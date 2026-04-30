    Антироссийская миссия британского короля в США полностью провалена
    Британия объявила о создании единого флота с Европой против России
    Дмитриев назвал слова Трампа «черной меткой» для Мерца
    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы
    США передали России и Китаю предложения по контролю над ЯО
    ЕС предложил Украине утешительные льготы вместо ускоренного членства
    Матвиенко предложила Мордашову вернуть офшорные активы в Россию
    Израильский импортер отложил разгрузку судна с российским зерном в Хайфе
    30 апреля 2026, 10:08 • Новости дня

    Израильский импортер отложил разгрузку судна с российским зерном в Хайфе

    Tекст: Мария Иванова

    Разгрузка судна с зерном в израильском порту Хайфа была отложена из-за опасений возможных санкций Евросоюза и дипломатического давления.

    Израильский импортер пшеницы сообщил о вынужденной отсрочке разгрузки зерна с судна, прибывшего в порт Хайфы, передает ТАСС. В настоящее время рассматривается возможность поиска альтернативного порта для приема груза.

    Решение связано с опасениями импортеров относительно возможных санкций со стороны Евросоюза. Кроме того, звучат утверждения об отсутствии поддержки и координации действий со стороны правительства Израиля.

    Ранее, 28 апреля, из-за ситуации с этой партией зерна посла Израиля в Киеве вызвали в МИД Украины и вручили ему ноту протеста. Украинская сторона заявляет, что зерно было собрано на территориях, которые Киев считает своими.

    На следующий день Офис генпрокурора Украины обратился к Израилю с просьбой арестовать судно и его груз. Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал эти претензии необоснованными, потребовав представить веские доказательства. В Кремле отказались комментировать ситуацию, отметив, что стороны должны разбираться самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины пригрозили Израилю серьезными последствиями из-за захода судна с зерном в порт Хайфы.

    Украинское дипломатическое ведомство вызвало израильского посла для вручения ноты протеста.

    Евросоюз задумался о введении персональных санкций против причастных к поставкам структур.

    28 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна

    Глава МИД Израиля Саар отверг претензии Киева по теме российского зерна

    Tекст: Антон Антонов

    Претензии украинских властей относительно закупок зерна, собранного, по данным Киева, в новых регионах России, не подкреплены доказательствами, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

    Руководитель дипломатического ведомства указал своему украинскому коллеге Андрею Сибиге на недопустимость выстраивания межгосударственных отношений через социальные сети и средства массовой информации, передает РИА «Новости».

    «Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям», – подчеркнул израильский министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Сибига сообщил, что МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.

    Комментарии (2)
    28 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю

    Экономист Лизан: Украина следит за российским зерном с помощью спецагентов

    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев и Брюссель не могут предоставить четких доказательств, что Россия торгует с миром зерном, выращенным именно на территории новых регионов. Поэтому попытки Украины спекулировать на теме вывоза продовольствия из Донбасса и Новороссии будут малоэффективны, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Киев возмутился поставкой в Израиль зерна из новых регионов России.

    «Определить, из каких российских регионов в израильские порты доставляется зерно, можно только методом визуального наблюдения. Для этого на Украине с 2022 года при поддержке спецслужб действует целый ряд НКО. Они отслеживают – по мере возможности – экономическую деятельность РФ в Донбассе и Новороссии», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «В рамках этой деятельности в отечественных портах и прибрежных городах вербуются специальные агенты, которые тайно сотрудничают с противником. Они следят за прибытием и погрузкой зерновых, сопоставляют маршруты движения судов и всю полученную информацию направляют на Украину», – продолжил собеседник.

    «Украинские НКО и спецслужбы, в свою очередь, оценивают весомость собранных доказательств. Если они считают, что зерно действительно было собрано в новых регионах России, профильные общественные деятели пытаются донести информацию до украинских и европейских госорганов, а также до максимального числа международных некоммерческих структур», – детализировал собеседник.

    «У украинцев и их агентов на российской территории нет других способов определить родину зерна. Документы могут быть сделаны какие угодно, а транспондеры на судах отключают, что затрудняет их отслеживание. Пшеница же сама по себе ничем не различается – те же 12,5% белка, что приходится на зерно из Херсонской области, есть и в кубанских сортах», – подчеркнул он.

