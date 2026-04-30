«Монреаль» одержал третью победу над «Тампой» в плей-офф

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Монреаль» одержал выездную победу над «Тампой» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ, сообщает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу канадской команды. Теперь счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Монреаля».

Победные шайбы у «Монреаля» забросили Брендан Галлахер на четвертой минуте, Кирби Дак на двадцать восьмой и Александр Тексье на сорок второй. За «Тампу» отличились Доминик Джеймс на двадцать седьмой минуте и Джейк Гюнцель на тридцать восьмой.

Российские хоккеисты Иван Демидов («Монреаль») и Никита Кучеров («Тампа») результативными баллами не отметились. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 из 24 бросков по своим воротам.

Шестая встреча серии состоится в ночь на 2 мая по московскому времени на площадке «Монреаля». Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Тампа» заняла второе место в Атлантическом дивизионе, а «Монреаль» – третье. Действующий обладатель Кубка Стэнли – «Флорида», но в этом сезоне команда не попала в плей-офф.

