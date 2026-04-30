Москвичи поделились секретами долгого брака

Москвичи раскрыли секреты долгого брака

Tекст: Алёна Задорожная

«Секрет долгого брака заключается в благословении, которое дает Бог, поскольку Бог – это любовь», – уверена москвичка. «Мы преодолеваем все трудности вместе и поддерживаем друг друга», – делится секретом другая опрошенная.

«Чтобы брак был крепким, мужчина и женщина должны ценить каждое мгновение, проведенное вместе, больше общаться и делиться тем, что их не устраивает в отношениях», – считает еще одна девушка.

«Мы с женой – одно целое, и нас невозможно разделить», – признается москвич. «Брак будет крепким, если не делать глупостей», – считает в свою очередь молодой человек.

«Самое важное для прочности брака – чтобы муж любил жену и зарабатывал деньги», – уверен один из прохожих. «Супругам нужно ухаживать друг за другом, ценить и делать много комплиментов», – добавляет в свою очередь другой респондент.

«Чтобы брак был долгим и счастливым, нужно уважать своего партнера, прислушиваться к его мнению и стараться контролировать собственное настроение», – делится опытом молодая девушка.

«Нужно подходить к браку с точки зрения осознанности, а не поддерживать отношения ради отношений», – поясняет респондент. «Секрет долгого брака состоит в умении слышать партнера и в честности», – считает молодая девушка.

«Крепкий брак базируется на взаимной поддержке и уважении», – уточняет москвичка. «Чтобы брак был долгим и счастливым, супругам всегда нужно находить и придумывать что-то общее: интересы, хобби, вместе путешествовать и много времени проводить вместе. Тогда все будет хорошо», – резюмирует опрошенный.

