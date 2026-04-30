    30 апреля 2026, 08:27 • Новости дня

    Синоптики спрогнозировали погоду с грозами в мае

    Синоптик Тишковец рассказал о погоде на предстоящий май

    Tекст: Мария Иванова

    Конец весны в столице выдастся умеренно теплым: температура превысит климатическую норму лишь на один градус, а дождей прольется на 10% больше обычного.

    Майская погода в Москве и Центральной России ожидается в пределах многолетней нормы с небольшим превышением температуры до одного градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Ночная норма для мегаполиса составит +7,6 градуса, а дневная достигнет +18,4 градуса.

    Первая декада месяца порадует жителей теплом и сухой погодой, недобор осадков составит 40-50%. Однако к концу этого периода начнется сезон гроз с короткими ливнями. Вторая десятидневка принесет прохладу и дожди, количество осадков может превысить норму в 1,5-2 раза.

    «Почти летние дни внезапно оборвутся, и пока Гольфстрим не прогрел северные моря, произойдет последний прорыв арктического воздуха», – отметил метеоролог. Это похолодание совпадет с традиционным периодом цветения черемухи.

    Третья декада мая вернется к климатической норме, оставив позади погодные капризы. В конце месяца ожидается резкий переход к летнему теплу. Июнь, по прогнозам специалистов, будет на два градуса теплее обычного.

    Ранее синоптик Макарова исключила снег на майские праздники в Московском регионе.

    При этом синоптики спрогнозировали заморозки в Москве в последнюю ночь апреля.

    Фенолог Михаил Любов объяснил апрельские снегопады на северо-западе России приходом циклона с Баренцева моря.

    27 апреля 2026, 21:04 • Новости дня
    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник

    @ Елизавета Суглобова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей и гостей Москвы просят не выходить на улицу 28 апреля из-за неблагоприятных погодных условий.

    Как сообщил комплекс городского хозяйства в Max, по прогнозу, ночью и днем ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на провода и деревья, а также переход температуры через ноль градусов, что приведет к гололедице.

    «По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение дня 28 апреля. Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через 0 градусов Цельсия в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы», – сказано в публикации.

    Горожан и гостей столицы просят по возможности воздержаться от выхода на улицу. Если избежать выхода на улицу невозможно, специалисты советуют быть максимально осторожными, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями, а при управлении транспортом строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

    В понедельник коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды.

    В Самаре на Нижнегородской улице упавшее из-за сильного ветра дерево убило ребенка, а на улице Карла Маркса в результате падения дерева погиб мужчина.

    27 апреля 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт объяснил апрельские снегопады в европейской части России

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В северо-западных и центральных регионах России выпал снег из-за циклона, который принес холодный воздух с Баренцева моря и Северной Атлантики, сообщил доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

    Причиной апрельских снегопадов в европейской части России стал циклон, который пришел с Баренцева моря, сообщает РИА «Новости».

    Доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов рассказал, что именно этот циклон принес холодный воздух, захватив Ленинградскую, Тверскую, Архангельскую области, а также Москву. Нижегородская область пока осталась в стороне, но по прогнозу к завтрашнему дню снег может выпасть и там.

    «Сегодняшний снегопад в Москве объясняется вторжением холодного воздуха. Он прорвался с северо-запада – с Северной Атлантики и Баренцева моря, захватил Ленинградскую область, Тверскую, Архангельскую. Досталось и Москве», – отметил ученый.

    Любов уточнил, что такие температурные перепады в апреле не являются чем-то сверхъестественным. По его словам, волны возврата холодов случаются периодически, это не аномалия, и появление временного снежного покрова вполне возможно.

    Фенолог добавил, что к концу апреля снег в Москве обязательно растает.

    Отметим, что в понедельник Москва побила исторический рекорд по высоте снега.

    Синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    29 апреля 2026, 05:56 • Новости дня
    Синоптики сообщили о надвигающихся на северо-запад России снегопадах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В середине недели большинство субъектов Северо-Западного федерального округа накроют осадки в виде дождя и снега, сопровождающиеся резкими порывами ветра и гололедицей.

    В среду на территории Северо-Запада ожидается существенное ухудшение погодных условий, передает ТАСС.

    В Мурманской области и Карелии пройдут снегопады, температура воздуха составит от минус 5 до плюс 8 градусов. В Архангельской области и Ненецком автономном округе прогнозируются осадки и порывистый ветер до 18 м/с.

