    Антироссийская миссия британского короля в США полностью провалена
    Дмитриев назвал слова Трампа «черной меткой» для Мерца
    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы
    США передали России и Китаю предложения по контролю над ЯО
    ЕС предложил Украине утешительные льготы вместо ускоренного членства
    Матвиенко предложила Мордашову вернуть офшорные активы в Россию
    Израильский импортер отложил разгрузку судна с российским зерном в Хайфе
    30 апреля 2026, 09:47 • Новости дня

    Британия объявила о создании единого флота с Европой против России

    @ Royal Navy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия и девять европейских стран договорились о создании совместного военно-морского соединения для противодействия российским угрозам с северной морской границы, пишет The Guardian.

    Как заявил глава Королевского флота адмирал Гвин Дженкинс, несмотря на кризис на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива, «Россия остается самой серьезной угрозой нашей безопасности».

    В своем выступлении адмирал отметил, что участники Совместных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) – Великобритания, Нидерланды, пять северных и три балтийские страны – на прошлой неделе подписали заявление о намерениях по созданию многонационального морского формирования, которое должно стать «дополнительной силой к НАТО».

    Канада также рассматривает возможность присоединения, в то время как часть членов НАТО корректирует свою реакцию на рост угроз со стороны России.

    Дженкинс подчеркнул, что целью новой группировки станет совместная подготовка и постоянная готовность к действиям, включая «реальные возможности, настоящие военные планы и интеграцию», а при необходимости командование будет осуществляться из штаба в Нортууде под Лондоном. По его словам, за последние два года число российских вторжений в британские воды увеличилось почти на треть, а недавно были замечены российские подлодки, ведущие скрытое наблюдение за подводной инфраструктурой.

    При этом сотрудничество между США и Британией переживает непростые времена из-за разногласий вокруг Ормузского пролива: Вашингтон критикует обсуждения Лондона и Парижа об оборонительных патрулях. Среди проблем также отмечается нехватка инвестиции в британский военный флот, что сказалось на готовности кораблей к экстренным операциям.

    На фоне этих вызовов Британия делает ставку на внедрение крупных морских дронов-эскортов для сопровождения боевых кораблей и усиления возможностей флота, что позволит снизить затраты. Несмотря на публичные угрозы Лондона задерживать российские танкеры, связанные с санкциями, реально это пока не реализовано: только с марта через британские воды прошли 98 таких судов, хотя Россия уже сопровождает их своими фрегатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Королевским военно-морским флотом Великобритании Гвин Дженкинс заявил о подготовке Россией диверсий против подводных кабелей.

    Военно-морские силы Британии и Норвегии создали объединенный флот для круглосуточного наблюдения за российскими субмаринами.

    Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили сообщил об охоте британских военных за подводными лодками России.

    29 апреля 2026, 09:50 • Новости дня
    Карл III пошутил о сожжении Белого дома британцами

    Король Великобритании Карл III пошутил о сожжении Белого дома британцами

    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Король Великобритании Карл III во время выступления в Белом доме с юмором напомнил про историческое сожжение здания британскими войсками и сравнил его с обновлением восточного крыла.

    Во время выступления в Белом доме Карл III позволил себе шутку, напомнив о сожжении Белого дома британцами в 1814 году, передает РИА «Новости».

    Монарх назвал это событие «небольшой попыткой девелопмента» и сравнил с текущей реновацией восточного крыла, которую инициировал президент США.

    Карл III обратился к президенту США, отметив перемены в восточном крыле после его визита в Виндзорский замок в прошлом году.

    «К сожалению, мы, британцы, конечно, тоже совершили небольшую попытку девелопмента Белого дома в 1814 году», – заявил монарх, вызвав смех аудитории.

    Сожжение Белого дома произошло во время англо-американской войны 1812–1815 годов, когда британские войска атаковали Вашингтон. В результате нападения были уничтожены несколько правительственных зданий, включая Капитолий.

    Ранее король Великобритании Карл III с официальным визитом прибыл в США.

    Президент США при встрече с монархом нарушил королевский протокол, похлопав его по плечу.

    Также американский лидер заявил, что мечтает жить в Букингемском дворце и планирует обсудить это с Карлом III, который прибыл в США с визитом.

    Карл III вручил президенту США корабельный колокол с разобранной британской подлодки HMS Trump.

    28 апреля 2026, 04:09 • Новости дня
    Трамп нарушил королевский протокол при встрече с Карлом III
    @ Alex Brandon/Pool/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп нарушил королевский протокол, дотронувшись до плеча британского монарха Карла III во время его визита в Вашингтон, пишет Daily Mail.

