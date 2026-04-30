МИД назвал спекуляциями слухи о возможном применении ядерного оружия на Украине

ЕС собрался ужесточить условия выдачи кредита Украине на 90 млрд евро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз может ужесточить условия выдачи кредита Украине на сумму 90 млрд евро, часть которого зависит от внедрения спорных налоговых изменений, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Речь идет об условиях получения 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи в этом году, что имеет ключевое значение для финансирования Киева на фоне продолжающейся спецоперации.

Согласно обсуждаемому плану, украинские власти должны будут ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% для компаний, работающих по упрощенной схеме и с доходом выше 4 млн гривен (примерно 90 800 долларов) ежегодно.

По оценке Минфина Украины, эта мера позволит дополнительно привлечь в бюджет свыше 40 млрд гривен ежегодно. Власти страны и международные доноры считают, что действующий налоговый режим способствует теневой экономике и снижает поступления в бюджет.

Переговоры между Еврокомиссией и Международным валютным фондом (МВФ) по этому вопросу продолжаются. ЕС намерен как можно скорее завершить согласование меморандума о взаимопонимании, который определит условия выделения средств, отметили в пресс-службе Еврокомиссии. При этом в Брюсселе подчеркнули, что реформа налоговой системы Украины необходима для укрепления экономики и ускорения евроинтеграции.

Новое требование уже вызывает острое недовольство в украинском обществе и осложняется противостоянием между Владимиром Зеленским и парламентом. В начале года депутаты отказались поддержать расширение перечня товаров, облагаемых НДС, несмотря на давление со стороны МВФ. Офис президента возложил часть ответственности на Минфин, обвинив его в излишней уступчивости перед кредиторами.

МВФ, в свою очередь, настаивает на реализации налоговых изменений до июня, когда назначен очередной пересмотр программы помощи. Киев уже сорвал мартовский дедлайн по принятию законопроекта, а следующие выплаты фонда в размере 700 млн долларов теперь под вопросом. В случае провала реформ Украина рискует остаться без части критически важных поступлений.

