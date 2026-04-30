Гатилов назвал главное условие достижения целей ядерного разоружения

Tекст: Ольга Иванова

Прогресс в сфере контроля над вооружениями невозможен без равноправного диалога, передает РИА «Новости». Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов обратил внимание на старт 11-й конференции по рассмотрению действия ДНЯО в Нью-Йорке. Он призвал уделять одинаковое внимание разоружению, нераспространению и мирному атому.

«Будем последовательно и аргументировано разъяснять нашу принципиальную позицию о том, что достижение целей Договора, в том числе в части ядерного разоружения, возможно лишь при условии уважения коренных интересов безопасности всех без исключения государств», – подчеркнул дипломат.

По словам постпреда, добиться результативных итогов на текущей конференции будет крайне сложно. Для успеха государствам необходимо отказаться от политизации мероприятия, отбросить конъюнктурные амбиции и прекратить продавливать заведомо непроходные формулировки в итоговый документ.

Обзорная конференция продлится до 22 мая. Это главное событие в сфере контроля над вооружениями, которое проходит один раз в пять лет. Договор действует с 1970 года и закрепляет статус ядерных держав только за пятью участниками, запрещая появление новых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил обращение участникам обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Глава российской делегации Андрей Белоусов заявил о серьезных испытаниях на прочность для этого международного соглашения.

Соединенные Штаты представили странам «ядерной пятерки» предложения по контролю над вооружениями.