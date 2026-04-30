Советник премьера Ирака допустил появление конкурентов ОПЕК на рынке

Советник премьера Ирака Салех спрогнозировал создание новых нефтяных альянсов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Салех заявил, что ОАЭ могут увеличить добычу нефти после выхода из ограничений ОПЕК и ОПЕК+, что создаст угрозу потери рыночных долей для Ирака и других стран, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что действия ОАЭ способны привести к формированию альтернативного энергетического блока.

«Эмираты, на мой взгляд, не смогут действовать в одиночку – возможно, будет создан другой энергетический блок, включающий в себя США, ОАЭ и другие страны, такие как Венесуэла, Мексика и Норвегия. Это создаст противовес ОПЕК», – заявил Салех.

По мнению иракского чиновника, нельзя исключать сценария, при котором появятся два конкурирующих объединения стран-производителей, борющихся за влияние на мировом энергетическом рынке. Он также подчеркнул, что кризис в Ормузском проливе изменил структуру рынка, а выход ОАЭ из ОПЕК стал свидетельством глубоких стратегических перемен.

Салех призвал внимательно следить за развитием ситуации, поскольку формирование новых энергетических альянсов может значительно повлиять на глобальный нефтяной баланс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК с 1 мая 2026 года.

Экономист Игорь Юшков назвал этот шаг элементом возможной сделки Абу-Даби с США.

Итальянская газета La Repubblica спрогнозировала усиление раскола между странами Ближнего Востока из-за данного решения.