Tекст: Алексей Дегтярёв

Русскоговорящие педагоги в Латвии оказались под давлением и избегают общения с родителями на родном языке, сказал собеседник РИА «Новости».

Активист выступает за сохранение памятников советским воинам, он пояснил, что запрет действует даже тогда, когда обе стороны свободно владеют русским.

«Родительские собрания проводятся строго на латышском языке: под ними и классные собрания, общее школьное родительское собрание. Даже если учитель русский, все равно будет проводиться на латышском языке. Учителя действительно боятся, что их кто-то услышит, вдруг внезапно зайдет в кабинет кто-то, кто-то заложит», – пояснил источник.

За нарушение языковых требований преподавателям грозит предупреждение от педсовета или министерства образования. Ситуацию также контролирует языковая инспекция, функционирующая в стране уже более 20 лет.

Руководители школ жестко следят за соблюдением правил, а несогласные с такой политикой педагоги больше не работают в системе образования Латвии.

