    30 апреля 2026, 10:59 • Новости дня

    Ученые научились останавливать сильное кровотечение из раны за пять секунд

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые разработали метод модификации эритроцитов, который позволяет останавливать сильные кровотечения всего за пять секунд, значительно снижая кровопотерю при серьезных травмах.

    Простая модификация клеток, переносящих кислород в организме, способна практически мгновенно остановить сильное кровотечение, пишет New Scientist.

    При нанесении на серьезные раны печени крыс тромбы образовывались всего за пять секунд, а кровопотеря была минимальной. Это открытие дает надежду на то, что в будущем метод поможет людям при плановых или экстренных операциях.

    Ежегодно от кровопотери в мире погибают около двух млн человек, и риск возрастает с каждой минутой. Исследователи из Университета Макгилла в Канаде решили укрепить эритроциты, которые составляют основу тромба, но по своей природе хрупки. «Мы увидели и использовали слона в комнате», – заявил исследователь Цзяньюй Ли.

    Ученые взяли кровь у крыс и добавили химические вещества, действующие как «ручки»: одна сторона прикрепляется к белкам на поверхности эритроцитов, а другая соединяется с длинной молекулой, связывающей клетки. Модифицированные клетки вернули в плазму и ввели в раны крысам. Тромбы образовались менее чем за пять секунд по сравнению с 265 секундами у необработанных крыс, а потеря крови составила всего 24 миллиграмма против почти 2000 миллиграммов.

    В отличие от естественных тромбов, которые разрушаются за несколько дней, эти сохранялись от одного до двух месяцев. В будущем исследователи надеются, что для плановых операций кровь пациента можно будет собрать и модифицировать менее чем за 30 минут, а для экстренных случаев – подготовить заранее из образцов банка крови и хранить в холодильнике не менее месяца.

    Отметим, в России проходят испытания 23 медицинских изделий и 14 лекарственных препаратов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе визита в НМИЦ гематологии.

    28 апреля 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин заявил об уникальности бесплатной скорой помощи России

    Путин: Российская служба скорой помощи уникальна

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии открытия модульных скоропомощных приемных отделений подчеркнул уникальность отечественной службы скорой помощи.

    По его словам, система работает оперативно и бесплатно, а также соблюдает единые стандарты и алгоритмы оказания помощи, передает ТАСС.

    «Российская служба скорой помощи поистине уникальна. Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим в кратчайшие сроки, независимо от времени суток», – отметил Путин.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.

    В январе в России установили норматив приезда скорой помощи.

    28 апреля 2026, 10:39 • Новости дня
    Ученые раскрыли секрет господства динозавров на древней Земле

    Ученые: Гигантский континент в Арктике помог динозаврам захватить планету

    Ученые раскрыли секрет господства динозавров на древней Земле
    @ PaleoNeolitic/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Появление огромного участка суши за Полярным кругом около 200 млн лет назад спровоцировало глобальное похолодание, которое дало древним рептилиям эволюционное преимущество.

    Около 200 млн лет назад в Арктике существовал гигантский континент, размеры которого втрое превышали Антарктиду, пишет New Scientist.

    По мнению палеонтолога Пола Олсена из Колумбийского университета, эта территория состояла из земель, ныне принадлежащих Сибири и Китаю.

    Ранее считалось, что в мезозойскую эру почти вся суша была объединена в суперконтинент Пангея, а фрагменты современного Китая дрейфовали в океане Панталасса.

    Недавний анализ геологических пород позволил ученым сделать вывод, что китайские фрагменты были соединены с Пангеей. Более того, расположение континентов было таким, что Сибирь и Китай заполняли большую часть Северного полярного круга. Это открытие объясняет многие климатологические и биологические загадки того времени.

    В конце триасового периода Пангея начала распадаться, что сопровождалось мощной вулканической активностью. Выбросы аэрозолей привели к похолоданию, а огромный арктический континент, покрытый снегом и льдом, отражал солнечное тепло.

    Накопление льда в Арктике привело к падению уровня моря, а резкое похолодание вызвало массовое вымирание многих крупных животных. Однако некоторые динозавры, жившие на арктическом континенте, смогли выжить благодаря эволюционному приобретению – утепляющему слою перьев. Когда вся планета остыла, они оказались готовы к мировому господству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские палеонтологи подтвердили факт миграции динозавров из Северной Америки в Азию.

