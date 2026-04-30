Bloomberg: США захотели ударить гиперзвуковой ракетой по Ирану

Tекст: Алексей Дегтярёв

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) обратилось с запросом о переброске гиперзвукового комплекса Dark Eagle на Ближний Восток.

Это оружие может быть использовано для потенциального удара по иранским объектам, сказали собеседники Bloomberg, передает РИА «Новости».

«В заявке на развертывание войск этот шаг обосновывается тем, что Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости высокоточных систем», – подчеркивается в публикации.

Окончательное решение по инициативе американских военных пока не принято.

В случае одобрения запроса это будет первый случай боевого развертывания гиперзвукового оружия США. Авторы материала уточняют, что ракета Dark Eagle еще не прошла полный цикл подготовки к применению в реальных условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.