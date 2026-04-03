Немецким мужчинам запретили надолго покидать страну без разрешения Бундесвера

Tекст: Вера Басилая

С 1 января 2026 года все мужчины от 17 до 45 лет обязаны получить разрешение у карьера-центра Бундесвера для выезда из Германии на срок свыше трех месяцев, передает Berliner Zeitung.

Новое требование распространяется на любые длительные поездки – учебу, работу или путешествия, и теперь действует постоянно, а не только при военной угрозе или мобилизации, как это было раньше.

Как пояснила представительница министерства обороны, введение обязательной подачи заявления связано с необходимостью иметь достоверные данные о мужчинах, которые могут подлежать призыву. По ее словам, для случая необходимости важно знать, кто находится длительно за рубежом.

«Последствия этого решения действительно глубокие», однако детали и возможные исключения пока разрабатываются, чтобы избежать излишней бюрократии. Конкретный механизм процедуры пока окончательно не утвержден.

Министерство указало, что по закону разрешения должны выдаваться в большинстве случаев, отказ не предусматривается, однако подача заявления остается обязательной. Ведомство не уточнило, какие последствия грозят тем, кто не оформит разрешение перед выездом.

Эта мера входит в масштабную реформу, согласно которой к 2035 году планируется увеличить численность Бундесвера до 255-270 тыс. человек.

Всем молодым людям начиная с призывного года 2008 разошлют анкеты, где, среди прочего, спросят о готовности к службе. Для мужчин ответы обязательны, для женщин добровольны, поскольку конституция ФРГ предусматривает воинскую обязанность только для мужчин.

Сплошная медицинская комиссия будет вводиться поэтапно: в 2026 году обследование пройдут лишь те, кто в анкете выразил готовность к службе. Позднее планируется распространить освидетельствование на всех молодых мужчин, при этом официально сохраняется принцип добровольности, и служба с оружием никому навязываться не будет.

Для миллионов мужчин в Германии остается неясным, как именно новая обязанность по получению разрешения на выезд заработает на практике и что произойдет, если о ней просто не знать.

Ранее бундестаг Германии принял закон о новой модели военной службы с восстановлением воинского учета и введением с 2027 года обязательных анкет и медосмотра для юношей.

Лидер партии BSW Сара Вагенкнехт раскритиковала этот закон о военной службе и назвала его игрой в «русскую рулетку» с жизнями молодых немцев.

Тысячи школьников Германии вышли на акции протеста против планов по призыву в армию и увеличению численности бундесвера.