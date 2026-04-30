В России создали работающие после попадания пули аккумуляторы

Ростех разработал сверхпрочные отечественные аккумуляторы для армейской техники

Tекст: Мария Иванова

Предприятие госкорпорации разработало аккумуляторы, которые продолжают работать даже после попадания пуль, сообщает Telegram-канал Ростеха.

Холдинг «РТ-Проектные технологии» совместно с НПП «Импульс» создал линейку отечественных сверхпрочных источников питания для армии. Ранее в России подобная продукция не производилась.

Разработка отличается особой конструкцией без жидкого электролита. Он впитан специальными стекловолоконными «губками». Благодаря этому при сквозных повреждениях корпуса электролит не вытекает, а источник питания продолжает функционировать. Кроме того, изделия можно устанавливать в любом положении, они бесперебойно работают при сильной тряске на гусеничных платформах.

«Ресурс этих изделий измеряется десятилетием, а производственные мощности позволяют выпускать 2 млн единиц таких батарей ежегодно, без оглядки на зарубежную компонентную базу», – отметил заместитель генерального директора госкорпорации Александр Назаров.

Батареи могут применяться для запуска двигателей тяжелой военной техники, в системах бесперебойного питания командных пунктов и узлов связи. В настоящее время продукция уже используется на объектах морской инфраструктуры и в оборудовании, поднадзорном Российскому морскому регистру судоходства.