    Американские ученые выяснили секрет выживаемости крокодилов после массовых вымираний.

    Британские исследователи нашли след падения второго крупного астероида в эпоху гигантских рептилий.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    29 апреля 2026, 10:45 • Новости дня
    Человекоподобные роботы приблизились к рекорду Усэйна Болта на стометровке
    Человекоподобные роботы приблизились к рекорду Усэйна Болта на стометровке
    @ VCG/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Человекоподобные роботы уже обгоняют людей в полумарафоне и вплотную приблизились к мировому рекорду Усэйна Болта на стометровой дистанции.

    Современные роботы стремительно наращивают скорость бега, пишет New Scientist.

    В апреле разработка китайской компании Honor превзошла человеческий рекорд в полумарафоне, а модель H1 от Unitree достигла скорости 10,1 метра в секунду, что лишь немногим уступает показателю Усэйна Болта (10,44 метра в секунду).

    Быстрый прогресс объясняется удешевлением и улучшением компонентов. По словам Петара Кормушева из Имперского колледжа Лондона, появились более мощные моторы, быстрые микрочипы и точные датчики. «Люди не так оптимизированы для бега, потому что наша главная потребность в выживании и эволюции заключалась не в беге», – отметил Бехнам Дадашзаде из Борнмутского университета.

    Исследования показывают, что роботы, имитирующие бег эму, до 300% эффективнее моделей с человекоподобными ногами. Хотя коммерческой потребности в бегающих гуманоидах пока нет, соревнования служат отличным стресс-тестом для оборудования.

    При этом специалисты уверены: роботы превзойдут человеческие рекорды, но их скорость вряд ли уйдет далеко за пределы человеческих возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, робот-гуманоид «Молния» выиграл пекинский полумарафон с результатом 48 минут.

    Антропоморфный аппарат H1 превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров. Эта модель разогналась на стадионе до скорости десять метров в секунду.

    28 апреля 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин открыл новые приемные отделения скорой помощи в регионах
    Путин открыл новые приемные отделения скорой помощи в регионах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В День работника скорой медицинской помощи стартовала работа новых модульных приемных отделений в нескольких регионах России, включая Донецк и Симферополь, ее запустил по видеоконференцсвязи президент России Владимир Путин.

    В День работника скорой медицинской помощи президент РФ Владимир Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, где по видеосвязи принял участие в открытии новых приемных отделений скорой помощи в регионах. Модульные отделения начали работу в Тамбове, Донецке, Екатеринбурге и Симферополе, сообщается на сайте Кремля.

    Перед началом видеоконференции президент осмотрел выставку отечественной медицинской техники. Среди представленных новинок были мобильный лечебно-диагностический комплекс с операционной для работы в полевых условиях, автомобили скорой помощи классов С и В с бронезащитой, многоцелевой вертолет «Ансат» и беспилотная система «Аист», предназначенная для транспортировки медицинских грузов и обеспечения телемедицинских консультаций.

    В ходе мероприятия Владимир Путин отметил: «Данные модули – адаптивные, универсальные, сейчас только что об этом мне тоже рассказывали, и могут использоваться как в экстренных случаях, так и для планового лечения больных, проведения консультаций и диагностики».

    Президент подчеркнул, что до 2030 года планируется создать 99 модульных приемных отделений, из которых 12 уже построено, а еще 28 появятся до конца текущего года.

    Глава государства выразил благодарность всем участникам проекта, отметив масштабность и значимость внедрения современных решений для повышения доступности и качества медицинской помощи в регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Путин отметил героизм работников скорой помощи, проявленный во время спецоперации на Украине.

    28 апреля 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин поручил расширить неонатальный скрининг новорожденных в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество исследований в рамках неонатального скрининга новорожденных в России должно быть увеличено, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром здравоохранения Михаилом Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф.

    «Этот объем (количество исследований в рамках раннего скрининга новорожденных) нужно расширять», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Мурашко уточнил, что с текущего года ранний скрининг новорожденных охватывает 42 заболевания. Министр добавил, что расширение перечня заболеваний проводится «фактически без увеличения финансирования».

    Президент также особо отметил важность проведения скрининга на ранних сроках беременности.

