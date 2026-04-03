CBS сообщил о поиске второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E

CBS: Поиск второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжается

Tекст: Антон Антонов

По данным CBS, спасенный пилот американского истребителя F-15E был эвакуирован двумя военными вертолетами США после того, как самолет сбили над Ираном. Поиск второго члена экипажа, которым является офицер систем вооружения, продолжается, передает РИА «Новости».

Телеканал сообщает, что вертолет, в котором находился спасенный пилот, подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате стрельбы ранен один из членов экипажа. CBS уточняет, что вертолет благополучно совершил посадку, а все военнослужащие, находившиеся на борту, получили первичную медицинскую помощь. Они будут транспортированы для дальнейшего лечения.

Позднее Иран также заявил о перехвате американского штурмовика в районе Ормузского пролива.