    30 апреля 2026, 07:35 • Новости дня

    Цена нефти Brent превысила 124 доллара впервые с июня 2022 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировые цены на нефть в мире продолжают усиленный рост, стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне на последних торгах апреля впервые с 14 июня 2022 года превысила уровень в 124 доллара, следует из данных торгов.

    Мировые цены на нефть продолжают уверенный рост, сообщает РИА «Новости». Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июне на последней апрельской сессии впервые с 14 июня 2022 года превысила 124 доллара, достигнув 124,5 доллара за баррель к 7:13 по московскому времени.

    Таким образом, июньские фьючерсы на Brent прибавили 5,48% по сравнению с предыдущим закрытием. Одновременно с этим июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 2,83%, их цена достигла 109,9 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем 29 апреля стоимость барреля нефти марки Brent превысила 116 долларов.

    К вечеру цена июльских фьючерсов достигла отметки в 119 долларов.

    Позднее мировая стоимость июньских контрактов поднялась выше 120 долларов за баррель.

    27 апреля 2026, 21:32 • Новости дня
    Politico: Остановка транзита нефти по «Дружбе» обернется катастрофой
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Прекращение прокачки сырья из Казахстана по трубопроводу «Дружба» способно вызвать серьезный энергетический кризис в Европе и повлиять на интенсивность украинских атак, пишут американские СМИ.

    Решение Москвы ограничить прокачку топлива может обернуться тяжелыми последствиями, говорится в материале Politico, передает РИА «Новости».

    «Москва намерена с первого мая прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба», – отмечается в тексте.

    Подобный шаг чреват серьезными осложнениями для европейской экономики. Астана поставляет почти 20% сырья на крупный нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие производит 90% бензина, авиационного керосина, дизеля и мазута для нужд Берлина, а также прилегающей земли Бранденбург.

    Журналисты подчеркивают, что перебои в энергоснабжении сыграют на руку партии «Альтернатива для Германии», ожидающей победы на осенних выборах. Кроме того, изменение маршрутов поставок может заставить Берлин надавить на Киев для прекращения ударов беспилотников по балтийским портам Усть-Луга и Приморск.

    Ранее СМИ сообщали о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая. Вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление этих объемов сырья на другие логистические маршруты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял приостановку транзита топлива исключительно техническими причинами.

    28 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти

    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас после встречи с министрами АСЕАН озвучила позицию ЕС по отказу региона от российской нефти.

    Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии отказаться от российских энергоресурсов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после переговоров с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств региона (АСЕАН) в Брунее. Она подчеркнула, что Европа поддерживает диверсификацию ресурсов и их поиск вне России, сообщает Reuters.

    «Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», – заявила Каллас. Она не уточнила, обсуждался ли этот вопрос во время самих переговоров с представителями АСЕАН.

    Каллас также отметила, что Евросоюз выступает за прекращение конфликта на Украине. Вопрос энергетической безопасности и альтернативных поставщиков для государств региона остается одним из ключевых на фоне продолжающихся ограничений против России.

    Ранее Каллас заявила, что лидеры Евросоюза стремятся снять некоторые прежние «красные линии» при подготовке 21-го пакета санкций против России.

    Она также сообщила, что Евросоюз готовится ввести санкции и против Грузии, причем 26 стран поддерживают это решение, но одна страна его блокирует. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Евросоюз уже подготовил 90 тыс. бойцов для вооруженных формирований Украины.


    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    28 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК

    @ REUTERS/Dado Ruvic

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Абу-Даби выйти из ОПЕК выглядит нелогичным в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе. Дело в том, что государство не может увеличить объемы добычи и экспорта нефти, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Он предположил, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США, которые таким образом пытаются снизить цены на топливо перед парламентскими выборами.

    «Объем добычи нефти Объединенными Арабскими Эмиратами определялся не квотами ОПЕК и ОПЕК+, а экспортными возможностями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник напомнил, что в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе ОАЭ экспортируют сырье только по одному маршруту – через порт Фуджейра, используя нефтепровод ADCOP, который напрямую доставляет нефть на восточное побережье. Его пропускная способность ограничена 1,8 млн баррелей в сутки.

    По мнению аналитика, решение Абу-Даби нелогично: государство не может увеличить объемы добычи и экспорта. Юшков допускает, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США. Как напомнил эксперт, ранее появились сообщения о том, что Эмираты запросили финансовую помощь у Штатов. Возможно, Вашингтон выдвинул условием – выход Абу-Даби из ОПЕК.