    Ранее Путин призвал расширить репродуктивную диспансеризацию.

    29 апреля 2026, 06:46 • Новости дня
    Ученый Сычев назвал невозможным высадку космонавтов на Венере

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Человечество никогда не сможет отправить людей на вторую планету от Солнца из-за невыносимых условий и колоссальной температуры на ее поверхности, заявил глава научного направления «Космическая биология» Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.

    Отправка пилотируемой экспедиции на Венеру вряд ли когда-нибудь станет реальностью, сказал Сычев, передает РИА «Новости».

    «Что такое Венера? Венера – это 400 градусов на поверхности. А в атмосфере на высоте 60 километров порядка 40-60 градусов», – сказал Сычев.

    Помимо этого, исследователь прокомментировал прошлые сообщения об обнаружении химических соединений, потенциально указывающих на наличие органики в атмосфере. По его словам, подобные предположения о существовании там жизни остаются достаточно спорными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработка российского посадочного аппарата «Венера-Д» находится на этапе эскизного проектирования. Вице-президент РАН Сергей Чернышев анонсировал поиск следов древней жизни на этой планете.

    28 апреля 2026, 10:36 • Новости дня
    Астрономы обнаружили тысячи скрытых экзопланет в архивах телескопа НАСА

    Астрономы нашли более 10 тыс. кандидатов в экзопланеты благодаря телескопу TESS

    Tекст: Мария Иванова

    Повторный анализ архивных снимков позволил выявить свыше десяти тысяч возможных экзопланет, большинство из которых оказались раскаленными газовыми гигантами.

    Астрономы выявили свыше 10 тыс. кандидатов в планеты в данных телескопа НАСА, что стало крупнейшей находкой такого рода, пишет New Scientist.

    Аппарат Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), запущенный в 2018 году, ищет экзопланеты, фиксируя кратковременные снижения яркости звезд, возникающие при прохождении объектов по их диску.

    Джошуа Рот из Принстонского университета и его коллеги объявили о значительном увеличении числа возможных планет после повторного анализа данных TESS за первый год. Комбинируя снимки, исследователи смогли искать объекты вокруг менее ярких звезд. Это позволило обнаружить 11 554 кандидата, из которых 10 091 ранее не были известны.

    «Были предсказания, что в данных TESS все еще скрываются тысячи планет. Просто их еще не искали», – заявил Джошуа Рот.

    Обнаруженные миры находятся на расстоянии до 6800 световых лет от Земли по направлению к центру галактики, что вдвое превышает прежние возможности телескопа. Более 90% новых находок – это горячие юпитеры, газовые гиганты, вращающиеся очень близко к своим звездам.

    По словам Рота, не все кандидаты подтвердятся, поскольку уровень ложных срабатываний у TESS обычно составляет около 50%. Он предполагает, что реальными планетами могут оказаться от трех тысяч до пяти тысяч объектов. Главный научный сотрудник Института науки об экзопланетах NASA Джесси Кристиансен отметила, что такое пополнение поможет лучше понять процессы формирования различных миров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международная команда с участием российских ученых и НАСА создала нейросеть для поиска экзопланет.

    Московский государственный университет и Ассоциация арабских университетов договорились о создании совместной космической обсерватории.

    Ранее исследователи выявили 44 планетные системы потенциально земного типа с помощью искусственного интеллекта.

    28 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    Путин призвал расширить репродуктивную диспансеризацию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече главой Минздрава Михаилом Мурашко подчеркнул необходимость увеличения числа граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию.

    Глава государства заявил, что повышение охвата таким медицинским обследованием важно для демографического роста страны, передает ТАСС.

    «Чтобы родителей было все больше и больше, нужно, конечно, у вас здесь отмечено, увеличивать охват граждан, проходящих диспансеризацию с точки зрения оценки репродуктивного здоровья», – отметил он.

    Путин также подчеркнул, что эти меры должны затрагивать как мужчин, так и женщин.

    Мурашко подтвердил, что репродуктивная диспансеризация становится все популярнее среди россиян. Он добавил, что в последние месяцы наблюдается рост интереса к этим обследованиям, причем мужчины тоже стали активнее участвовать в подобных программах.

    Ранее Минздрав назвал возраст репродуктивного здоровья мужчин.

