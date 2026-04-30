Директора рудника в Бурятии задержали после гибели работников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Директор рудника «Ирокинда» в Бурятии задержан по подозрению в нарушении правил безопасности, приведших к гибели шести работников после схода лавины, сообщает ТАСС. По информации пресс-службы СК России, руководитель дал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке возле штольни, несмотря на угрозу лавины.

Следствие установило, что 24 апреля 2026 года в Муйском районе возле рудника со склона горы сошли снежные массы, травмировав двух работников, которых затем госпитализировали. Несмотря на сохраняющуюся опасность, уже 28 апреля директор направил девять работников предприятия для расчистки площадки и ликвидации последствий первого схода.

Во время выполнения этих работ произошел второй сход лавины. Трое из находившихся на площадке работников не пострадали, а тела шестерых были найдены и извлечены спасателями. Сейчас решается вопрос о предъявлении директору обвинения и выборе ему меры пресечения.

Следствие по делу продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели обнаружили тела всех шести погибших под снежной лавиной на руднике Ирокинда.

Одним из погибших оказался гражданин Казахстана.

Глава Бурятии Алексей Цыденов анонсировал выплаты семьям погибших в размере не менее миллиона рублей.