  • Новость часаПутин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном
    Медведев: После распада СССР все смотрели на Запад через «розовые очки»
    Путин: Все народы России должны чувствовать, что Родина – наш общий дом
    Франция утратила рост экономики
    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск
    Медведев заявил о наличии у России уникального секретного оружия
    Главу стройкомпании «Автодор» отправили под суд в Москве
    30 апреля 2026, 12:05 • Новости дня

    В России создали работающие после попадания пули аккумуляторы

    Ростех разработал сверхпрочные отечественные аккумуляторы для армейской техники

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные инженеры разработали для армии инновационные источники питания без жидкого электролита, продолжающие исправно функционировать даже при сквозных пулевых повреждениях корпуса.

    Предприятие госкорпорации разработало аккумуляторы, которые продолжают работать даже после попадания пуль, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Холдинг «РТ-Проектные технологии» совместно с НПП «Импульс» создал линейку отечественных сверхпрочных источников питания для армии. Ранее в России подобная продукция не производилась.

    Разработка отличается особой конструкцией без жидкого электролита. Он впитан специальными стекловолоконными «губками». Благодаря этому при сквозных повреждениях корпуса электролит не вытекает, а источник питания продолжает функционировать. Кроме того, изделия можно устанавливать в любом положении, они бесперебойно работают при сильной тряске на гусеничных платформах.

    «Ресурс этих изделий измеряется десятилетием, а производственные мощности позволяют выпускать 2 млн единиц таких батарей ежегодно, без оглядки на зарубежную компонентную базу», – отметил заместитель генерального директора госкорпорации Александр Назаров.

    Батареи могут применяться для запуска двигателей тяжелой военной техники, в системах бесперебойного питания командных пунктов и узлов связи. В настоящее время продукция уже используется на объектах морской инфраструктуры и в оборудовании, поднадзорном Российскому морскому регистру судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бронеплита бронежилета «Оберег» выдержала стрельбу из оружия различного калибра.

    Специалисты госкорпорации разработали новую линейку камер для беспилотников.

    Предприятие Ростеха создало инновационный комплекс подавления дронов «Вика».

    27 апреля 2026, 21:25 • Новости дня
    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет

    ГУР Украины заявило об успешном использовании Россией ракет С-71К «Ковер»

    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская разведка сообщила о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер» с осколочно-фугасной частью, сообщили СМИ.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер», передают «Вести» со ссылкой на «Военное обозрение».

    В сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины уточняется, что эти ракеты оснащены осколочно-фугасной боевой частью и были разработаны в России.

    Ракеты С-71К «Ковер» были созданы в 2024 году ОКБ имени Сухого для оснащения истребителей Су-57.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для противодействию ракетному комплексу «Орешник».

    Комментарии (11)
    28 апреля 2026, 17:40 • Новости дня
    В Минобороны Украины признали дефицит продуктов в ВСУ

    Минобороны Украины признало перебои с продуктами в ВСУ

    В Минобороны Украины признали дефицит продуктов в ВСУ
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское военное ведомство официально признало перебои с поставками продовольствия на позиции нескольких армейских бригад, подчеркнув, что ситуация расследуется.

    Министерство обороны Украины подтвердило проблемы с поставками продовольствия на ряде позиций украинских военных, передает РИА «Новости». В частности, речь идет о дефиците продуктов в 30-й отдельной механизированной бригаде, 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде и 108-й отдельной бригаде территориальной обороны.

    В министерстве заявили: «Случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции... не должны стать системными. Минобороны работает с генштабом по этому вопросу».

    Особое внимание уделено ситуации в 14-й отдельной механизированной бригаде, где начато расследование, а командир соединения снят с должности. По словам представителей Минобороны, виновные в нарушениях будут привлечены к ответственности.

    Между тем в российских силовых структурах уже сообщали, что украинские военные из 14-й бригады остались без воды, еды, медикаментов и топлива, а некоторые из них теряют сознание от истощения и вынуждены пить дождевую воду. Осложняет ситуацию отсутствие связи с передовыми позициями в течение трех-четырех дней и крайне трудная логистика подвоза продовольствия и снабжения на фронт.