    «Администрации Дональда Трампа принципиально важно сбить мировые котировки на нефть и тем самым сдержать цены на топливо на внутреннем рынке. Известно, что чем дороже бензин и дизель в США – тем ниже поддержка со стороны избирателей. То есть республиканцы рискуют проиграть в Конгрессе», – пояснил спикер.

    Как бы то ни было, решение ОАЭ – болезненное и для ОПЕК, и для ОПЕК+. «Есть риск, что организация стран – экспортеров развалится. Например, другие участники могут заявить о нежелании сдерживать добычу или посчитать, что Абу-Даби пользуется результатами их усилий по удержанию цен на нефть, и тоже выйти из соглашения», – рассуждает Юшков.

    По его оценкам, в случае реализации такого сценария в условиях открытого Ормузского пролива на мировом рынке начнется перепроизводство, а цены упадут. «Это негативно скажется и на России. При падении котировок на нефть нужно будет сокращать расходы бюджеты», – заключил собеседник.

    Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Как сообщает местное издание WAM, решение принято на фоне истощения мировых запасов нефти и роста спроса на энергоресурсы. Таким образом, Эмираты планируют свободно нарастить уровень добычи, минуя жесткие ограничения организаций.

    При этом, как напоминает Reuters, ОАЭ остаются одним из крупнейших нефтедобытчиков в регионе и их формальный уход ослабляет ОПЕК и ОПЕК+ как структуры координации. Потеря такого давнего партнера может привести к хаосу и ослабить группу, которая обычно стремилась демонстрировать единство даже в самые сложные геополитические моменты.

    Тем не менее, Эмираты заявляют о приверженности ответственной нефтяной политике с фокусом на стабильность глобального рынка. Страна, несмотря на выход из ОПЕК и ОПЕК+, намерена продолжить инвестиции в развитие энергетических цепочек поставок и инфраструктуры для обеспечения надежности экспорта.

    Формально решение вступает в силу 1 мая 2026 года, после чего ОАЭ прекратят участие в заседаниях, дискуссиях и соглашениях по квотам ОПЕК и ОПЕК+. Директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила, что Эмираты тем не менее продолжат тесно сотрудничать и укреплять взаимодействие с партнерами.

    27 апреля 2026, 14:18 • Новости дня
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов

    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи и экспорта энергоресурсов, а также прокачки по нефтепроводам. При этом заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Исламской республики может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «После начала американо-израильской операции Иран добывал и экспортировал нефть в привычных объемах. Когда США ввели морскую блокаду иранских портов, Исламская республика продолжила вести добычу, но закачивала энергоресурсы в систему хранения, в том числе на острове Харк», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ключевое опасение для Тегерана заключается в том, что свободных емкостей не останется, и нужно будет сокращать объемы добычи. Собеседник отметил, что так же действовали и другие игроки на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак: «всячески пытались отсрочить этот шаг». «Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи, экспорта и прокачки по нефтепроводам. Вряд ли возникнут аварийные ситуации», – уточнил Юшков.

    Вместе с тем, заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Ирана может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, добавил эксперт. «Главная угроза в том, что атака на заполненные резервуары приведет к серьезным последствиям: разливам сырья и пожарам», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы страны могут взорваться. Из-за приостановки поставок нефти из иранских портов после блокады со стороны США Тегеран вынужден направлять добываемое сырье в хранилища. По словам американского президента, Исламская республика сталкивается с нехваткой мест для хранения энергоресурсов.

    «Если по какой-либо причине эта линия закрывается, потому что вы больше не можете помещать ее [нефть] в контейнеры или на суда, <…> то происходит то, что эта линия взрывается изнутри <…>. Если что-то происходит, она просто взрывается. Говорят, у них [Ирана] осталось около трех дней, прежде чем это случится», – сказал Трамп. Он добавил, что, если это произойдет, Тегеран потеряет около половины мощностей, восстановить которые будет невозможно.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 27 апреля ВМС Штатов развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана. Исламская республика отрицает ограничения на морскую торговлю. Так, в КСИР заявляли, что иранский танкер Silly City ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды страны.