    Как указывает Daily Mail, «Трамп потрогал короля за плечо в знак своего расположения, что нарушило королевский протокол». Поясняется, что существует неписаное, но значимое правило, которое запрещает «инициировать физический контакт с королевской четой», передает РИА «Новости».

    Издание добавило, что инцидент произошел вопреки тщательной подготовке к встрече, глава государства позволил себе «деликатно» коснуться монарха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Как писала газета ВЗГЛЯД, король Великобритании Карл III с официальным визитом прибыл в США. Ранее во время поездки в Британию президент США уже похлопал Карла III по спине.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    27 апреля 2026, 22:18 • Новости дня
    Карл III прибыл с визитом в США

    Король Великобритании Карл III прибыл с визитом в США

    @ i-Images/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Король Великобритании Карл III прибыл в США с визитом, где его ждет встреча с президентом США Дональдом Трампом и выступление перед Конгрессом.

    Король Великобритании Карл III прибыл в США с официальным визитом. Самолет с монархом приземлился на объединенной базе Эндрюс морской авиации США, где его и королеву Камиллу встретили глава службы протокола Белого дома Моника Кроули и британский посол Кристиан Тернер.передает РИА «Новости».

    Согласно расписанию визита, после торжественной встречи на авиабазе с участием американских военных и оркестра королевская чета отправится в Белый дом. Там Карла III и Камиллу примут президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Для монаршей семьи будет организовано неформальное чаепитие.

    Вечером состоится прием в саду резиденции британского посла в Вашингтоне, где соберутся британские и американские гости. На следующий день Карл III выступит перед Конгрессом США, что станет первой за более чем 30 лет речью члена британской королевской семьи в конгрессе. В 1991 году подобное выступление давала королева Елизавета II.

    Газета Politico писала, что поездка короля Великобритании приобрела масштаб миссии по спасению трансатлантического альянса.

    Букингемский дворец заранее подтвердил планы короля выступить на совместном заседании американского Конгресса.

    У Белого дома перепутали флаги перед визитом Карла III.

    28 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Politico: Конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с Россией

    Politico: Конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с РФ

    @ Elizabeth Fraser/Arlington National Cemetery/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Противостояние на Ближнем Востоке продемонстрировало серьезные проблемы Североатлантического альянса в сфере противоракетной обороны, военно-морских сил и политического единства, сообщает Politico.

    Конфликт между Ираном и Израилем выявил пять ключевых уязвимостей в обороне НАТО, которые могут стать критическими в случае «прямого столкновения с Россией», пишет Politico. Европейские военные чиновники предупреждают о необходимости срочного повышения боеготовности.

    Издание отмечает, что альянс столкнулся с острой нехваткой боеприпасов: США израсходовали около половины запасов ракет Patriot, а Франция заявила о дефиците ракет Aster и Mica уже в первые недели конфликта. Эксперты призвали НАТО инвестировать в более дешевые перехватчики и укреплять пассивную защиту аэродромов.

    Проблемы с обеспечением воздушного превосходства проявились на фоне неспособности коалиции предотвратить серию из более чем 5 тыс. ракетных и дроновых атак со стороны Ирана. Аналитики считают, что НАТО следует пересмотреть подход к воздушным операциям и нарастить закупки дальнобойных ракет.

    Кроме того, война выявила слабость военно-морских сил альянса. Примером стал британский эсминец HMS Dragon, который был вынужден вернуться в порт из-за технических проблем. Менее половины флота Канады находится в строю, а военные эксперты подчеркивают недостаточную готовность НАТО к морским операциям против России.

    На фоне конфликта усилились разногласия между США и европейскими странами относительно поддержки друг друга. По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, европейские столицы должны выстраивать отношения с Вашингтоном на прагматичной основе, связывая военную помощь с гарантиями поддержки альянса со стороны США.

    Особое место занимает роль Украины, чьи специалисты по дронам были направлены в страны Ближнего Востока для помощи в отражении атак. НАТО усилила сотрудничество с Киевом, развивая совместные технологические программы и укрепляя оборонные связи, чтобы создать пояс противодроновых систем у российских границ.

    Иранский кризис выявил серьезные слабости Европы и НАТО.

    Страны Европы опасаются дефицита снарядов из-за военной операции против Ирана.

    Соединенные Штаты истощили запасы дорогостоящих перехватчиков Patriot и THAAD.

    В МИД заявили, что Европа готовится к войне с Россией.