    Ранее во вторник депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что солдаты ВСУ на передовой регулярно сталкиваются с нехваткой еды и воды, что уже привело к истощению в ряде подразделений.

    До этого Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса после появления в Сети фотографий украинских солдат, испытывающих нехватку продовольствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевское командование не пытается решить проблему со снабжением едой военнослужащих ВСУ на передовой в Харьковской области.


    Комментарии (4)
    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    TWZ сообщил о создании новых боевых подразделений морской пехоты США
    TWZ сообщил о создании новых боевых подразделений морской пехоты США
    @ U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус морской пехоты США представил концепцию GCE 2040, предусматривающую интеграцию ИИ и беспилотников для повышения боеспособности наземных войск.

    Корпус морской пехоты США презентовал на выставке Modern Day Marine Expo в Вашингтоне концепцию развития своих наземных войск под названием Ground Combat Element 2040 (GCE 2040), передает TWZ.

    В основу концепции легла инициатива бывшего командующего корпусом генерала Дэвида Бергера по модернизации к 2030 году. Основное внимание уделяется не только оснащению новейшими технологиями, но и подготовке бойцов к их эффективному применению в бою.

    Генерал-майор Джейсон Моррис отметил, что задача состоит в создании самого «летального и живучего» наземного элемента, способного действовать в любых условиях и интегрировать новые системы в течение ближайших трех бюджетных циклов. По его словам, концепция предусматривает акцент на подготовке личного состава, а не только на внедрении техники, что отражено в слогане «оснащать морпеха, а не машину».

    В рамках GCE 2040 особое место занимают автоматизированные системы управления, интеграция искусственного интеллекта, а также применение автономных платформ для разведки и поражения целей. Видеоматериалы, показанные на презентации, подчеркивают, что новые технологии позволят быстрее обнаруживать и нейтрализовать угрозы во всех сферах, включая воздух, сушу и море. Также морпехи отмечают возрастание роли средств ПВО вплоть до уровня отделения из-за массового распространения ударных дронов.

    В концепции прописан переход к распределенному командованию, усилению сетей разведки и связи, а также развитию взаимодействия с другими родами войск США и союзниками. Моррис подчеркнул, что подготовка кадров и адаптация к новым угрозам – ключ к успеху.

    Отдельно подчеркивается, что опыт конфликтов последних лет, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке, подтверждает необходимость ускоренной адаптации к новым видам угроз, прежде всего беспилотным и высокотехнологичным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация Корпуса морской пехоты США запланировала активное внедрение технологий искусственного интеллекта.

    Американское военное командование рассматривает возможность масштабного оснащения каждого боевого дивизиона тысячей беспилотников.

    Офицеры армии США подчеркнули необходимость ускоренной интеграции робототехники для современных условий.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    The National Interest признал российский Т-72 лучшим танком в мире
    The National Interest признал российский Т-72 лучшим танком в мире
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский танк Т-72 занял первое место в рейтинге боевых машин по версии журнала The National Interest.

    Эксперты выделили его по таким параметрам, как выживаемость, система защиты, дальность хода и способность к длительному бою без дозаправки, а также многофункциональность и стратегическое влияние, передает ТАСС.

    Авторы рейтинга считают, что Т-72 полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному эффективному танку. Также подчеркивается его высокая адаптивность, потенциал для модернизации и простота производства. В статье говорится, что даже с учетом появления новых видов вооружений, например, беспилотников, Т-72 способен сыграть значимую роль в победе России в конфликте на Украине.

    На второй и третьей строчках рейтинга расположились американский танк M1 Abrams и израильский Merkava V соответственно. Т-72 был принят на вооружение Советской армии летом 1973 года и с тех пор неоднократно модернизировался. В настоящее время на вооружении состоят такие версии, как Т-72А, Т-72Б, Т-72БА, Т-72Б3 и самая современная – Т-72Б3М.

