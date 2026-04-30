Музаев сообщил о введении устного экзамена по истории в 2028 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Музаев сообщил об изменениях в проведении экзамена по истории, пишет ТАСС. Новый обязательный устный экзамен для девятиклассников вступит в силу не ранее 2028 года, проведение планируется в феврале. Музаев подчеркнул, что о любых изменениях ведомство заранее предупреждает за два года, чтобы учащиеся и школы могли подготовиться.

Он отметил, что экзамен не коснется выпускников следующего года, а будет введен только для тех, кто завершает обучение в 2028 году. По словам Музаева, благодаря единой линейке учебников и утвержденным образовательным программам все темы по истории будут изучены к моменту экзамена. Также он заверил, что новый формат экзамена не станет чрезмерно сложным, чтобы не вызвать негативной реакции у школьников. Музаев заявил: «История – это предмет, к которому мы должны уважительно относиться. Не будет в устной истории суперсложных вопросов».

Проведение устного экзамена уже отработано на аналогичном формате собеседования по русскому языку, который используется как допуск к основным экзаменам для девятиклассников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал введение устного экзамена по истории для девятиклассников.

Министерство просвещения назвало это испытание формой допуска к Основному государственному экзамену.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев поддержал новый формат аттестации школьников.