    29 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    Захарова обвинила Турцию и Болгарию в содействии ущербу Черному морю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турция и Болгария, являясь членами НАТО, несут коллективную ответственность за накачку Украины вооружениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она отметила, что страны альянса своими политическими решениями, финансированием, прямыми поставками оружия и информационной поддержкой способствуют негативным последствиям для региона, передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, действия Киева наносят ущерб Черному морю, которое омывает и Турцию, и Болгарию. «Своими политическими актами поддержки, финансированием, прямыми поставками вооружений и всяческой информационной помощью они содействуют тому, что по морю, которое омывает их страны, по сути-то наносится удар», – заявила Захарова.

    Она особо подчеркнула, что речь идет именно об «экологическом ударе» по Черному морю.

    Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркивал, что руководство региона предпринимает максимальные меры, чтобы нефтепродукты не попали в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе.

    28 апреля 2026, 23:04 • Новости дня
    Карл III призвал к единству НАТО в контексте Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Король Великобритании Карл III на заседании конгресса США подчеркнул важность сплочённости НАТО и напомнил о значении пятой статьи альянса на фоне событий на Украине.

    Король Карл III во время своего выступления перед конгрессом США призвал страны НАТО проявить единство в вопросе поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    Монарх напомнил о пятой статье Североатлантического альянса, которая подразумевает коллективную оборону, и провел параллели с событиями 11 сентября 2001 года, когда НАТО впервые применило эту статью.

    В своей речи Карл III отметил, что после терактов в 2001 году страны альянса и Совет Безопасности ООН выступили единым фронтом против терроризма. Он подчеркнул, что аналогичная решимость необходима сегодня «для защиты Украины и ее народа», чтобы достичь настоящего и долгосрочного мира.

    Выступление Карла III стало первым случаем за последние десятилетия, когда член британской королевской семьи обратился к американским законодателям. Предыдущая подобная речь прозвучала в 1991 году – тогда перед конгрессом выступила королева Елизавета II.

    Ранее Карл III прибыл в США с визитом в понедельник.

    Politico указывало, что этот визит Карла III стал миссией по спасению атлантического альянса.

    До этого британский монарх пообещал поддержку Киеву на пути к членству в Североатлантическом альянсе.

    27 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    Совбез заявил о свободном пролете украинских БПЛА через Польшу и Прибалтику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша и страны Балтии не препятствуют пролету украинских ударных беспилотников через свое воздушное пространство, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

    Шевцов заявил, что Польша и страны Балтии не мешают пролету украинских ударных беспилотников через свое воздушное пространство, передает ТАСС.

    По его словам, «ударные беспилотники свободно пролетают через воздушное пространство стран Прибалтики и Польши, разрушают международную логистическую инфраструктуру, по которой поставляются энергоносители, в том числе в западные страны».

    Шевцов также отметил, что западные государства продолжают поддерживать существующие и провоцировать новые военные конфликты, в том числе вокруг России и других стран ОДКБ. Он подчеркнул, что последствия этих конфликтов «пока еще не ощущаются в полной мере, хотя многие государства в разных частях планеты уже стали ограничивать энергопотребление и снижать производство, что, безусловно, ведет к падению уровня жизни». Замсекретаря Совбеза подчеркнул: «Это только начало».

    Он добавил, что европейские страны НАТО ведут планомерную милитаризацию, усиливают разведывательную деятельность, а также используют инструменты так называемой мягкой силы, включая культурно-гуманитарную агрессию и технологии цветных революций. Помимо этого, остаются актуальными угрозы международного терроризма, экстремизма, наркотрафика и нелегальной миграции. Новые вызовы, по его словам, быстро появляются в информационной и биологической сферах безопасности.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    29 апреля 2026, 08:50 • Новости дня
    Эксперт заявил о планах использовать португальское cудно-носитель БПЛА против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Первый в Европе корабль-носитель беспилотных летательных аппаратов, построенный для флота Португалии, может быть использован для провокаций против России по требованию НАТО, заявил португальский аналитик Алешандри Геррейру.

    По его словам, он не сомневается, что эти средства могут быть задействованы Североатлантическим альянсом для антироссийских действий, передает РИА «Новости».

    Геррейру подчеркнул, что военная промышленность всех стран НАТО ориентирована на противостояние с Россией. Он добавил, что даже в Португалии Россию представляют как угрозу, хотя на самом деле РФ никому не угрожает.

    Аналитик считает, что любое португальское вооружение, включая новый корабль, может быть использовано для организации провокаций против России, если поступит соответствующий запрос от НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спуск на воду первого в Европе корабля-носителя БПЛА состоялся 11 апреля в Румынии. Судно D. Joao II способно перевозить воздушные, подводные и наземные беспилотники. Передача корабля на вооружение ВМС Португалии ожидается в первой половине 2027 года.