    Танк Т-72 разработан в конструкторском бюро Уралвагонзавода (ныне – Уральское КБ транспортного машиностроения, входящее в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»). Сегодня различные модификации Т-72 эксплуатируются армиями почти пятидесяти стран мира.

    Ранее в концерне «Уралвагонзавод» сообщили, что модернизированная боевая машина огнемётчиков (БМО-Т) может быть вооружена дистанционно управляемым боевым модулем вместо открытой пулемётной турели.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 15:22 • Новости дня
    Депутат Рады Безуглая заявила о хроническом голоде в ВСУ

    Депутат Рады Безуглая заявила о хроническом голоде бойцов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Солдаты ВСУ на передовой регулярно сталкиваются с нехваткой еды и воды, что уже привело к истощению в ряде подразделений, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Голод среди военнослужащих Вооруженных сил Украины на передовой носит постоянный характер, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, нехватка пищи и воды стала системной проблемой, а не частной ситуацией, и требует немедленного решения, передает ТАСС.

    Безуглая написала в своем Telegram-канале: «Голод на позициях в ВСУ – системная проблема, а не частный случай». Депутат подчеркнула, что ситуация требует внимания руководства, чтобы избежать дальнейших трагедий и падения боеспособности армии.

    Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг состояния военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые, по сообщениям, оказались на грани крайнего истощения. Причиной стали тяжелые условия снабжения во время боев за левобережье реки Оскол на купянском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевское командование не пытается решить проблему снабжения едой военнослужащих ВСУ на передовой в Харьковской области.

    Пленный украинский солдат рассказал о голоде среди бойцов ВСУ под Купянском еще в ноябре 2025 года. Сообщалось, что военные ВСУ пробыли без продуктов и воды с октября прошлого года.


    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 08:12 • Новости дня
    Ракеты «Кинжал» оказались неуязвимы для ПВО Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» вызывают панику у украинской армии, так как системы Patriot оказываются бессильны против их скорости и маневренности, сообщили в российских силовых структурах.

    Удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» вызывают сильный страх у украинских военных в тылу, поскольку системы противовоздушной обороны, включая американские комплексы Patriot, практически не способны противостоять этим средствам поражения, передает ТАСС.

    «Скорость ракеты составляет 10 Махов, и системы ПВО, включая американские Patriot, просто не успевают на нее среагировать», – сообщили в российских силовых структурах.

    Источник также добавил, что недавние удары «Кинжалами» по местам дислокации натовских офицеров стали для противника полной неожиданностью и вызвали шок. Ракеты обладают возможностью маневрировать на всей траектории полета, что делает их практически неуязвимыми для современных средств ПВО.

    Президент Владимир Путин ранее сообщал, что комплекс «Кинжал» оснащается как обычной, так и ядерной боевой частью массой 500 кг, а дальность полета превышает 2 тыс. км. Ракета отличается малой радиолокационной заметностью, высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.

    Российская армия применяла более сорока раз высокоточные гиперзвуковые комплексы «Кинжал» для уничтожения объектов противника в ходе спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Посол России заявил о поставках дронов из Молдавии на Украину

    Посол России Озеров заявил о поставках дронов из Молдавии для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Молдавские беспилотники, несмотря на нейтралитет страны, используются украинскими военными для атак на российские цели, заявил посол РФ в этой стране Олег Озеров.

    Посол России в Молдавии Олег Озеров сообщил корреспонденту ТАСС, что Молдавия, обладая нейтральным статусом, поставляет Украине беспилотники, которые применяются против России. Он подчеркнул, что российская сторона зафиксировала производство таких дронов в городе Вадул-луй-Водэ.

