    Антироссийская миссия британского короля в США полностью провалена
    Британия объявила о создании единого флота с Европой против России
    Дмитриев назвал слова Трампа «черной меткой» для Мерца
    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы
    США передали России и Китаю предложения по контролю над ЯО
    ЕС предложил Украине утешительные льготы вместо ускоренного членства
    Матвиенко предложила Мордашову вернуть офшорные активы в Россию
    Израильский импортер отложил разгрузку судна с российским зерном в Хайфе
    30 апреля 2026, 08:34 • Новости дня

    В Иране предсказали взлет цен на нефть до 140 долларов

    Спикер Меджлиса Ирана предсказал подорожание нефти до 140 долларов из-за блокады

    Tекст: Мария Иванова

    Американская морская блокада исламской республики неминуемо спровоцирует резкий скачок мировых цен на нефть вплоть до 140 долларов за баррель, заявил спикер иранского однопалатного парламента (Меджлиса) и глава делегации в переговорах с США Мохаммад Багер Галибаф.

    Подобный сценарий развития событий озвучил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, передает ТАСС.

    «Это был один из тех бесполезных советов, которые администрация США получает от таких людей, как Бессент, которые также продвигают политику блокады и довели цены на нефть до 120 долларов и выше. Следующая остановка – 140 долларов», – написал политик в соцсети.

    Глава делегации на переговорах с Вашингтоном также добавил, что ключевая проблема американских властей кроется в самом их мышлении.

    Напомним, конфликт между США, Израилем и Ираном обострился 28 февраля. Спустя 40 дней боевых действий, унесших жизни 3375 граждан исламской республики, глава Белого дома 7 апреля объявил о двухнедельном перемирии.

    Встреча представителей Тегерана и Вашингтона 11 апреля в Исламабаде не принесла результатов из-за серьезных противоречий. Впоследствии 21 апреля американский лидер сообщил о намерении продлить режим прекращения огня. Однако иранская сторона отказалась признавать одностороннее решение США, пообещав действовать исключительно в собственных национальных интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США поручил своим советникам готовиться к длительной морской блокаде Ирана. Американские власти продолжат оказывать давление на Тегеран для остановки экспорта нефти.

    Глава Белого дома ранее допустил разрушение иранских нефтепроводов в течение трех дней из-за ограничений.

    29 апреля 2026, 11:32 • Новости дня
    Яхта Мордашова под флагом России прошла Ормузский пролив
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Яхта Nord, принадлежащая председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову, находилась на плановом техническом обслуживании в Дубае и следовала во Владивосток через Ормузский пролив под российским флагом по утвержденному маршруту, рассказал близкий к Мордашову источник.

    Яхта Nord, принадлежащая председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову, находилась на плановом техническом обслуживании в Дубае и направлялась во Владивосток, передает РИА «Новости».

    По словам источника, близкого к Мордашову, судно шло под российским флагом и действовало строго по утвержденному маршруту, не нарушая международное морское право и навигационные правила.

    Источник подчеркнул, что маршрут и характер движения были исключительно гражданскими и частными.

    Собеседник агентства добавил, что Иран не препятствовал перемещению яхты, поскольку она является гражданским судном дружественной страны и осуществляла мирный транзит. По его словам, у американской стороны также не возникло вопросов, так как яхта не заходила в иранские порты и не связана с Ираном.

    Особо отмечается, что Алексей Мордашов – один из немногих владельцев подобных судов, кто зарегистрировал свою яхту в России. Российский флаг, по словам источника, стал главным фактором, обеспечившим безопасный транзит.

    Он пояснил, что уникальная ситуация сложилась благодаря тому, что иранские власти не трогают суда под флагами дружественных стран, а США не блокируют те, которые не заходят в иранские порты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран ввел исключения из новых сборов за проход через Ормузский пролив для ряда дружественных стран, включая Россию.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о сохранении для российской стороны возможности прохода через Ормузский пролив.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о принятии всех необходимых мер для безопасного прохода судов дружественных стран через Ормузский пролив.

    29 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул неприемлемость и опасность перехода к наземной операции в Иране, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин акцентировал внимание на том, что любые силовые действия США и Израиля могут привести к крайне пагубным последствиям не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, передает ТАСС.

    Российский президент отметил, что вариант с проведением наземной операции на территории Ирана видится «совсем неприемлемым и опасным».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поддержал решение США о продлении перемирия вокруг Ирана.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    29 апреля 2026, 16:40 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Ирана прорвать морскую блокаду США

    @ U.S. Navy/Naval Air Crewman 2nd class Diego Aiello

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тегеран пригрозил Вашингтону беспрецедентными военными мерами в случае продолжения попыток ограничить судоходство в регионе.