    Отметим, Тегеран через пакистанских посредников передал Вашингтону новое предложение, которое в первую очередь направлено на снятие морской блокады и установлении долгосрочного режима прекращения огня. Переговоры по иранской ядерной программе при этом предлагается отложить на более поздний срок, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    29 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    В Туапсе установили новые заграждения после удара по нефтезаводу

    В Туапсе выставили боновые заграждения для сбора разлившихся нефтепродуктов

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Туапсе продолжаются круглосуточные работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, специалисты установили дополнительные барьеры и усилили защитные меры на реке, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Вдоль берега реки Туапсе в Краснодарском крае специалисты выставили еще один рубеж боновых заграждений для сдерживания распространения нефтепродуктов после пожара на НПЗ, возникшего в результате атаки ВСУ. Сообщается, что несколько уровней заграждений и нефтеловушки размещены по течению реки, вдоль промышленных объектов и в устье, а также на береговой линии протяженностью около одного километра, передает ТАСС.

    На территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода специалисты продолжают укреплять защитные сооружения, чтобы максимально снизить попадание загрязняющих веществ в реку. За прошедшие сутки в Туапсе собрано и вывезено 9793 кубометра загрязненного грунта и водомазутной смеси, из которых 2523 кубометра были убраны за последние сутки.

    Работы проводятся на трех основных участках: на территории морского терминала и НПЗ, по течению и в устье реки Туапсе, а также на береговой линии от впадения реки в Черное море на протяжении около одного километра. На месте задействованы 323 человека и 51 единица техники, включая сотрудников МЧС России, «Кубань-СПАС» и предприятий топливно-энергетического комплекса Туапсе. В течение дня предполагается увеличение числа специалистов и техники.

    Депутат Госдумы Сергей Алтухов сообщил, что в Туапсе запланированы обвалка береговой линии и тампонирование водной поверхности для сбора нефтепродуктов.

    Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

    Специалисты собрали более семи тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта.

    Спасательные службы развернули на центральном городском пляже специальные боновые заграждения.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти региона принимают все возможные меры, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе.


    27 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent превысила 109 долларов
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE превысила отметку в 109 долларов за баррель впервые с 7 апреля.

    По состоянию на 18.21 по московскому времени Brent подорожала на 3,66%, достигнув 109,18 доллара за баррель, передает ТАСС.

    К 18.26 по московскому времени рост стоимости Brent замедлился, котировки снизились до 109,13 доллара за баррель, что соответствовало росту на 3,61%. Одновременно июньские фьючерсы на американскую нефть марки WTI прибавили 3%, достигнув отметки 97,23 доллара за баррель.

    Ранее мировые котировки нефти увеличились более чем на 2% после отмены второго раунда переговоров США и Ирана в Пакистане.

    29 апреля 2026, 13:17 • Новости дня
    Кремль выразил надежду на сохранение ОПЕК+ после выхода ОАЭ
    @ Lisa Leutner/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль рассчитывает, что уход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к прекращению деятельности объединения, несмотря на неожиданность решения для участников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что Москва надеется на сохранение работы формата ОПЕК+ после выхода ОАЭ, передает РИА «Новости».

    «Мы хотели бы на это надеяться», – сказал Песков в ответ на вопрос о перспективах существования объединения после решения ОАЭ.

    Источник в одной из делегаций ОПЕК сообщил, что организация не была заранее осведомлена о намерениях ОАЭ выйти из соглашения.

    Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК с 1 мая 2026 года.

    В Кремле исключили возможность прекращения участия России в данном формате.

    В Совете Федерации спрогнозировали выгоду для Москвы на фоне сложившейся ситуации.

    28 апреля 2026, 08:44 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 111 долларов за баррель

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки контрактов на североморскую марку впервые с начала апреля достигли рекордных значений в ходе торгов на лондонской бирже ICE.

    Утренние торги на лондонской площадке продемонстрировали уверенный рост энергетических контрактов, передает ТАСС.

    В начале сессии стоимость фьючерса на марку Brent с поставкой в июле 2026 года поднялась на 2%, составив 110,4 доллара за баррель.

    Спустя несколько минут положительная динамика ускорилась. Цена актива прибавила 2,81% и достигла уровня 111,27 доллара за баррель. Подобные показатели зафиксированы впервые с седьмого апреля 2026 года.

    Одновременно подорожали американские энергоносители. Стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в июне 2026 года выросла на 2,48%. В результате цена контракта составила 98,76 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 109 долларов за баррель.

    Мировые котировки увеличились после отмены второго раунда переговоров США и Ирана. Несколькими днями ранее цена июньских контрактов на лондонской бирже ICE достигла 107 долларов.