    Мурашко сообщал, что диспансеризация 2024 года выявила у значительной части взрослого и подросткового населения отклонения в работе репродуктивной системы.

    28 апреля 2026, 13:22 • Новости дня
    Мишустин рассказал о мерах поддержки студентов и ученых

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти России уделяют внимание молодым людям, выбравшим своим призванием науку, создают для них специальные молодежные лаборатории, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин, выступая с лекцией на марафоне общества «Знание».

    Мишустин заявил, что власти России уделяют особое внимание поддержке молодых людей, выбравших науку своим призванием, передает ТАСС.

    Он сообщил, что для начинающих ученых, аспирантов и студентов по всей стране создаются специальные молодежные лаборатории – их уже около тысячи. Здесь молодые специалисты могут решать важнейшие исследовательские задачи и претендовать на премии президента и правительства в области науки и техники.

    Мишустин подчеркнул, что система поддержки талантливой молодежи постоянно совершенствуется.

    Премьер отметил, что для комфортного обучения студентов власти строят современные кампусы. Согласно заявлению Мишустина, сейчас возводятся 25 таких объектов, а два кампуса уже полностью готовы – при Бауманском университете и Уральском федеральном университете. Всего в России планируется открыть 40 кампусов от Калининграда до Сахалина.

    Глава правительства также рассказал о поддержке студентов, желающих заниматься предпринимательством. Платформа университетского технологического предпринимательства охватывает более 500 вузов и почти миллион участников. Студенты проходят тренинги, формируют команды и запускают стартапы, лучшие из которых получают гранты по одному миллиону рублей. В прошлом году по этой программе были отмечены 2,5 тыс. студенческих проектов.

    Мишустин привел примеры успешных молодых предпринимателей из Томского и Магнитогорского университетов, чьи стартапы уже приносят прибыль и внедряют инновационные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 2018 года по нацпроекту «Наука и университеты» в России созданы 940 молодежных лабораторий в 70 регионах.

    В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» государство реализует программы по созданию более 100 университетов-лидеров и строительству современных студенческих кампусов по всей стране.

    28 апреля 2026, 08:29 • Новости дня
    Володин: Госдума проработает вопрос снижения нагрузки на учителей и врачей

    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуме начата работа над законопроектом, направленным на уменьшение объема документации для учителей и врачей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин сообщил в Max о начале разработки законодательных инициатив, которые позволят снизить бюрократическую нагрузку на педагогов и медицинских работников. По его словам, соответствующее поручение уже получили профильные комитеты нижней палаты парламента.

    Володин отметил, что тема избыточной документационной нагрузки широко обсуждается среди граждан, а по результатам опроса 65,5% участников проведенного в его канале опроса указали, что ситуация не изменилась, а 29% считают, что требования стали больше.

    Он подчеркнул, что аналогичные обращения поступают и от медицинского сообщества, что подтверждает необходимость законодательных изменений в сферах образования и здравоохранения. По словам спикера, в ближайшее время общественность будет проинформирована о подготовленных законодательных нормах.

    Президент России Владимир Путин призвал оптимизировать отчетность в бюджетной сфере.

    Путин утвердил перечень поручений по уменьшению объема документации для работников медицины и образования.

    29 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    Ученые в России разработали план обследования летящего к Земле астероида Апофис

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты Самарского университета и ИКИ РАН предложили использовать космическую обсерваторию «Спектр-РГ» для изучения астероида Апофис, который приблизится к планете в 2029 году.

    Исследователи Самарского университета имени Королева и Института космических исследований РАН подготовили проект обследования астероида Апофис, передает ТАСС.

    В апреле 2029 года небесное тело пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты – около 30 тыс. километров.

    «Ученые Самарского университета имени Королева и Института космических исследований Российской академии наук разработали простой и экономичный план исследовательской миссии к летящему в сторону Земли астероиду Апофис. В апреле 2029 года Апофис должен пройти мимо Земли на минимальном расстоянии – примерно в 30 тыс. км от поверхности нашей планеты. Согласно плану, ученые предлагают направить для изучения астероида космическую обсерваторию «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ»), запущенную в космос в 2019 году и оснащенную двумя рентгеновскими телескопами», – отмечается в сообщении университета.