    Иран намерен жестко отреагировать на действия американского флота, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Press TV. По данным источников, Вооруженные силы Ирана считают, что на действия США необходимо дать «карающий ответ».

    Отмечается, что ранее армия осознанно проявляла сдержанность ради возможности дипломатического урегулирования конфликта. Теперь же военное руководство готово применить практические и беспрецедентные меры в случае продолжения морской блокады со стороны Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перенаправили 37 судов в рамках морской блокады Ирана. ВМС США перехватили в Аравийском море связанный с поставками иранских энергоносителей танкер. Советник председателя парламента исламской республики Мехди Мохаммади призвал дать военный ответ на действия Соединенных Штатов.

    29 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    США отказались принять мирные предложения Ирана
    @ IMAGO/WILL OLIVER/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон решил продолжить жесткую экономическую блокаду иранских портов, несмотря на предложение Тегерана открыть Ормузский пролив в обмен на завершение конфронтации.

    Президент США Дональд Трамп не принял мирные предложения иранской стороны по урегулированию конфликта, передает РБК со ссылкой на портал Axios. Иранская инициатива предполагала открытие Ормузского пролива и расположенных в нем портов для завершения противостояния, а обсуждение ядерной программы откладывалось на будущее.

    Американский лидер объяснил свой отказ высокой эффективностью текущего давления на исламскую республику. «Блокада эффективнее бомбардировок. Они задыхаются, как набитая свинья. И для них это будет еще хуже. У них не должно быть ядерного оружия», – заявил глава государства.

    По оценке американского президента, нефтяная инфраструктура Ирана находится в критическом состоянии. Нефтехранилища и трубопроводы страны переполнены из-за невозможности экспортировать сырье в условиях жестких санкций. Вашингтон намерен сохранять блокаду до тех пор, пока Тегеран полностью не откажется от разработки ядерного оружия на условиях США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив ради прекращения боевых действий. Дональд Трамп поручил своим советникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Американские власти продолжат оказывать максимальное давление на Иран.

    29 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    В Туапсе установили новые заграждения после удара по нефтезаводу

    В Туапсе выставили боновые заграждения для сбора разлившихся нефтепродуктов

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Туапсе продолжаются круглосуточные работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, специалисты установили дополнительные барьеры и усилили защитные меры на реке, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Вдоль берега реки Туапсе в Краснодарском крае специалисты выставили еще один рубеж боновых заграждений для сдерживания распространения нефтепродуктов после пожара на НПЗ, возникшего в результате атаки ВСУ. Сообщается, что несколько уровней заграждений и нефтеловушки размещены по течению реки, вдоль промышленных объектов и в устье, а также на береговой линии протяженностью около одного километра, передает ТАСС.

    На территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода специалисты продолжают укреплять защитные сооружения, чтобы максимально снизить попадание загрязняющих веществ в реку. За прошедшие сутки в Туапсе собрано и вывезено 9793 кубометра загрязненного грунта и водомазутной смеси, из которых 2523 кубометра были убраны за последние сутки.

    Работы проводятся на трех основных участках: на территории морского терминала и НПЗ, по течению и в устье реки Туапсе, а также на береговой линии от впадения реки в Черное море на протяжении около одного километра. На месте задействованы 323 человека и 51 единица техники, включая сотрудников МЧС России, «Кубань-СПАС» и предприятий топливно-энергетического комплекса Туапсе. В течение дня предполагается увеличение числа специалистов и техники.

    Депутат Госдумы Сергей Алтухов сообщил, что в Туапсе запланированы обвалка береговой линии и тампонирование водной поверхности для сбора нефтепродуктов.

    Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

    Специалисты собрали более семи тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта.

    Спасательные службы развернули на центральном городском пляже специальные боновые заграждения.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти региона принимают все возможные меры, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе.


    29 апреля 2026, 13:17 • Новости дня
    Кремль выразил надежду на сохранение ОПЕК+ после выхода ОАЭ
    @ Lisa Leutner/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль рассчитывает, что уход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к прекращению деятельности объединения, несмотря на неожиданность решения для участников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что Москва надеется на сохранение работы формата ОПЕК+ после выхода ОАЭ, передает РИА «Новости».

    «Мы хотели бы на это надеяться», – сказал Песков в ответ на вопрос о перспективах существования объединения после решения ОАЭ.

    Источник в одной из делегаций ОПЕК сообщил, что организация не была заранее осведомлена о намерениях ОАЭ выйти из соглашения.

    Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК с 1 мая 2026 года.

    В Кремле исключили возможность прекращения участия России в данном формате.

    В Совете Федерации спрогнозировали выгоду для Москвы на фоне сложившейся ситуации.

    29 апреля 2026, 23:03 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель

    Tекст: Вера Басилая

    Мировая стоимость нефти Brent с поставкой в июне превысила 120 долларов за баррель, достигнув максимума с июня 2022 года.

