, увеличивается ли поток туристов в область, и, услышав утвердительный ответ, задал вопрос о строительстве моста.

    «Дорогая история. И дело даже не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту (дорогая). Вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно», – сказал президент.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью.

    Напомним, в четверг Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая.

    29 апреля 2026, 20:46 • Новости дня
    Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент выразил уверенность в том, что договоренность по урегулированию ситуации на Украине может быть достигнута в ближайшее время.

    Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине уже близка. О содержании телефонных переговоров между лидерами рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    Ушаков отметил: «Дональд Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Дональдом Трампом. Путин отметил, что считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня вокруг Ирана.

    Ранее Путин провел телефонные переговоры с Трампом 9 марта, которые длились около часа и были инициированы американской стороной. После разговора с Путиным Трамп заявил, что временно снимает часть санкций.

    29 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Трамп назвал разговор с Путиным очень хорошим

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о продуктивном телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    Американский лидер рассказал о деталях общения с президентом России журналистам в среду, передает ТАСС.

    «У нас состоялся очень хороший разговор», – заявил Трамп. По его словам, Путин выразил заинтересованность в урегулировании кризиса на Украине.

    Трамп отметил, что считает такой настрой российского президента положительным знаком.

    Напомним, что Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, который прошел в дружественной атмосфере.

    29 апреля 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о передаче Украине более 20 тыс. тел погибших

    Tекст: Вера Басилая

    В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин сообщил о передаче Киеву более 20 тыс. тел погибших с начала 2025 года, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США сообщил, что Россия с начала 2025 года передала на Украину более 20 тыс. тел погибших, а получила с украинской стороны чуть более 500 тел, сообщается на сайте Кремля.

    Как рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, Трамп попросил Путина охарактеризовать ситуацию на линии соприкосновения. В ходе беседы российский лидер заявил: «Наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника».

    Ушаков уточнил, что обмен телами погибших был одной из тем разговора.

    Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

    Президент США заявил Путину о близости сделки по урегулированию ситуации на Украине.

    Путин рассказал американскому лидеру о террористических методах, используемых Киевом.

    29 апреля 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин заявил Трампу о предпочтении переговоров для достижения целей СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом подчеркнул, что Россия рассчитывает достичь целей спецоперации на Украине через переговоры.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о приверженности достижения целей спецоперации на Украине. По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, Москва по-прежнему предпочитает переговорный путь решения конфликта, сообщает ТАСС.

    «Наш президент вновь подтвердил, что цели СВО в любом случае будут достигнуты. Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса», – сказал Ушаков. Он подчеркнул, что российская сторона не отказывается от диалога и рассчитывает на возможность урегулирования ситуации за столом переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

    Трамп заявил, что сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка. В свою очередь, Путин рассказал Трампу о сугубо террористических методах Киева.

    В марте 2026 года Путин и Трамп уже проводили телефонные переговоры по инициативе американской стороны, которые длились около часа.


    29 апреля 2026, 22:59 • Новости дня
    Путин поблагодарил жителей Чечни за участие в спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым президент России Владимир Путин выразил признательность чеченскому народу за значительный вклад в проведение специальной военной операции.

    Президент России Владимир Путин в среду вечером провел в Кремле встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, передает РИА «Новости». В ходе беседы российский лидер высоко оценил заслуги чеченских бойцов.

    «Хочу поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции», – сказал Путин. Он подчеркнул, что бойцы из республики сражаются мужественно и героически, защищая Россию и свою малую родину.

    Глава государства также выразил надежду, что жители Чечни поддержат Кадырова на предстоящих выборах. По словам президента, под его руководством регион кардинально преобразился за последние годы.

    Рамзан Кадыров, в свою очередь, сообщил, что в спецоперации принимают участие более 70 тыс. жителей республики, из которых свыше 20 тыс. – добровольцы. Государственными наградами отмечены более 12 тыс. чеченских бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2026 года глава Чечни сообщил об отправке в зону спецоперации более 70 тысяч бойцов.

    В мае 2025 года президент России провел рабочую встречу с Рамзаном Кадыровым в Кремле.

    В августе 2024 года глава государства посетил Российский университет спецназа в Гудермесе.

    Главное
    Пашинян сообщил об ожидании Зеленского на саммите Армения – ЕС
    На космодроме Восточный установили стенд для новейшего космического корабля
    Газпром увеличил экспорт газа в Китай на четверть
    В морской пехоте США создали новые боевые подразделения
    ВМФ принял на вооружение тральщик «Полярный»
    Археолог Бутягин рассказал о задержании сотрудницами польских спецслужб
    Минтруд рассказал о новогодних каникулах и майских праздниках в 2027 году