    29 апреля 2026, 23:03 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель

    Tекст: Вера Басилая

    Мировая стоимость нефти Brent с поставкой в июне превысила 120 долларов за баррель, достигнув максимума с июня 2022 года.

    Мировые цены на нефть продолжают расти в среду вечером. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне увеличилась на 1,73% и достигла 120,13 доллара, что является максимальным значением с 17 июня 2022 года. Рост цены отмечен впервые за почти два года, передает РИА «Новости».

    Фьючерсы на американскую нефть WTI на июнь также подорожали, их стоимость увеличилась на 7,87% и составила 107,79 доллара за баррель. Участники рынка связывают динамику с текущей конъюнктурой мирового нефтяного рынка и спросом на энергоносители.

    Утром 29 апреля цена контрактов на североморскую смесь достигла 113 долларов. Позже стоимость июльского фьючерса увеличилась до 119 долларов.

    29 апреля 2026, 09:19 • Новости дня
    В Совфеде спрогнозировал выгоду России при выходе ОАЭ из ОПЕК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия может выиграть при выходе ОАЭ из ОПЕК, у Москвы хорошие отношения со странами – крупными нефтедобытчиками, и она может стать координатором в текущей непростой ситуации, сказал первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.

    Шендерюк-Жидков заявил, что Россия может извлечь выгоду из выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Москвы сохраняются хорошие отношения с крупнейшими нефтедобывающими странами, и Россия способна выступить координатором на фоне сложившейся ситуации.

    Сенатор отметил, что Россия поддерживает партнерство с Абу-Даби, который недавно стал участником БРИКС, а значит, может обсуждать нефтяные вопросы как в двустороннем формате, так и на площадке БРИКС. Кроме того, Москва продолжает плотное взаимодействие с Эр-Риядом и другими крупными экспортерами нефти.

    Шендерюк-Жидков подчеркнул, что уход ОАЭ из ОПЕК означает потерю существенных объемов добычи нефти, которые больше не регулируются общими обязательствами. По его словам, основной страной, которая пострадает от этого шага, станет Саудовская Аравия, поскольку ей будет сложнее стабилизировать нефтяные цены.

    Политик считает, что на фоне блокировки Ормузского пролива уход ОАЭ из картеля не окажет влияния на стоимость сырья. Однако он отметил, что в перспективе возможная «война предложений» может привести к более быстрому снижению цен, чем если бы страны оставались в рамках ОПЕК+.

    Как отмечает французское издание Echos, отношения между ОАЭ и Саудовской Аравией остаются напряженными из-за разногласий по добыче нефти и конкуренции за влияние в регионе. Немецкая газета Handelsblatt добавляет, что выход ОАЭ из организации станет ударом и для Эр-Рияда, поскольку тому будет сложнее регулировать цены на рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года в интересах долгосрочного развития энергетического сектора страны.

    Представитель МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила о суверенном стратегическом выборе выхода из объединения ради повышения гибкости использования энергетических мощностей.

    Экономист Игорь Юшков предположил наличие в решении Абу-Даби выйти из ОПЕК элемента сделки с США, нацеленной на снижение цен на топливо перед парламентскими выборами.

    28 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Казахстан перераспределил поставки нефти через Россию вместо «Дружбы»

    Tекст: Вера Басилая

    Казахстан в мае изменит схему экспорта нефти, направив 260 тыс. тонн через порты России из-за невозможности прокачки по трубопроводу «Дружба», сообщили в Минэнерго Казахстана.

    Казахстан перераспределяет экспортные объемы нефти из-за корректировки графика транзита по трубопроводу «Дружба» в Германию в мае 2026 года. Всего 260 тыс. тонн нефти будут перенаправлены по альтернативным маршрутам через Россию: 100 тыс. тонн направят в порт Усть-Луга, еще 160 тыс. тонн – через систему Каспийского трубопроводного консорциума, передает ТАСС.

    В сообщении казахстанского Минэнерго отмечается, что корректировка не повлияет на годовой план добычи в стране, а альтернативные маршруты позволяют полностью обеспечить стабильность экспорта и поставок сырья на мировые рынки.