    В Коми и Вологодской области ожидается налипание мокрого снега на провода при северном ветре до 15 м/с. В Псковской области существенных осадков не предвидится, воздух прогреется до 11 градусов тепла.

    «Погода в среду в Новгородской области будет пасмурной, но уже не такой суровой: в облаках появятся просветы, ветер стихнет до 5-10 м/с. В ночные часы местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, днем – преимущественно без осадков. Температурный фон ночью опустится до околонулевых значений, в отдельных районах ожидается слабый мороз. Днем прогреет до 4-9 тепла», – сообщает Новгородский гидрометцентр.

    В Калининградской области сохранится переменная облачность без осадков при температуре до 7 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фенолог Михаил Любов объяснил апрельские снегопады на северо-западе России приходом циклона с Баренцева моря. Спутники Роскосмоса зафиксировали необычные для конца апреля зимние пейзажи под плотным слоем снега.

    27 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Поваленные деревья травмировали около 30 жителей Московского региона
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    От разгула стихии в Москве и Подмосковье пострадали 30 человек, передает ТАСС.

    В оперативных службах уточнили, что причиной инцидентов стали упавшие под тяжестью снега деревья. «Всего от снегопада с ветром, повлекшего падения деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек, большинство из них в столице», – сказал собеседник агентства.

    Столичный департамент городского хозяйства зафиксировал падение более 110 деревьев в разных районах города. Рухнувшие стволы и ветки также нанесли серьезные повреждения припаркованным автомобилям.

    Аналогичная ситуация сложилась и за пределами МКАД. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщил, что на территории региона зафиксировано 75 случаев падения деревьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    27 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Роскосмос показал спутниковый снимок заснеженной Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спутники Роскосмоса зафиксировали необычные для конца апреля зимние пейзажи в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации.

    На опубликованных в канале Max снимках столица запечатлена под плотным слоем снега, а атмосферные явления связаны с приходом североатлантического циклона.

    Как отметили в Роскосмосе, спутники продемонстрировали редкое сочетание зимних осадков и пониженных температур для этого времени года. В сообщении говорится: «Зимние пейзажи в конце апреля запечатлели спутники Роскосмоса».

    Причиной погодной аномалии стал североатлантический циклон, который принес в столичный регион обильные осадки. За ночь в Москве выпало более половины месячной нормы осадков, а температура опустилась ниже нуля градусов.

    Ранее сообщалось, что внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    28 апреля 2026, 05:54 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал резкое похолодание в трех федеральных округах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей европейской части страны ожидает заметное снижение температуры, а в Волгоградской области пройдут осадки в виде мокрого снега, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    В ряде регионов Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов ожидается холодная погода, пояснила Макарова ТАСС.

    «В Волгоградской области мокрый снег. Максимальные температурные аномалии от Центрального федерального округа до Киева, они захватывают север Ростовской области и запад, а также северо-запад Волгоградской», – рассказала метеоролог.

    Она добавила, что отклонение от нормы на четыре градуса затронет Саратовскую область и большую часть Поволжья.

    Специалист пояснила, что севернее температурный фон окажется немного выше привычных значений. Теплая погода придет в Сибирь, Красноярский край, западные районы Якутии и на восточные склоны Урала.

    На Дальнем Востоке метеорологическая обстановка останется в пределах нормы. На Кавказе показатели также будут близки к обычным, однако сохранятся на отрицательном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фенолог Михаил Любов объяснил апрельские снегопады в европейской части России приходом циклона с Баренцева моря.

    28 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Городские власти рекомендовали жителям столицы отказаться от личных автомобилей и выбрать общественный транспорт в связи с неблагоприятной погодой и возможными дорожными заторами.

    Власти Москвы рекомендовали горожанам пользоваться городским транспортом из-за сложных погодных условий. В официальном сообщении департамента транспорта отмечается: «Сегодня и завтра по возможности пользуйтесь городским транспортом. Это поможет добраться до места быстрее».

    По данным ведомства, снег с дождем в Москве сохранится до вечера 29 апреля. В некоторых районах, таких как центр, запад и юг города, во вторник возможны локальные перекрытия дорог.

    Департамент транспорта отметил, что в часы вечернего разъезда ожидаются затруднения движения, особенно в центральной части столицы, на Третьем транспортном кольце, Московской кольцевой автодороге и на вылетных магистралях по направлению в область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ожидается образование гололедицы и скопление снежной каши на проезжей части.

    Ранее жителей и гостей столицы также призывали не выходить на улицу из-за неблагоприятных погодных условий. До этого в результате снегопада с ветром, который привел к падению деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек.