    29 апреля 2026, 11:30 • Новости дня
    Разведывательный БПЛА НАТО подал сигнал бедствия над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix военно-воздушных сил Италии, входящей в состав НАТО, подал сигнал бедствия над Черным морем

    Итальянский разведывательный беспилотник НАТО сообщил о сбое радиооборудования во время полета над акваторией Черного моря и начал возвращение на запад, передает РИА «Новости».

    Анализ полетных данных показал, что аппарат вылетел с базы Сигонелла на Сицилии около семи часов утра по московскому времени.

    В районе десяти часов утра по московскому времени беспилотник достиг акватории Черного моря. Уже находясь над морем, он подал сигнал бедствия 7600, который свидетельствует о проблемах с радиооборудованием.

    После подачи сигнала БПЛА развернулся и, по состоянию на 11:15 мск, продолжил полет в западном направлении, покидая район инцидента.

    Самолет радиолокационной разведки США ARTEMIS II пролетел вдоль Черноморского побережья. Противолодочный борт ВМС США P-8A Poseidon приблизился к российской территории около Сочи.

    В 2024 году американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton подал аварийный сигнал после полета над Черным морем.

    28 апреля 2026, 02:50 • Новости дня
    Стармер заявил об угрозе роста цен в Британии из-за войны в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Рост цен в Соединенном Королевстве на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке может вынудить британцев пересмотреть свои привычки и планы на отдых, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    «Я могу сказать, что если будут продолжаться негативные последствия, то люди могут изменить привычки, куда они отправляются в путешествие в этом году, что они покупают в супермаркете, подобные вещи», – приводит слова Стармера ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Обсуждение экономических и социальных последствий ближневосточного кризиса станет главной темой предстоящего заседания чрезвычайного правительственного комитета Cobra. Мероприятие запланировано на 28 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Кир Стармер отказался втягивать Лондон в широкомасштабную войну с Ираном. Политик обвинил президентов России и США в колебаниях сумм коммунальных счетов британцев. Британские чиновники отработали сценарии летней нехватки продуктов в супермаркетах.

    28 апреля 2026, 10:59 • Новости дня
    Эксперт объяснил хлопок Трампа по плечу Карла III

    Tекст: Вера Басилая

    Прикосновение президента США к плечу британского монарха Карла III является оплошностью, но это его стиль «рубахи-парня», заявил профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической Академии МИД России, доктор исторических наук Владимир Винокуров.

    Президент США вновь оказался в центре внимания из-за нарушения протокола при встрече с британским монархом, передает РИА «Новости».

    Профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической Академии МИД России Владимир Винокуров отметил, что прикосновение к плечу Карла III стало оплошностью, однако такое поведение соответствует манере поведения президента США..

    Винокуров подчеркнул: «Это его стиль, его поведение. Все знают Трампа как рубаху-парня, как говорят в таких случаях. Он со всеми на «ты». Конечно, где-то переусердствует, но в основном ведет себя как обычный предприниматель».

    Профессор напомнил, что в 2019 году президент США также прикасался к королеве Елизавете II на приеме в Букингемском дворце. Он отметил, что с учетом характера американского лидера такие действия уже не вызывают значительного возмущения или несогласия со стороны протокольных служб на Западе и британского двора.

    Карл III прибыл в США с визитом в понедельник. Во вторник король выступит в конгрессе США. Это станет первым выступлением члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года, когда Елизавета II впервые обратилась к американским законодателям.

    британская газета Daily Mail сообщила, что президент США  нарушил королевский протокол, коснувшись плеча короля Британии Карла III во время приветствия в Вашингтоне.

    Напомним, король Великобритании Карл III с официальным визитом прибыл в США.

    Ранее во время поездки в Британию президент США уже похлопал Карла III по спине.

    28 апреля 2026, 08:47 • Новости дня
    ВС России уничтожили немецкие дроны Vector на добропольском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные на добропольском направлении регулярно уничтожают немецкие беспилотники Vector, которые стоят около 200 тыс. евро, сообщил военнослужащий соединения морской пехоты группировки «Центр» с позывным «Дрост».

    Военнослужащий соединения морской пехоты с позывным «Дрост» рассказал о частом применении украинской армией немецких дронов Vector. По его словам, эти аппараты используются на постоянной основе и становятся регулярными целями российских расчетов на добропольском направлении, передает РИА «Новости».

    Командир взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты отметил: «Противник очень часто летает на этих аппаратах. Мы регулярно их уничтожаем, стоимость одного – около 200 тыс. евро».

    Военнослужащий также раскрыл детали взаимодействия при обнаружении дронов. Как пояснил «Дрост», сначала поступает информация о взлете, после чего расчет получает сигнал по радиостанции, выдвигается на позицию и поражает цель. Он добавил, что уничтожение беспилотников происходит системно.

