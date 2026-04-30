В Роскачестве предупредили об административной ответственности за сорванную сирень

Tекст: Ольга Иванова

Срыв веток с кустов сирени в скверах и парках квалифицируется как причинение ущерба муниципальной собственности, передает РИА Новости. Об этом на полях Кавказского инвестиционного форума сообщила заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.

«Те деревья, которые растут на общественных территориях, на территориях муниципальных образований, скверах, парках – это все-таки муниципальная собственность», – отметила эксперт.

По словам Саратцевой, за такие действия предусмотрено административное наказание в виде штрафа или ареста на срок до 15 суток. Если же цветы собирали специально для продажи, нарушителю грозит уже уголовная ответственность. При этом срезать растения в личном саду можно совершенно свободно.

Замглавы Роскачества также развеяла популярный миф о том, что обламывание веток якобы полезно для роста сирени. Она подчеркнула, что на самом деле подобные действия наносят прямой вред экологии.