    28 апреля 2026, 06:22 • Новости дня
    Гидрометцентр: На дорогах Москвы ожидаются гололедица и снежная каша

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшие дни на автомагистралях и улицах столицы прогнозируется сложная обстановка из-за медленного таяния рекордного количества выпавших осадков, заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    В ближайшие дни в Москве ожидается образование гололедицы и скопление снежной каши на проезжей части, поскольку снег быстро не растает, сказала Паршина, передает РИА «Новости».

    «Несмотря на то, что до конца апреля днем температура будет от +2 до +7 градусов тепла, а ночная температура составит до -2 градусов», – объяснила метеоролог.

    По оценкам специалиста, в ближайшее время снежный покров может увеличиться еще на пять сантиметров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 12 сантиметров. Из-за шквалистого ветра и мокрого снега Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности до оранжевого.

    27 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Дорожные службы Одинцово предотвратили заторы после мощного снегопада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе прошел сильный апрельский снегопад, дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс и предотвратили пробки.

    Для уборки дорог общего пользования с раннего утра задействовали 31 единицу техники, сообщил телеканал 360.

    На улицы вывели шесть комбинированных машин с зимним оборудованием и 25 тракторов. В работах приняли участие 72 дорожных рабочих. Своевременные действия позволили избежать заторов на спусках, подъемах и путепроводах.

    Очисткой дворов и общественных пространств занимаются 499 дворников. В их распоряжении 46 единиц техники и 22 погрузчика. В первую очередь от снега освобождают пешеходные зоны, входы в многоквартирные дома и подходы к социальным объектам.

    Коммунальщики также убирают остановки общественного транспорта и подъезды к мусорным площадкам. Во время обследования дорожной сети специалисты обнаружили и убрали восемь упавших деревьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за обильных осадков. Сильный ветер со снегом повалили десятки деревьев в разных районах города.

    28 апреля 2026, 07:29 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачный и прохладный вторник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега и до плюс 4 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Облачную погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега, а также температуру до плюс 4 градусов прогнозируют в Москве во вторник, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра России, днем температура воздуха будет держаться в пределах от плюс 2 до плюс 4 градусов, а ночью на среду может опуститься до нуля.

    Ожидается западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 736 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье температура во вторник будет колебаться от нуля до плюс 5 градусов. В ночь на среду синоптики предупреждают о похолодании до минус 2 градусов.

    В Московском регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра – предупреждение сохранится до 21:00 по московскому времени 28 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе повысили уровень погодной опасности до оранжевого из-за шквалистого ветра и мокрого снега. Жителей и гостей Москвы попросили не выходить на улицу 28 апреля из-за сильного ветра, метели и гололедицы. В Гидрометцентре прогнозировали интенсивные осадки в виде мокрого снега и временный снежный покров до семи сантиметров в Москве.

    29 апреля 2026, 14:29 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали заморозки в Москве в последнюю ночь апреля

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 30 апреля температура в столичном регионе опустится до минус четырех градусов, а местами пройдет мокрый снег.

    Предстоящей ночью в столице и области ожидаются заморозки, передает ТАСС. По данным синоптиков, температура воздуха опустится ниже нулевой отметки.

    «Предстоящей ночью местами продолжатся небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, а температура воздуха в Москве составит -1...+1 °C, по области – -4...+1 °C», – сообщил представитель Гидрометцентра.

    Днем 30 апреля прогнозируются небольшие дожди и мокрый снег. Воздух в столице прогреется до 5-7 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от 3 до 8 градусов выше нуля. Скорость северо-западного ветра составит 3-8 метров в секунду.

    Метеорологи отмечают, что 1 мая погода останется прохладной с возможными осадками, а температура не превысит 10 градусов.

    Однако уже к 3 мая в Центральную Россию придет тепло, и термометры покажут до 19 градусов выше нуля.

    Ранее синоптики сообщили о надвигающихся на северо-запад России снегопадах.

    Фенолог Михаил Любов объяснил апрельские снегопады на северо-западе России приходом циклона с Баренцева моря.

    Спутники Роскосмоса зафиксировали необычные для конца апреля зимние пейзажи под плотным слоем снега.

    28 апреля 2026, 08:20 • Новости дня
    Энергетики восстановили сотни поврежденных бурей ЛЭП в Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московской области продолжается ликвидация последствий сильной снежной бури, восстановлено почти 500 поврежденных ЛЭП, сообщили в компании «Россети Московский регион».