    По данным агентства, немецкая компания Quantum Systems занимается поставкой беспилотников Vector украинской армии с мая 2022 года. Она также планировала открыть завод на Украине и передать ВСУ ударные БПЛА от дочерней фирмы Stark Defense.

    Ранее бойцы бригады «Север-V» за одно дежурство сбили пять дорогостоящих вражеских аппаратов.

    29 апреля 2026, 10:43 • Новости дня
    В Швеции раскритиковали встречу короля с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV заявил, что король Швеции Карл XVI Густав перешел «красную черту», встретившись с Владимиром Зеленским.

    Шведский аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV выразил возмущение поступком короля Швеции Карла XVI Густава, который, по его мнению, «перешел красную черту», встретившись с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    «Это ужасно, ведь своим визитом как бы придал законности этому человеку. Кошмар! Это недостойно монарха и двора», – заявил Берн.

    Аналитик подчеркнул, что значительные средства, направленные на Украину, только ухудшают ситуацию с безопасностью в самой Швеции. По его словам, такие действия вызывают негативную реакцию со стороны России и усиливают напряженность между странами.

    Берн обратил внимание на то, что представители политической элиты Швеции избегают обсуждать подобные темы открыто.

    Ранее, в апреле, Карл XVI Густав совместно с министром иностранных дел Марией Мальмер Стенергард посетили Украину. Во время официальной встречи мэр Львова Андрей Садовой ошибся в обращении к королю, назвав его «Ваша чрезвычайность» вместо «Ваше величество».

    Правительство Швеции решило прекратить поддержку ряда стран Африки ради помощи Украине.

    МИД Швеции отказался признать новые регионы в составе России.

    29 апреля 2026, 08:15 • Новости дня
    Карл III подарил Трампу колокол с разобранной британской подлодки

    Tекст: Мария Иванова

    На приеме в Белом доме британский монарх вручил президенту США латунный колокол с единственной субмарины королевского флота, носившей имя американского лидера.

    Во время ужина в Белом доме король Британии передал главе Соединенных Штатов латунный колокол с субмарины HMS Trump, передает ТАСС.

    «Если вам когда-нибудь понадобится связаться с нами, просто ударьте в колокол», – сказал монарх.

    На артефакте выгравировано имя Трампа и указан 1944 год, когда корабль покинул верфь. По словам Карла III, этот жест служит свидетельством общей истории двух государств.

    Монарх также в шутку отметил, что прошедший прием оказался значительным улучшением по сравнению с историческим Бостонским чаепитием.

    За всю историю британского флота только одна подводная лодка носила подобное имя. Субмарина базировалась в Австралии и покинула континент в начале 1969 года. Спустя два года корабль продали и разобрали на металлолом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, король Великобритании Карл III прибыл в США с официальным визитом. Западная пресса назвала эту поездку попыткой сохранения трансатлантических отношений.

    Во время встречи в Вашингтоне Дональд Трамп нарушил королевский протокол прикосновением к плечу монарха.

    29 апреля 2026, 14:23 • Новости дня
    Почти треть британцев призналась в отказе от личной гигиены из-за расходов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более двадцати процентов жителей Британии признались, что за последний год реже следили за гигиеной из-за роста стоимости жизни, отмечают западные СМИ.

    Почти треть жителей Британии за последний год были вынуждены пренебречь личной гигиеной ради экономии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование OnePoll, опубликованное в газете Mirror.

    Британцы стали реже убираться дома, мыть руки, а некоторые из них даже стали использовать общие зубные щетки.

    Согласно исследованию, 23% опрошенных столкнулись с финансовыми трудностями за прошедшие 12 месяцев. Из этого числа 76% жалуются на резкий рост стоимости жизни, 51% – на непредвиденные траты, а 43% – на снижение дохода.

    В публикации отмечается: «Почти трое из десяти человек были вынуждены пренебречь своими базовыми потребностями в личной гигиене, что включает в себя покупку меньшего количества таких средств, как мыло для рук или лезвия для бритья, и сознательное решение сократить уборку дома, чтобы дольше использовать средства и сэкономить деньги».

    Газета также указывает, что каждый десятый из тех, кто вынужден экономить на гигиене, прибегает к совместному использованию зубных щеток. В исследовании приняли участие 2 тыс. взрослых британцев, однако точные даты его проведения не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом и британские СМИ продолжают убеждать жителей страны мыться как можно реже. Ранее в Европе людей также начали убеждать отказаться от частого купания и зимнего отопления на фоне энергетического кризиса.

