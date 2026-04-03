Петербуржцев отправили под стражу за убийство ребенка голодом

Tекст: Денис Тельманов

Выборгский районный суд Петербурга вынес постановление о заключении под стражу Александры Гамановой и Алексея Лисенкова, которые обвиняются в убийстве малолетнего, передает РИА «Новости».

Им предъявлено обвинение по пунктам «в», «д», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ, предусматривающим ответственность за убийство малолетнего лица с особой жестокостью. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде ареста до 1 июня.

По данным следствия, в период с 28 ноября по 17 декабря 2025 года родители, действуя с особой жестокостью, лишили своего ребенка, рожденного в 2025 году, систематического и полного питания, осознавая последствия своих действий. В результате у малыша развилось тяжелое истощение и острое обезвоживание, что привело к его смерти.

Александра Гаманова и Алексей Лисенков были задержаны накануне, после чего им предъявили обвинение. На судебном заседании они не признали свою вину и выступили против ареста.

Следствие указало, что оба фигуранта ранее привлекались к уголовной и административной ответственности, их судимости не сняты и не погашены, что стало дополнительным основанием для заключения под стражу.

