Новая волна разлива нефти зафиксирована на реке Днестр в Молдавии

Tекст: Валерия Городецкая

«Министерство окружающей среды сообщает о новой волне разлива нефти на реке Днестр, который в настоящее время зафиксирован в районе моста в Унгурь, Окницкого района», –заявили в правительстве, передает РИА «Новости». Причины загрязнения пока не уточняются.

Для оценки ситуации и выработки мер реагирования созвано экстренное совещание с участием представителей профильных органов. На месте происшествия работают 22 абсорбционных фильтра.

Кроме того, станции сбора нефти обеспечены дополнительной защитой: на каждую из них установлены еще по четыре абсорбционных фильтра.

В марте Молдавия обвинила Украину в отравлении Днестра. В свою очередь, Киев заявил, что загрязнение якобы может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

Посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти. Россия отвергла обвинения Молдавии в загрязнении Днестра.