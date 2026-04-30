Мошенники начали массово сдавать несуществующие дачи в аренду

Tекст: Ольга Иванова

Преступники стали чаще обманывать граждан, желающих снять загородную недвижимость, передает РИА «Новости». Эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта рассказали, что аферисты требуют аванс за несуществующие объекты.

«Мошенники выступают как в роли арендаторов, так и арендодателей... Арендодатель просит полную предоплату за уютный домик на красивых фото (которого не существует)», – сообщили агентству представители проекта. Также зафиксированы случаи, когда один реальный дом сдают сразу нескольким людям, а после получения денег исчезают.

Специалисты советуют не вносить полную предоплату дистанционно и обязательно осматривать дачу лично или через доверенных лиц. Владельцам недвижимости рекомендуют передавать ключи только после фактического зачисления средств на счет, не доверяя скриншотам из банковских приложений. Эксперты также предостерегают от возврата «ошибочных» переводов незнакомцам, так как это является классической схемой обмана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России появилась мошенническая схема с обратным переводом средств от незнакомцев.