    Мировые цены на нефть продолжают расти в среду вечером. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне увеличилась на 1,73% и достигла 120,13 доллара, что является максимальным значением с 17 июня 2022 года. Рост цены отмечен впервые за почти два года, передает РИА «Новости».

    Фьючерсы на американскую нефть WTI на июнь также подорожали, их стоимость увеличилась на 7,87% и составила 107,79 доллара за баррель. Участники рынка связывают динамику с текущей конъюнктурой мирового нефтяного рынка и спросом на энергоносители.

    Утром 29 апреля цена контрактов на североморскую смесь достигла 113 долларов. Позже стоимость июльского фьючерса увеличилась до 119 долларов.

    29 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    В Кремле исключили выход России из соглашения ОПЕК+
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская Федерация не рассматривает возможность прекращения участия в формате ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

     Отвечая на соответствующий вопрос журналистов об изменении статуса страны в картеле, Песков сказал: «Нет», передает РИА «Новости».

    Накануне стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты приняли решение выйти из состава ОПЕК и ОПЕК+. Данные изменения официально вступят в силу 1 мая.


    29 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    Китай обнаружил сотни новых месторождений нефти и газа

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная программа геологоразведки стоимостью около 450 млрд юаней ( 65,7 млрд долларов) принесла Китаю 225 новых нефтегазовых месторождений на севере страны.

    В рамках нового этапа исследований специалисты нашли 225 крупных и средних объектов, передает РИА «Новости». На реализацию этого проекта государство направило около 450 млрд юаней, что эквивалентно почти 65,7 млрд долларов.

    «В Таримском, Ордосском бассейнах, а также в районе Бохайского залива обнаружено 225 крупных и средних месторождений, включая 13 нефтяных месторождений с запасами более 100 млн тонн и 26 газовых месторождений с запасами свыше 100 млрд кубических метров», – заявили в министерстве природных ресурсов КНР.

    Кроме того, страна активно осваивает ресурсы на континентальном шельфе и больших морских глубинах. Первая разведочная скважина глубиной 10 тыс. метров успешно достигла нефтяного пласта. Одновременно было запущено сверхглубокое газовое месторождение «Шэньхай-1».

    Эти достижения значительно укрепили позиции государства в сфере глубоководной добычи. Общий объем извлеченных на морском шельфе углеводородов уже превысил 90 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай ввел в эксплуатацию крупногабаритное судно для гидроразрыва пласта.

    Китайская национальная нефтегазовая корпорация завершила бурение сверхглубокой скважины в Таримском бассейне.

    Компания «Газпром нефть» в феврале обнаружила крупнейшее за последние 30 лет нефтяное месторождение на Ямале.

    29 апреля 2026, 17:40 • Новости дня
    Цена барреля Brent впервые с марта превысила 116 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE поднялась выше 116 долларов за баррель впервые с 30 марта 2026 года.

    По данным на 16.21 мск, цена Brent увеличилась на 4,35% и достигла 116,1 доллара за баррель, передает ТАСС.

    К 16.31 мск котировки Brent продолжили ускорять рост и торговались уже на уровне 116,82 доллара за баррель, что на 5% выше предыдущих значений. Одновременно с этим стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в июне 2026 года выросла на 4,76% и составила 104,69 доллара за баррель.

    Утром стоимость барреля Brent поднялась выше 113 долларов.

    29 апреля 2026, 22:54 • Новости дня
    В Туапсе отменили мероприятия на майские праздники из-за атаки БПЛА ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Все массовые мероприятия, запланированные на майские праздники в Туапсе, отменены, сообщил глава округа Сергей Бойко.

    Мероприятия, запланированные в Туапсе на майские праздники, отменены после атаки БПЛА со стороны ВСУ, в результате которой возник крупный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, передают «Вести».

    Сергей Бойко пояснил, что это решение связано с текущей обстановкой и событиями последних дней: «Учитывая события последних дней и сложившуюся обстановку, в муниципалитете принято решение отменить все мероприятия», – говорится в официальном заявлении.

    В то же время Бойко отметил, что отмена не касается церемоний возложения цветов к мемориалам и мини-концертов для ветеранов. По его словам, местные власти не могут оставить без внимания четверых фронтовиков, которые проживают на территории округа.

    Ранее падение обломков сбитого беспилотника вызвало пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе.

    Для ликвидации масштабного возгорания власти направили более 160 специалистов.

    Вдоль берега местной реки спасатели выставили боновые заграждения для сбора разлившихся нефтепродуктов.

    30 апреля 2026, 07:35 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 124 доллара впервые с июня 2022 года
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировые цены на нефть в мире продолжают усиленный рост, стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне на последних торгах апреля впервые с 14 июня 2022 года превысила уровень в 124 доллара, следует из данных торгов.

