Израильские военные начали перехват гуманитарной флотилии у берегов Крита

Tекст: Ольга Иванова

Военно-морские силы Израиля начали операцию по перехвату судов «Глобальной флотилии Сумуда» недалеко от острова Крит, передает РИА «Новости». Гуманитарная миссия направлялась в сектор Газа.

«Израильский источник в службах безопасности подтвердил, что ВМС Израиля начали перехват «Флотилии Сумуда», направляющейся в сектор Газа, которая в настоящее время находится рядом с Критом», – сообщил телеканал i24.

Ранее активисты заявили, что экипажам пришлось подать сигнал бедствия. К их кораблям приблизились военные катера с вооруженными людьми, которые представились израильтянами и угрожали оружием. В Telegram-канале движения уточнили, что связь потеряна с 11 судами.

Флотилия, состоящая из 70 кораблей из 70 стран, отправилась из Барселоны 15 апреля. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении санкций против кампании по сбору средств для этой миссии, что позволяет конфисковать суда и имущество.

Ранее объединение «Глобальная флотилия Сумуда» заявило об атаке израильских военных на свои суда.

Власти Израиля решили депортировать пассажиров остановленных кораблей в страны Европы.