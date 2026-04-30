В Иране предсказали взлет цен на нефть до 140 долларов

Спикер Меджлиса Ирана предсказал подорожание нефти до 140 долларов из-за блокады

Tекст: Мария Иванова

Подобный сценарий развития событий озвучил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, передает ТАСС.

«Это был один из тех бесполезных советов, которые администрация США получает от таких людей, как Бессент, которые также продвигают политику блокады и довели цены на нефть до 120 долларов и выше. Следующая остановка – 140 долларов», – написал политик в соцсети.

Глава делегации на переговорах с Вашингтоном также добавил, что ключевая проблема американских властей кроется в самом их мышлении.

Напомним, конфликт между США, Израилем и Ираном обострился 28 февраля. Спустя 40 дней боевых действий, унесших жизни 3375 граждан исламской республики, глава Белого дома 7 апреля объявил о двухнедельном перемирии.

Встреча представителей Тегерана и Вашингтона 11 апреля в Исламабаде не принесла результатов из-за серьезных противоречий. Впоследствии 21 апреля американский лидер сообщил о намерении продлить режим прекращения огня. Однако иранская сторона отказалась признавать одностороннее решение США, пообещав действовать исключительно в собственных национальных интересах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США поручил своим советникам готовиться к длительной морской блокаде Ирана. Американские власти продолжат оказывать давление на Тегеран для остановки экспорта нефти.

Глава Белого дома ранее допустил разрушение иранских нефтепроводов в течение трех дней из-за ограничений.