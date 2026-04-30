Синоптики спрогнозировали погоду с грозами в мае

Синоптик Тишковец рассказал о погоде на предстоящий май

Tекст: Мария Иванова

Майская погода в Москве и Центральной России ожидается в пределах многолетней нормы с небольшим превышением температуры до одного градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ночная норма для мегаполиса составит +7,6 градуса, а дневная достигнет +18,4 градуса.

Первая декада месяца порадует жителей теплом и сухой погодой, недобор осадков составит 40-50%. Однако к концу этого периода начнется сезон гроз с короткими ливнями. Вторая десятидневка принесет прохладу и дожди, количество осадков может превысить норму в 1,5-2 раза.

«Почти летние дни внезапно оборвутся, и пока Гольфстрим не прогрел северные моря, произойдет последний прорыв арктического воздуха», – отметил метеоролог. Это похолодание совпадет с традиционным периодом цветения черемухи.

Третья декада мая вернется к климатической норме, оставив позади погодные капризы. В конце месяца ожидается резкий переход к летнему теплу. Июнь, по прогнозам специалистов, будет на два градуса теплее обычного.

Ранее синоптик Макарова исключила снег на майские праздники в Московском регионе.

При этом синоптики спрогнозировали заморозки в Москве в последнюю ночь апреля.

Фенолог Михаил Любов объяснил апрельские снегопады на северо-западе России приходом циклона с Баренцева моря.