    «Мы зафиксировали производство беспилотников в городе Вадул-луй-Водэ. По нашим данным, они поставляются на нужды ВСУ», – заявил Озеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры выявили одну из площадок в Молдавии, где проходят испытания беспилотников для украинских военных.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало список иностранных предприятий из восьми европейских стран, производящих беспилотники для Украины. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что этот список следует воспринимать как перечень потенциальных целей для Вооруженных сил России.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    В России создан дешевый дрон-перехватчик для уничтожения вражеских беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные инженеры разработали бюджетный аппарат «Болт», который в полностью автоматическом режиме находит и поражает воздушные цели с помощью оптической системы самонаведения.

    Новинка стала доступной альтернативой классическим системам противовоздушной обороны, передает ТАСС. Аппарат уже успешно прошел первые тестирования при поддержке проекта Народного фронта «Кулибин-клуб».

    Представитель компании-разработчика «Площадь» поделился техническими подробностями. «БПЛА «Болт» при поступлении сигнала от радиолокационных станций вылетает из транспортно-пускового контейнера и летит в полностью автоматическом режиме в заданный квадрат. После чего оптическая головка самонаведения захватывает цель и поражает ее при помощи боевой части или кинетическим способом», – рассказал он.

    Специалист добавил, что устройство уже доказало свою надежность во время проверок на полигонах. В ближайшее время создатели планируют провести дополнительные испытания совместно с представителями Народного фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные инженеры создали высокоскоростной дрон-перехватчик для уменьшения нагрузки на системы ПВО.

    «Кулибин-клуб» «Народного фронта» испытал более 200 средств РЭБ.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 11:59 • Новости дня
    Сотрудники Google взбунтовались против вооружения Пентагона ИИ

    Сотрудники Google выступили против использования Пентагоном ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Более 600 специалистов Google подписали обращение к генеральному директору технологической корпорации с требованием прекратить сотрудничество с военным ведомством США в сфере секретных разработок.

    Сотни работников подразделения DeepMind AI направили письмо Сундару Пичаи, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что искусственный интеллект должен «приносить пользу человечеству, а не использоваться бесчеловечными или крайне вредными способами».

    Авторы послания призывают отказаться от контрактов, допускающих применение технологий для создания смертоносного автономного оружия и массовой слежки.

    Специалисты уверены, что отказ от секретных соглашений с военными останется единственным способом защитить репутацию корпорации. Этот протест возник на фоне дискуссий о возрастающей роли нейросетей в современных конфликтах.

    Ранее руководство американского оборонного ведомства заявило о необходимости свободного применения коммерческих разработок для законных целей. По мнению чиновников, такой подход обеспечивает гибкость при соблюдении законодательства и установленных процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Google удалила из своих принципов пункт о запрете применения искусственного интеллекта в разработках оружия

    Позже более 200 сотрудников этой компании и OpenAI выступили в поддержку стартапа Anthropic в конфликте с американским военным ведомством.

    Сама фирма Anthropic в судебных материалах признала отсутствие технических средств для контроля переданных Пентагону технологий.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    Комбат ВСУ умер от пьянства на фронте

    Комбат ВСУ Будник умер от пьянства на фронте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне боевых действий комбат ВСУ Александр Будник из 159-й бригады погиб не при выполнении задания, а из-за сильного алкогольного опьянения, сообщили в российских силовых структурах.

    Комбат ВСУ из 159-й отдельной мотострелковой бригады Александр Будник умер от пьянства в зоне боевых действий, пишет РИА «Новости»  со ссылкой на собственные источники в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, неожиданные отклики появились после публикации некролога о Буднике, где утверждалось, что он погиб, выполняя боевую задачу недалеко от села Белый Колодезь в Харьковской области.

    Однако в социальных сетях появилось множество критических комментариев в адрес погибшего комбата. Несколько женщин написали, что Будник регулярно отправлял своих подчинённых на самые опасные задания и часто отсутствовал на позиции. Они утверждают, что причиной его смерти стало не выполнение боевой задачи, а злоупотребление алкоголем.

    Одна из украинских женщин сообщила, что потеряла сына из-за действий этого офицера. По ее словам, перед смертью Будник был «в стельку пьяный».

