Цена нефти Brent превысила 124 доллара впервые с июня 2022 года

Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК

Экономист Юшков: Выход ОАЭ из ОПЕК может быть элементом сделки между Эмиратами и США

Tекст: Анастасия Куликова

«Объем добычи нефти Объединенными Арабскими Эмиратами определялся не квотами ОПЕК и ОПЕК+, а экспортными возможностями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

Собеседник напомнил, что в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе ОАЭ экспортируют сырье только по одному маршруту – через порт Фуджейра, используя нефтепровод ADCOP, который напрямую доставляет нефть на восточное побережье. Его пропускная способность ограничена 1,8 млн баррелей в сутки.

По мнению аналитика, решение Абу-Даби нелогично: государство не может увеличить объемы добычи и экспорта. Юшков допускает, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США. Как напомнил эксперт, ранее появились сообщения о том, что Эмираты запросили финансовую помощь у Штатов. Возможно, Вашингтон выдвинул условием – выход Абу-Даби из ОПЕК.

«Администрации Дональда Трампа принципиально важно сбить мировые котировки на нефть и тем самым сдержать цены на топливо на внутреннем рынке. Известно, что чем дороже бензин и дизель в США – тем ниже поддержка со стороны избирателей. То есть республиканцы рискуют проиграть в Конгрессе», – пояснил спикер.

Как бы то ни было, решение ОАЭ – болезненное и для ОПЕК, и для ОПЕК+. «Есть риск, что организация стран – экспортеров развалится. Например, другие участники могут заявить о нежелании сдерживать добычу или посчитать, что Абу-Даби пользуется результатами их усилий по удержанию цен на нефть, и тоже выйти из соглашения», – рассуждает Юшков.

По его оценкам, в случае реализации такого сценария в условиях открытого Ормузского пролива на мировом рынке начнется перепроизводство, а цены упадут. «Это негативно скажется и на России. При падении котировок на нефть нужно будет сокращать расходы бюджеты», – заключил собеседник.

Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Как сообщает местное издание WAM, решение принято на фоне истощения мировых запасов нефти и роста спроса на энергоресурсы. Таким образом, Эмираты планируют свободно нарастить уровень добычи, минуя жесткие ограничения организаций.

При этом, как напоминает Reuters, ОАЭ остаются одним из крупнейших нефтедобытчиков в регионе и их формальный уход ослабляет ОПЕК и ОПЕК+ как структуры координации. Потеря такого давнего партнера может привести к хаосу и ослабить группу, которая обычно стремилась демонстрировать единство даже в самые сложные геополитические моменты.

Тем не менее, Эмираты заявляют о приверженности ответственной нефтяной политике с фокусом на стабильность глобального рынка. Страна, несмотря на выход из ОПЕК и ОПЕК+, намерена продолжить инвестиции в развитие энергетических цепочек поставок и инфраструктуры для обеспечения надежности экспорта.

Формально решение вступает в силу 1 мая 2026 года, после чего ОАЭ прекратят участие в заседаниях, дискуссиях и соглашениях по квотам ОПЕК и ОПЕК+. Директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила, что Эмираты тем не менее продолжат тесно сотрудничать и укреплять взаимодействие с партнерами.