    «Впрочем, Украине и не нужно юридических доказательств для создания шумихи вокруг поставок российского зерна на экспорт. Далее все зависит от того, какой «хор» подключится к созданному ажиотажу. Если к критике Тель-Авива присоединится тяжеловесная евробюрократия, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, то Израилю, конечно, придется ответить что-то дежурное, но от закупок продовольствия он вряд ли откажется», – спрогнозировал экономист.

    Он также допустил, что Киев может попробовать использовать эту схему для шантажа и давления на другие страны, обвиняя их в получении зерна из Донбасса и Новороссии. «Но это не увенчается успехом. Тем не менее, какие-то минимальные дипломатические проблемы для Москвы подобные выходки создать могут», – резюмировал Лизан.

    Ранее представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил изданию Haaretz, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении израильских физических и юридических лиц, причастных к поставкам из России пшеницы, выращенной в Донбассе и Новороссии.

    По данным СМИ, в минувшее воскресенье судно Panormitis зашло в акваторию Хайфы и ожидало разрешения на вход в порт. На фоне инцидента МИД Украины вызвал посла Израиля. Глава дипведомства Андрей Сибига заявил, что Киев еще 15 апреля обращался к Тель-Авиву из-за аналогичной проблемы. Тогда в Израиле объяснили, что задержать судно уже было невозможно, поскольку оно покинуло порт.

    Украина также готовит санкционный пакет против лиц и компаний, которые причастны к поставкам, заявил Владимир Зеленский. «Покупка украденного в любых нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», – пояснил он.

    Российская сторона не будет вмешиваться в дипломатический конфликт Киева и Тель-Авива, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мировой кризис продовольствия является цепной реакцией углеводородной ломки.

    Комментарии (5)
    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна
    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна
    @ Schoening/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз задумался о персональных санкциях против израильских структур на фоне поставок в страну пшеницы, вывезенной с новых территорий России.

    Евросоюз рассматривает введение санкций против израильских граждан и компаний, которые якобы помогают России обходить международные ограничения, пишет Haaretz.

    В заявлении ЕС говорится: «Мы осуждаем все действия, которые помогают финансировать военную кампанию России и обходить санкции».

    Поводом стал сухогруз, заподозренный в перевозке зерна, вывезенного с освобожденных территорий, который в воскресенье прибыл в залив Хайфы.

    Брюссель запросил у Израиля подробные данные о поставках пшеницы, ввезенной через Россию.

    На происходящее резко отреагировал Киев: власти на Украине вызвали посла Израиля для объяснений в связи с сообщениями о поставках подозрительного зерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за возможного захода в порт Хайфы российского судна с зерном с новых территорий России.

    Посол Израиля в Киеве был вызван в МИД Украины для вручения ноты протеста из-за прибытия в порт Хайфы второго коммерческого судна с российским зерном.

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил о бездоказательности украинских обвинений в закупках зерна из новых российских регионов.

    Комментарии (13)
    27 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Украина пригрозила Израилю скандалом из-за российского судна
    Украина пригрозила Израилю скандалом из-за российского судна
    @ Alona_nikolaievych/ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киев пообещал жесткие последствия для Тель-Авива, если российскому судну с зерном с новых территорий разрешат зайти в порт Хайфы, пишут СМИ.

    Украина пригрозила Израилю серьезными последствиями для двусторонних отношений, если Тель-Авив позволит войти в порт Хайфы российскому судну Panoramits. Корабль перевозит зерно с новых территорий России, пишет Axios со ссылкой на дипломатический источник, передает «Лента.ру».

    «Мы отслеживаем это новое судно и не позволим этому сойти с рук. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это повлечет последствия, в частности, для наших двусторонних связей», – заявил неназванный украинский дипломат.

    В случае захода российского судна в порт Хайфы украинские власти намерены задействовать против Израиля весь доступный арсенал дипломатических и международно-правовых мер.