    Ранее глава Минэнерго Ерлан Аккенженов сообщал, что в 2026 году Казахстан планирует добыть 96-98 млн тонн нефти и газоконденсата, что ниже ранее заложенного в экономическом плане показателя 100,5 млн тонн. По словам министра, снижение связано с атаками украинских дронов на инфраструктуру КТК в прошлом году и инцидентом на месторождении Тенгиз, где добычу приостанавливали из-за возгорания на электростанции. Аккенженов подчеркнул, что о точных прогнозах на 2026 год говорить пока рано.

    Агентство Reuters анонсировало прекращение поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая.

    Позже министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подтвердил невозможность майского транзита сырья по этому маршруту.

    Вице-премьер России Александр Новак объявил о перенаправлении данных объемов на другие логистические направления.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    28 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    Глава МЧС Куренков заявил об остановке утечки нефти в Туапсе
    @ кадр из видео РЕН ТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Утечек нефтепродуктов после пожара на НПЗ в Туапсе сейчас не происходит, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

    «Сейчас излияние [нефти] не происходит. Это все остановлено», – приводит слова Куренкова ТАСС.

    Основная задача спасателей заключается в недопущении попадания нефтепродуктов в реку Туапсе и Черное море, отметил министр.

    По его словам, специалисты затампонировали все возможные места истечения нефти, дополнительные работы продолжатся ночью. По словам Куренкова, сил и средств для предотвращения загрязнения водоемов достаточно, передает РИА «Новости».

    «Оценены возможности всей той работы, которая будет проведена непосредственно на нефтебазе, чтобы не попали нефтепродукты в реку Туапсе», – сказал Куренков на видео, которое распространил РЕН ТВ в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, падение обломков сбитого беспилотника вызвало пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Куренков лично прибыл на место тушения огня для оценки ситуации. Он сообщил, что ситуация с крупным пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе находится под контролем, но требует пристального внимания. Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всего муниципалитета.

    29 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    В Кремле исключили выход России из соглашения ОПЕК+
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская Федерация не рассматривает возможность прекращения участия в формате ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

     Отвечая на соответствующий вопрос журналистов об изменении статуса страны в картеле, Песков сказал: «Нет», передает РИА «Новости».

    Накануне стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты приняли решение выйти из состава ОПЕК и ОПЕК+. Данные изменения официально вступят в силу 1 мая.


    29 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    Китай обнаружил сотни новых месторождений нефти и газа

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная программа геологоразведки стоимостью около 450 млрд юаней ( 65,7 млрд долларов) принесла Китаю 225 новых нефтегазовых месторождений на севере страны.

    В рамках нового этапа исследований специалисты нашли 225 крупных и средних объектов, передает РИА «Новости». На реализацию этого проекта государство направило около 450 млрд юаней, что эквивалентно почти 65,7 млрд долларов.

    «В Таримском, Ордосском бассейнах, а также в районе Бохайского залива обнаружено 225 крупных и средних месторождений, включая 13 нефтяных месторождений с запасами более 100 млн тонн и 26 газовых месторождений с запасами свыше 100 млрд кубических метров», – заявили в министерстве природных ресурсов КНР.

    Кроме того, страна активно осваивает ресурсы на континентальном шельфе и больших морских глубинах. Первая разведочная скважина глубиной 10 тыс. метров успешно достигла нефтяного пласта. Одновременно было запущено сверхглубокое газовое месторождение «Шэньхай-1».

    Эти достижения значительно укрепили позиции государства в сфере глубоководной добычи. Общий объем извлеченных на морском шельфе углеводородов уже превысил 90 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай ввел в эксплуатацию крупногабаритное судно для гидроразрыва пласта.

    Китайская национальная нефтегазовая корпорация завершила бурение сверхглубокой скважины в Таримском бассейне.

    Компания «Газпром нефть» в феврале обнаружила крупнейшее за последние 30 лет нефтяное месторождение на Ямале.

    29 апреля 2026, 17:40 • Новости дня
    Цена барреля Brent впервые с марта превысила 116 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE поднялась выше 116 долларов за баррель впервые с 30 марта 2026 года.

    По данным на 16.21 мск, цена Brent увеличилась на 4,35% и достигла 116,1 доллара за баррель, передает ТАСС.

    К 16.31 мск котировки Brent продолжили ускорять рост и торговались уже на уровне 116,82 доллара за баррель, что на 5% выше предыдущих значений. Одновременно с этим стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в июне 2026 года выросла на 4,76% и составила 104,69 доллара за баррель.

    Утром стоимость барреля Brent поднялась выше 113 долларов.