    Мировые цены на нефть продолжают уверенный рост, сообщает РИА «Новости». Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июне на последней апрельской сессии впервые с 14 июня 2022 года превысила 124 доллара, достигнув 124,5 доллара за баррель к 7:13 по московскому времени.

    Таким образом, июньские фьючерсы на Brent прибавили 5,48% по сравнению с предыдущим закрытием. Одновременно с этим июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 2,83%, их цена достигла 109,9 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем 29 апреля стоимость барреля нефти марки Brent превысила 116 долларов.

    К вечеру цена июльских фьючерсов достигла отметки в 119 долларов.

    Позднее мировая стоимость июньских контрактов поднялась выше 120 долларов за баррель.

    29 апреля 2026, 11:49 • Новости дня
    Стоимость барреля Brent поднялась выше 113 долларов

    Июньские фьючерсы на нефть марки Brent превысили 113 долларов за баррель

    Tекст: Мария Иванова

    На утренних торгах стоимость контрактов на североморскую смесь достигла максимальных значений с 23 марта на фоне общего удорожания углеводородов.

    Динамика биржевых торгов свидетельствует о заметном подорожании сырья, передает РИА «Новости».

    К 10.55 по московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне выросла на 1,64%. Показатель зафиксировался на уровне 113,08 доллара за баррель.

    Отметка в 113 долларов была преодолена впервые с 23 марта. Одновременно с этим восходящий тренд затронул и другие эталонные сорта.

    Июньские контракты на американскую легкую нефть WTI также прибавили в цене. Их стоимость увеличилась на 1,75%, достигнув 101,68 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше 111 долларов за баррель.

    Мировые котировки нефти увеличились после отмены второго раунда переговоров США и Ирана в Пакистане.

    Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE превысила 107 долларов за баррель.

    29 апреля 2026, 14:04 • Новости дня
    Шеф Пентагона решил объяснить Конгрессу причины войны с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министру обороны США Питу Хегсету на слушаниях в Конгрессу предстоит объяснить, почему конфликт с Ираном зашел в тупик при продолжающейся блокаде Ормузского пролива.

    Министр обороны США Пит Хегсет выступит в среду перед комитетом по вооруженным силам Палаты представителей, чтобы объяснить конгрессменам причины и ход войны с Ираном, сообщает «Российская газета».

    Ожидается, что глава Пентагона ответит на вопросы законодателей на фоне затянувшегося конфликта и экономических последствий для обычных американцев. Конгрессвумен-демократ Мэгги Гудлендер заявила: «Пора ему ответить за войну».

    С начала войны, которая началась 28 февраля, Хегсет подвергся масштабной критике как со стороны демократов, так и республиканцев за недостаток информации и отсутствие консультаций с Конгрессом. Несмотря на продление режима прекращения огня, переговоры с Тегераном зашли в тупик, а Иран блокирует Ормузский пролив, в то время как США объявили блокаду иранских портов и впервые за два десятилетия развернули в регионе три авианосца.

    Методы Хегсета вызвали шесть попыток голосования за его отставку, но ни одна не имела успеха. Демократы также безуспешно пытались ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа. Более десятка конгрессменов призвали к расследованию гибели шести американских солдат в Кувейте, обвинив министра в сокрытии обстоятельств атаки.

    Всего с начала конфликта погибли 13 американских военнослужащих, ранены 400. Законодатели намерены также обсудить запрос Белого дома об увеличении оборонного бюджета США на 42%, до 1500 млрд долларов к 2027 году, опасаясь истощения стратегических вооружений и роста финансовой нагрузки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенаторы-демократы потребовали провести открытые слушания с Питом Хегсетом по причинам военных ударов по Ирану.

    Глава Пентагона неприятно удивился масштабам ответных атак Тегерана по американским целям в регионе.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил недоверие к информации оборонного ведомства о сокращении запасов ракет.

    29 апреля 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков заявил о росте дефицита нефти из-за преступных действий Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Нехватка нефти на мировых рынках усугубляется преступными действиями украинских властей, что создает серьезные трудности для глобального энергетического сообщества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о влиянии действий украинских властей на глобальный рынок углеводородов, передает РИА «Новости».

    «Мировое энергетическое сообщество отчаянно борется с последствиями дефицита нефти на международных рынках, что подстегивается такими преступными действиями киевского режима», – сказал Песков журналистам.

    Ранее Песков обвинил Киев в дестабилизации мировых энергорынков из-за ударов по нефтехранилищам в Туапсе.

    Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти региона принимают все возможные меры, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе.

    Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что утечек нефтепродуктов после пожара на НПЗ в Туапсе сейчас не происходит.