    В 2025 году Владимир Зеленский ввел санкции против 56 иностранных морских судов.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 08:44 • Новости дня
    Турция обвинила Израиль в пиратстве

    МИД Турции обвинил Израиль в пиратстве из-за захвата флотилии с гумпомощью

    Tекст: Мария Иванова

    Действия израильских военных против судов «Глобальный Сумуд» в Средиземном море грубо нарушают международное право и принцип свободы судоходства, говорится в заявлении МИД Турции.

    Во внешнеполитическом ведомстве Турции осудили операцию Израиля против кораблей, направлявшихся в сектор Газа, передает РИА «Новости».

    В ночь на четверг активисты заявили о захвате судов в международных водах, охарактеризовав произошедшее как беспрецедентную эскалацию.

    «Нападение израильских сил на «Глобальный флот Сумуд» в международных водах, сформированный с целью доставки гуманитарной помощи в Газу, является актом пиратства», – подчеркнули в турецком МИД.

    Дипломаты отметили, что атака на флотилию наносит удар по гуманитарным ценностям и стремится отвлечь внимание от катастрофы в Газе. Анкара призвала международное сообщество отреагировать на инцидент.

    Сейчас турецкие власти совместно с другими странами выясняют обстоятельства случившегося и судьбу пассажиров. Флотилия из 70 судов отправилась из Барселоны 15 апреля, а накануне Минобороны Израиля анонсировало санкции против организаторов акции, допускающие конфискацию кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военно-морские силы приступили к перехвату судов «Глобальной флотилии Сумуда» недалеко от острова Крит. Активисты объединения заявили о захвате как минимум двух судов военными.

    Организаторы гуманитарной миссии анонсировали отправку более 100 кораблей для преодоления израильской изоляции сектора Газа.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 22:27 • Новости дня
    Украина вызвала посла Израиля из-за судна с российским зерном

    Сибига сообщил о вызове посла Израиля в МИД Украины из-за судна с зерном

    Tекст: Антон Антонов

    Посол Израиля вызван в украинское дипломатическое ведомство для вручения ноты протеста из-за судна с российским зерном, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    «Мы уже официально вызвали посла Израиля в МИД Украины завтра утром, чтобы представить нашу ноту протеста», – приводит ТАСС слова главы украинской дипломатии.

    Поводом для демарша стало прибытие в израильский порт Хайфы второго коммерческого судна, перевозящего российское зерно. Ранее Киев уже направлял аналогичный запрос относительно первого сухогруза, однако тогда израильская сторона проигнорировала обращение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Корабль перевозит зерно с новых территорий России.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Россия не исключила передачи США сообщения после встречи Путина и Аракчи

    Ушаков: Москва может передать США свои соображения после встречи Путина и Аракчи

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона намерена тщательно проанализировать сигналы, полученные от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, а также от США и Израиля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Москва «проанализирует» слова Аракчи и «сигналы» со стороны американцев и израильтян. «И потом тоже посмотрим, что делать», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он добавил: «Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран. Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 15:28 • Новости дня
    Израиль заявил о нанесении ударов по позициям «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала серию атак по объектам шиитской организации «Хезболла» в долине Бекаа и ряде районов на юге Ливана.

    В официальном заявлении армейской пресс-службы отмечается: «ЦАХАЛ начал серию ударов по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа и ряде районов на юге Ливана», передает ТАСС.

    Ранее движение «Хезболла» выступило против прямых переговоров Ливана с Израилем, подчеркнув, что не признает достигнутые в их ходе договоренности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по территории Ливана, в результате которых с марта погибли более 2,5 тыс. граждан и несколько тысяч были ранены.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    «Хезболла» призвала Ливан отказаться от прямых переговоров с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Движение «Хезболла» выступило против прямых переговоров Ливана с Израилем, подчеркнув, что не признает достигнутые в их ходе договоренности, говорится в заявлении генерального секретаря «Хезболлы» Наима Касима.

    Генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касим в официальном заявлении призвал правительство Ливана прекратить прямые переговоры с Израилем. Он отметил, что любые договоренности, достигнутые в результате таких переговоров, не будут признаны движением ни в какой форме, передает РИА «Новости».

