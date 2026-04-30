Лихачев: Путин лично курирует поддержание боеспособности ядерного щита России

Tекст: Дарья Григоренко

Как отметил Лихачев на лекции в обществе «Знание», «главное служение Росатома – ядерный щит, ядерный «меч» остается нашей ключевой задачей». Он подчеркнул, что поддержание работоспособности текущих решений и развитие новых видов оружия находятся под личным контролем главы государства, передает РИА «Новости».

«Президент лично курирует создание и оружия на новых физических принципах, и поддержание боеспособности наших действующих решений», – уточнил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО сообщил, что возможная передача Украине элементов ядерного оружия переходит все мыслимые границы.