    Ранее военнопленный Дмитрий Пархоменко рассказал о регулярном вымогательстве денег и пьянстве командиров 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ на передовой.

    До этого командир 225-го полка ВСУ оказался неспособен возглавить оборону на сумском направлении, потому что заснул в пьяном состоянии. А военнослужащая ВСУ и парамедик Алина Михайлова призвала запретить продажу алкоголя в прифронтовых районах Украины из-за участившихся случаев пьянства среди солдат с дебошами и стрельбой.


    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 05:16 • Новости дня
    В Пентагоне заявили об уязвимости американской ПРО перед гиперзвуком

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские системы противоракетной обороны не способны обеспечить достаточный уровень защиты страны от современных угроз, включая гиперзвуковое оружие, заявил помощник министра обороны США Марк Берковиц.

    «В настоящее время наша система противоракетной обороны ограничена, ее эффективность на фоне появления продвинутых угроз снижается», – сказал Берковиц на слушаниях в сенате, передает РИА «Новости».

    Чиновник пояснил, что существующий щит гарантирует лишь минимальную защиту от гиперзвуковых комплексов, современных крылатых ракет и массированных ударов баллистическим оружием.

    В связи с этим создание системы «Золотой купол» отвечает жизненно важным интересам государства.

    В 2025 году сообщалось, что американские военные решили не экономить на новой системе противоракетной обороны «Золотой купол».

    По данным СМИ, в оборонном бюджете на 2027 год США заложили 17,5 млрд долларов на «Золотой купол».

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    Ростех создал камеры для всех типов беспилотников России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Ростеха разработали новую линейку камер для наземных, воздушных и надводных беспилотников, которые видят подвижные и стационарные цели в любое время суток, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Специалисты холдинга «Росэл» государственной корпорации «Ростех» разработали новую линейку оптико-электронных камер для наземных, воздушных и надводных беспилотников, сообщает РИА «Новости». Новое оборудование способно обнаруживать как подвижные, так и стационарные цели в любое время суток.

    В корпорации уточнили, что некоторые модификации камер оснащены нейросетями, которые позволяют автоматически распознавать типы объектов и тем самым снижать нагрузку на операторов. В линейку входит семь моделей, различающихся по массе, размерам и дальности обнаружения. Все устройства экономичны и построены на гиростабилизированной платформе с поворотом по двум осям, что обеспечивает стабильное изображение в движении.

    Устройства работают в видимом диапазоне, а часть моделей дополнительно оснащена инфракрасными каналами для работы в условиях слабого освещения. Изображение выводится в стандартном видеоформате, что облегчает интеграцию с существующими системами наблюдения.

    По словам представителей Ростеха, наиболее компактные камеры предназначены для установки на беспилотные летательные аппараты, средние – для наземных роботизированных платформ, а самые крупные могут использоваться на безэкипажных катерах и боевых кораблях. Разработчики отмечают, что новое оборудование подойдет не только для военных задач, но и для мониторинга дорожного движения, а также для наблюдения за лесами и обнаружения очагов пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» создала арсенал унифицированных боевых частей для FPV-дронов и барражирующих боеприпасов.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 06:15 • Новости дня
    Власти Австралии выделили 2,3 млрд долларов на системы HIMARS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Австралии израсходуют 2,3 млрд австралийских долларов (1,7 млрд долларов США) на приобретение мобильных ракетных систем HIMARS и высокоточных ракет Precision Strike Missile (PrSM), сообщил министр обороны Ричард Марлз.

    Марлз сообщил, что власти Австралии инвестируют 2,3 млрд австралийских долларов в закупку мобильных ракетных систем HIMARS и высокоточных ракет PrSM, передает ТАСС. Он добавил, что эти меры позволят существенно повысить дальность поражения целей для австралийской армии.

    Кроме того, в Южной Австралии на базе комплекса Эдинбург создадут второй ракетно-артиллерийский полк дальнего действия.

    Министр отметил, что новый полк позволит поражать цели на расстоянии до 500 км, а в перспективе – свыше 1000 км. Это, по словам Марлза, даст возможность эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации в регионе и взаимодействовать с союзниками.