    Касим заявил, что правительство Ливана также должно отменить свое решение от 2 марта, которое фактически криминализирует сопротивление и его сторонников – то есть более половины ливанского общества. По его словам, важно продолжить внутренний диалог, ставя интересы Ливана выше всего.

    Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что организация не намерена признавать результаты переговоров и продолжит свою оборонительную борьбу за Ливан. Он выразил надежду, что власти страны пересмотрят свои решения и прекратят действия, которые, по мнению движения, угрожают стабильности государства.

    В заявлении отмечается, что израильская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по югу Ливана, несмотря на режим прекращения огня. По данным министерства здравоохранения Ливана, только за 26 апреля жертвами израильских атак стали 14 граждан страны. В ответ бойцы «Хезболлы» атакуют израильских военных на границе.

    Ранее СМИ писали, что израильское командование считает заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о жестком ответе «Хезболле» попыткой снять с себя ответственность за неудачи на севере страны.

    Израильские военные нанесли удары по территории Ливана, в результате которых с марта погибли более 2,5 тыс. граждан и несколько тысяч были ранены.

    Власти Ливана рассматривают возможность продления перемирия с Израилем и настаивают на новых условиях для дальнейших переговоров.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 13:56 • Новости дня
    Израильские военные объявила об эвакуации на юге Ливана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военные Израиля рекомендовали мирному населению покинуть ряд приграничных территорий Ливана из-за масштабной воздушной атаки.

    Армия обороны Израиля обратилась к жителям 16 поселений на юге Ливана с настоятельной рекомендацией покинуть свои дома перед началом ударов по объектам движения «Хезболла», передает «Интерфакс».

    Мирным гражданам предписано немедленно направиться на север от реки Литани, в прибрежный район Сидона.

    В конце апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане. После этого израильские военные атаковали объекты военной инфраструктуры шиитской организации на юге страны.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать претензии Киева к Израилю из-за зерна

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не будет вмешиваться в дипломатический конфликт Киева и Израиля, разгоревшийся вокруг поставок в порт Хайфы зерна якобы из новых российских регионов, которые Киев считает своими.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не намерена вмешиваться в разногласия между Киевом и Израилем касательно поставок сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости».

    «Послушайте, давайте пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль с киевским режимом. Мы не хотели бы никак это комментировать и влезать в это дело», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отверг претензии украинских властей из-за отсутствия доказательств.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 11:43 • Новости дня
    При ударе Израиля по югу Ливана погибла семья из пяти человек

    Tекст: Вера Басилая

    При налете израильских ВВС на юге Ливана полностью разрушен дом, где находились супруги, их дочь и двое внуков, сообщает ливанское национальное агентство новостей NNA.

    По данным ливанского агентства новостей NNA, семья из пяти человек погибла в результате ночного авиаудара израильских ВВС по жилому дому в населенном пункте Джбшит на юге Ливана, передает РИА «Новости».

    В публикации приводится сообщение: «Противник совершил новое массовое убийство в Джбшите: пять человек из одной семьи погибли в результате ночного удара по жилому зданию, принадлежащему семье Бахджа, в районе Аль-Джабаль».

    По информации агентства, в результате удара дом был полностью разрушен. Жертвами стали муж, жена, их дочь и двое внуков. Все ночные часы бригады скорой помощи и спасателей разбирали завалы, чтобы извлечь тела погибших.

    Накануне движение «Хезболла» сообщило о шести боевых операциях против армии Израиля, включая сбитый в небе над Кантары израильский беспилотник Hermes 900. Эти действия стали ответом на многократные нарушения Израилем режима прекращения огня.

    В ответ израильские военные самолеты атаковали 18 населенных пунктов на юге Ливана, а артиллерия открыла огонь по пяти приграничным с Ливаном деревням. Ситуация на юге страны остается напряженной.

    Ранее израильская авиация нанесла массированный удар по жилым кварталам города Тир.

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало беспилотниками скопление израильских солдат на границе.

    Жертвами предыдущих израильских бомбардировок на юге Ливана стали 14 человек.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 10:12 • Новости дня
    Армия Израиля заявила об уничтожении тысячи объектов «Хезболлы»

    Армия Израиля заявила об уничтожении тысячи объектов «Хезболлы» на юге Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Израильская армия заявила об уничтожении более тысячи объектов, используемых движением «Хезболла» для атак на израильских военных в южном Ливане.

