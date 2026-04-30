Израильская авиация разбомбила два десятка поселений на юге Ливана

Израильские ВВС атаковали 20 населенных пунктов на юге Ливана

Tекст: Мария Иванова

Израильская авиация в среду нанесла удары по 20 поселениям на юге Ливана, передает РИА «Новости».

Формально с 16 апреля действует режим прекращения огня, однако обстрелы продолжаются ежедневно. В ответ движение «Хезболла» атакует военные цели на границе, называя такие действия самообороной.

«Вражеская авиация подвергла ударам 20 населенных пунктов на юге страны. Некоторые поселения были атакованы несколько раз в течение дня», – сообщил военно-полевой источник. Он добавил, что артиллерия обстреляла семь приграничных деревень. Кроме того, израильские военные заминировали и подорвали десятки домов в городе Бинт-Джбейль и еще четырех поселениях.

По данным ливанского Минздрава, за минувшие сутки погибли 42 человека, еще 99 получили ранения. Всего с начала обострения конфликта 2 марта жертвами израильских ударов стали 2534 жителя, пострадали 7863 человека.