    Канберра также делает ставку на развитие собственной ракетной промышленности. Уже прошли испытания первых произведенных в стране управляемых ракет GMLRS для HIMARS, в дальнейшем планируется локализовать производство и ракет PrSM.

    В целом, на развитие этих проектов и усиление возможностей ВВС Австралии в течение ближайших 10 лет заложено 37 млрд австралийских долларов. Это соответствует примерно 26,6 млрд долларов США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австралия получила первые две из 42 запланированных американских установок HIMARS, которые должны перевести ее армию к использованию дальнобойных ракет. Представители компании Thaless Australia заявили о возможности производства ракет GMLRS для РСЗО HIMARS на территории Австралии. Пентагон намерен увеличить расходы на закупку новейших ракет PrSM в 3,5 раза после их первого боевого применения в Иране.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 10:27 • Новости дня
    Министр обороны Индии рассказал о встречах с коллегами из России и Китая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Индии Раджнатх Сингх встретился с коллегами из России и Китая – Андреем Белоусовым и Дун Цзюнем – на полях совещания министров обороны стран участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    Министр обороны Индии Раджнатх Сингх провел встречи с главами военных ведомств России и Китая – Андреем Белоусовым и Дун Цзюнем – в Бишкеке на полях совещания министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Сингх заявил: «Замечательно пообщался с министром обороны России Андреем Белоусовым в рамках совещания министров обороны стран ШОС в Бишкеке». Российский министр обороны ранее прибыл в Бишкек, чтобы принять участие в международном совещании, в рамках которого у него запланирован ряд двусторонних переговоров с коллегами из стран-участниц ШОС.

    Переговоры между Раджнатхом Сингхом и министром обороны Китая Дун Цзюнем прошли на фоне стремления Индии и КНР укрепить двусторонние отношения, отмечает телеканал India TV. В рамках совещания обсуждаются вопросы международной и региональной безопасности, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Бишкек для участия в совещании глав оборонных ведомств стран ШОС.

    Ранее глава китайского военного ведомства Дун Цзюнь назвал своевременными контакты с российскими коллегами.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 08:27 • Новости дня
    Украина решила заменить бойцов на наземные робосистемы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина планирует заменить военных на передовой наземными робототехническими комплексами (НРТК) при выполнении логистических задач, сообщает издание Defense News.

    Украина собирается заменить военных на передовой наземными робототехническими комплексами (НРТК) для выполнения логистических задач, передают «Вести» со ссылкой на Defense News.

    По информации издания, в первой половине 2026 года Украина планирует заключить контракты на поставку 25 тыс. НРТК. Этот объем вдвое превышает запланированные закупки на 2025 год.

    Министр обороны Украины Михаил Федоров подчеркнул, что в будущем логистические задачи на передовой должны полностью перейти к роботизированным системам. По его словам, только в марте 2024 года наземные комплексы выполнили свыше девяти тыс. эвакуационных и логистических миссий на линии фронта.

    Также ранее отмечалось, что Украина испытывает серьезный дефицит ракет для зенитных комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения усилили использование наземных роботов для перевозки грузов и эвакуации раненых. Военный эксперт Андрей Марочко заявил о стремительном наращивании применения украинскими военными наземной робототехники и дронов с элементами искусственного интеллекта. Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил об острой потребности украинских расчетов ЗРК Patriot в ракетах PAC-3 и сокращении доступных выстрелов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Пашинян сообщил об ожидании Зеленского на саммите Армения – ЕС
    На космодроме Восточный установили стенд для новейшего космического корабля
    Газпром увеличил экспорт газа в Китай на четверть
    В морской пехоте США создали новые боевые подразделения
    ВМФ принял на вооружение тральщик «Полярный»
    Археолог Бутягин рассказал о задержании сотрудницами польских спецслужб
    Минтруд рассказал о новогодних каникулах и майских праздниках в 2027 году