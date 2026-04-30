Прокуратура обвинила певца D4vd в убийстве ради сокрытия сексуального насилия

Tекст: Ольга Иванова

Популярный в США исполнитель D4vd, чьи треки собирают миллиарды прослушиваний, зарезал и расчленил 14-летнюю Селесту Ривас Эрнандес, передает РИА «Новости». Тело убитой нашли упакованным в сумку в багажнике автомобиля Tesla, принадлежащего артисту. Машина несколько дней простояла на штрафстоянке в Голливуде, пока полиция не вскрыла ее из-за неприятного запаха.

Согласно материалам прокуратуры, девушка угрожала обвинить певца в педофилии. «Зная, что он должен заставить жертву замолчать, прежде чем она разрушит его музыкальную карьеру, как она грозилась, вскоре после ее прибытия к нему домой подсудимый нанес жертве множественные ножевые ранения, от которых она скончалась, и стоял рядом, пока она истекала кровью», – говорится в документах.

Настоящее имя музыканта – Дэвид Берк. Следствие выяснило, что он познакомился с погибшей, когда ей было 11 лет. Сексуальные домогательства начались, когда школьнице исполнилось 13, а совершеннолетнему артисту – 18 лет, что в итоге и привело к трагедии.