    Специалисты смоделировали различные варианты миссии и определили оптимальную дату отправки обсерватории – 13 сентября 2028 года. К этому времени основная программа «Спектра-РГ» завершится, и у аппарата останется достаточно топлива для маневра. Через семь месяцев после старта обсерватория пролетит в 18 тыс. километров от Апофиса, что значительно ближе, чем во время предыдущих наблюдений.

    Заведующая кафедрой динамики полета Самарского университета Ольга Старинова пояснила, что использование действующей обсерватории позволит избежать затрат на создание нового аппарата. После завершения миссии «Спектр-РГ» сможет вернуться на прежнюю орбиту. Ученые также рассчитали альтернативный сценарий сближения на расстояние в несколько сотен километров, требующий многократного включения двигателей. Результаты исследования опубликованы в научных журналах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астроном Сергей Язев исключил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей весной 2029 года.

    Ученый Натан Эйсмонт предложил использовать российский аппарат «Спектр-РГ» для предотвращения космических угроз.

    28 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин отметил героизм медиков скорой помощи в условиях СВО

    Путин: Экипажи скорой помощи самоотверженно работают в условиях СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил самоотверженность работы экипажей скорой помощи и бригад медицины катастроф в условиях спецоперации на Украине.

    Глава государства сделал это заявление на церемонии открытия модульных скоропомощных приемных отделений, передает ТАСС.

    Путин выразил особую признательность медикам, подчеркнув их вклад в ликвидацию последствий атак вражеской беспилотной техники на мирные города и села, а также при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.

    «Особо отмечу самоотверженную работу экипажей скорой помощи и бригад медицины катастроф в условиях специальной военной операции, при ликвидации последствий атак вражеской беспилотной техники на наши мирные города и села, при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях», – сказал он.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.

    28 апреля 2026, 12:39 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Мурашко

    Песков сообщил о запланированной встрече Путина с главой Минздрава Мурашко

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во вторник президент России Владимир Путин проведет встречу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент сегодня проведет встречу с Мурашко, с министром здравоохранения», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ранее провел по видеосвязи совещание с членами правительства по модернизации первичного звена здравоохранения.

    30 апреля 2026, 06:59 • Новости дня
    Медика в Приморье обвинили в смерти пациента с кардиостимулятором после МРТ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Медработник частной клиники в Артеме Приморского края предстанет перед судом по обвинению в смерти 87-летнего пациента, которому она, несмотря на то, что у пациента был кардиостимулятор, провела МРТ, сообщает региональная прокуратура.

    Медработник частной клиники в Артёме Приморского края предстанет перед судом по обвинению в смерти 87-летнего пациента, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру. По версии следствия, женщина провела магнитно-резонансное исследование мужчине, несмотря на наличие у него кардиостимулятора.

    В сообщении прокуратуры уточняется: «Несмотря на наличие явных рисков, медработник не приняла необходимых мер безопасности: не провела надлежащий опрос пациента, не проверила документы на имплантированное устройство и не отказала в проведении исследования». В результате воздействия магнитного поля работа кардиостимулятора была нарушена, что привело к острой сердечно-сосудистой недостаточности и гибели пациента.

    В отношении медработника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Как уточняет прокуратура, материалы дела уже направлены в Артёмовский городской суд для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Архангельске осудил врача за смерть пациентки с кардиостимулятором после МРТ.


    30 апреля 2026, 06:13 • Новости дня
    Роспотребнадзор зарегистрировал тест для диагностики стафилококка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый тест для диагностики золотистого стафилококка зарегистрирован в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    В России зарегистрирован новый тест для выявления золотистого стафилококка, сообщает РИА «Новости». В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что «ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали новый набор реагентов для быстрого определения метициллинрезистентного золотистого стафилококка».

    Тест позволяет обнаруживать генетические маркеры устойчивости бактерии к антибиотикам, что важно для подбора оптимального лечения. Время определения устойчивости составляет до 25 минут, что значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами.

    Метициллинрезистентный золотистый стафилококк – микроорганизм, вызывающий широкий спектр заболеваний: от незначительных кожных инфекций до опасных состояний, таких как пневмония, менингит, инфекционно-токсический шок и сепсис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала разработку 50 новых тестов на опасные инфекции.

    Ранее российские ученые создали первый в мире экспресс-тест для выявления гепатита С.

    Специалисты ведомства также зарегистрировали быструю методику диагностики гепатита В.