    Армия обороны Израиля заявила о ликвидации более тысячи объектов террористической инфраструктуры, используемых «Хезболлой» в южном Ливане. В сообщении отмечается, что среди уничтоженных объектов были заминированные сооружения и здания, где находилось оружие, передает РИА «Новости».

    В армии Израиля сообщили, что в ходе операций было обнаружено и изъято сотни единиц оружия, включая автоматы, пулеметы, гранаты, мины, а также противотанковые ракеты и различные боеприпасы. За какой именно период времени была проведена ликвидация такого количества объектов, военные не уточнили.

    Между Израилем и Ливаном официально действует режим прекращения огня, однако, как подчеркивают в израильской армии, удары по территории Ливана продолжаются ежедневно, а «Хезболла» отвечает атаками на израильских военных в приграничной зоне.

    Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию атак по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа и на юге Ливана.

    «Хезболла» призвала Ливан отказаться от прямых переговоров с Израилем.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 08:32 • Новости дня
    ЦАХАЛ нанес новые удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Армия Израиля нанесла новые удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля нанесла удары по складам оружия, пусковым установкам и военным объектам «Хезболлы» на юге Ливана.

    Израильская армия сообщила о нанесении ударов по инфраструктуре ливанского шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении отмечается, что атаки были проведены в нескольких районах к северу от линии фронта.

    В ЦАХАЛ сообщили, что были поражены склад вооружения, заряженные и готовые к запуску пусковые установки, а также другие военные объекты «Хезболлы». Кроме того, израильские ВВС уничтожили трех членов движения.

    Несмотря на продолжающийся режим прекращения огня, израильская авиация и артиллерия ежедневно наносят удары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана. В ответ движение осуществляет атаки по израильским военным в пограничной зоне.

    Ранее движение «Хезболла» нанесло массированный удар группой беспилотников по месту скопления израильских военных на опорном пункте на границе.

    Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации более 15 боевиков шиитского движения за минувшие выходные.

    Во время спасательной операции беспилотник «Хезболлы» взорвался рядом с израильским военным вертолетом.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 08:17 • Новости дня
    Израильская авиация разбомбила два десятка поселений на юге Ливана

    Израильские ВВС атаковали 20 населенных пунктов на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Боевые самолеты ЦАХАЛ осуществили массированную бомбардировку приграничных территорий соседнего государства, проигнорировав действующий режим прекращения огня.

    Израильская авиация в среду нанесла удары по 20 поселениям на юге Ливана, передает РИА «Новости».

    Формально с 16 апреля действует режим прекращения огня, однако обстрелы продолжаются ежедневно. В ответ движение «Хезболла» атакует военные цели на границе, называя такие действия самообороной.

    «Вражеская авиация подвергла ударам 20 населенных пунктов на юге страны. Некоторые поселения были атакованы несколько раз в течение дня», – сообщил военно-полевой источник. Он добавил, что артиллерия обстреляла семь приграничных деревень. Кроме того, израильские военные заминировали и подорвали десятки домов в городе Бинт-Джбейль и еще четырех поселениях.

    По данным ливанского Минздрава, за минувшие сутки погибли 42 человека, еще 99 получили ранения. Всего с начала обострения конфликта 2 марта жертвами израильских ударов стали 2534 жителя, пострадали 7863 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате налета израильских ВВС на юге Ливана погибла семья из пяти человек.

    Армия обороны Израиля заявила о начале серии атак по объектам шиитской организации «Хезболла». Общее число жертв израильских ударов с начала марта превысило 2,5 тыс. граждан.

    Комментарии (0)
    Главное
    Воронежская область подверглась самой массированной атаке дронов в 2026 году
    Остановка Крымского моста привела к массовой задержке поездов
    В морской пехоте США создали новые боевые подразделения
    Турция обвинила Израиль в пиратстве
    США начали конфискацию перехваченных иранских нефтяных танкеров
    Озвучены сроки введения в школе обязательного устного экзамена по истории
    Ученые научились останавливать сильное кровотечение из раны за пять секунд