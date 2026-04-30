Медведь напал на женщину в Японии и скрылся

Tекст: Дмитрий Зубарев

Медведь напал на женщину в жилом районе города Тояма в Японии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK. Инцидент произошёл вечером 29 апреля, когда женщина выгуливала собаку, и в результате нападения она получила царапины. Пострадавшую доставили в больницу, её жизни ничего не угрожает.

По данным городских властей, после случившегося жители сообщили в экстренные службы о возможном появлении медведя, но животное пока не найдено. В настоящее время ведутся поиски с использованием беспилотников, чтобы предотвратить новые инциденты.

Этот случай стал первым нападением медведя на человека в префектуре Тояма в текущем году. В целях безопасности местные власти изменили расписание работы школ в районе происшествия.

Согласно данным министерства окружающей среды Японии, в 2025 финансовом году число пострадавших от нападений медведей по стране достигло 238 человек, 13 из них погибли. Это максимальный показатель за всё время наблюдений.

Для решения проблемы правительство Японии утвердило новую дорожную карту по борьбе с дикими животными.