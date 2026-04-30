Сальдо заявил об отсутствии ажиотажа среди туристов в Херсонской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сальдо заявил, что туристическая отрасль Херсонской области развивается с учетом принципов безопасности и без создания искусственного ажиотажа, передает ТАСС. Он подчеркнул, что все решения принимаются с учетом текущей оперативной обстановки, а ключевым приоритетом остается безопасность людей.

Сальдо отметил, что туризм в регионе развивается постепенно. По его словам, ажиотаж среди туристов не создается искусственно, и действия власти направлены на устойчивое развитие сферы отдыха.

Губернатор также напомнил, что региональное министерство курортов и туризма подготовило восемь автомобильных маршрутов для путешественников, которые уже включены в федеральную систему «Эталон».

Ранее Сальдо сообщил, что в 2025 году Херсонскую область посетили более 250 тыс. туристов, несмотря на сложную оперативную обстановку. Среди гостей региона были и те, кто направлялся через Херсонскую область в Крым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Херсонская область получит 509 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры.

Губернатор Владимир Сальдо заявил о готовности к запуску пассажирских поездов между регионом и Крымом.