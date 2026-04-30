Суд в Москве отказался рассматривать иск к Газманову

Tекст: Дмитрий Зубарев

Московский суд оставил без движения иск экс-директора Олега Газманова Дмитрия Царенко о взыскании 44 млн рублей с певца, сообщает РИА «Новости». В судебных материалах говорится, что иск связан с требованием возместить неосновательное обогащение, однако 23 апреля его не стали рассматривать из-за неоплаты госпошлины истцом.

Ранее Газманов обратился в полицию, заподозрив Царенко в похищении средств, поступавших с концертов. Суд признал Царенко виновным по 13 эпизодам мошенничества на сумму 10,4 млн рублей и приговорил его к четырем годам колонии. Позднее появилось еще одно дело на 17 эпизодов мошенничества на 15,3 млн рублей, где Газманов также фигурировал как потерпевший.

Адвокат Царенко Алексей Новожилов заявил, что его подзащитный не совершал преступления. Он пояснил, что между Царенко и артистом был заключен агентский договор, имеются подтверждающие документы, а «компания Газмановых »ОМГ-Промо« проводила концерты через ИП Царенко, средства Царенко добросовестно распределял между сотрудниками, более того, он лично с 2019 по 2024 год положил на счета Газманова 44 млн рублей».

Басманный суд Москвы также отправил под стражу бывшего продюсера певца Филиппа Россу по делу о крупных хищениях.