    За прошедшие сутки энергетики восстановили работу 482 линий электропередачи, пострадавших из-за непогоды, указали в компании, передает РИА «Новости».

    Наиболее сложная обстановка сохраняется на севере региона.

    С проводов убрали более 300 деревьев, упавших из пределов охранных зон ЛЭП.

    Ночью в ликвидации последствий стихии участвовали 138 бригад и 166 единиц специальной техники. Утром группировку усилили до 283 бригад, которые продолжат трудиться без перерывов до полного возвращения света в дома потребителей.

    Самая трудная ситуация сейчас фиксируется в городских округах Клин, Солнечногорск, Сергиево-Посадский и Дмитровский. Проезд к местам аварий там местами затруднен. Особое внимание уделяется социально значимым объектам, для которых при необходимости задействуют резервные источники питания.

    Ранее в Нижегородской области подачу электричества возобновили после масштабных отключений, вызванных ураганным ветром и падением деревьев на ЛЭП.

    В ходе непогоды в Московском регионе травмы получили 30 местных жителей.

    29 апреля 2026, 10:20 • Новости дня
    Ученые зафиксировали семь групп пятен на солнечной стороне

    Tекст: Мария Иванова

    На обращенной к Земле стороне Солнца образовались семь групп пятен, однако происходящие в них вспышки преимущественно слабые и не несут угрозы.

    Семь групп пятен находятся на обращенной к Земле стороне Солнца, но происходящие в них вспышки преимущественно слабые, энергия растрачивается, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.

    На Солнце продолжается всплеск активности, пиком которого стали две мощные вспышки 24 апреля. Сейчас на видимой стороне светила находится семь групп солнечных пятен. Одна из них классифицирована по высшей категории опасности. Общие запасы вспышечной энергии на звезде за последние сутки незначительно снизились.

    За прошедшие сутки зафиксировано более 20 вспышек слабого и среднего уровня. Звезда работает в режиме сжигания энергии во множестве небольших событий. Признаков перехода в стадию накопления энергии на сильные вспышки пока не наблюдается, хотя вероятность их возникновения оценивается в 20-30%.

    Почти все активные центры сейчас сосредоточены в северном полушарии Солнца. Текущая геомагнитная обстановка остается спокойной, ожидается лишь слабое воздействие от очередной корональной дыры. На майские праздники прогнозируется полностью спокойный десятидневный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 апреля на Солнце произошла сильнейшая за два с половиной месяца вспышка высшего балла Х2,5.

    На следующий день специалисты зафиксировали два мощных выброса плазмы класса М в разных группах пятен.

    Позже ученые зарегистрировали еще одно сильное событие предпоследнего класса мощности продолжительностью 23 минуты.

    29 апреля 2026, 06:19 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачную и прохладную среду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и до плюс 5 градусов прогнозируют в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В Москве в среду ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Гидрометцентра России. Днем температура воздуха составит от плюс 3 до плюс 5 градусов. Ветер будет северо-западным со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, атмосферное давление – около 748 миллиметров ртутного столба.

    В ночь на четверг в Москве температура может опуститься до минус 1 градуса. В Подмосковье в среду ожидается от плюс 1 до плюс 6 градусов, а ночью температура может снизиться до минус 4 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве ожидалась облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега и температура до плюс 4 градусов.

    В столичном регионе повысили уровень погодной опасности до оранжевого из-за шквалистого ветра и интенсивных осадков в виде мокрого снега.

    Спутники Роскосмоса зафиксировали в Москве необычные для конца апреля зимние пейзажи из-за североатлантического циклона.

    29 апреля 2026, 06:14 • Новости дня
    Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в горах Бурятии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В горных районах Бурятии сохраняется высокая вероятность схода снежных масс на фоне ожидающихся сильных снегопадов и шквалистого ветра, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

    Высокая лавинная опасность сохраняется в горах Окинского, Муйского, Кабанского, Северо-Байкальского и Тункинского районов Бурятии, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В конце апреля в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия.

    Синоптики прогнозируют 29 и 30 апреля в Тункинском и Окинском районах снег, переходящий в сильный снегопад ночью. Порывы северного и северо-западного ветра могут достигать 19 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снежная масса обрушилась на участок горнодобывающего предприятия в Муйском районе Бурятии. Власти Иркутской области попросили жителей региона воздержаться от походов на гору Мунку-Сардык. Глава Бурятии Алексей Цыденов ввел в районе происшествия режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

