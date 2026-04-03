Эрдоган заявил Путину о рисках для стабильности Черноморского региона

Tекст: Валерия Городецкая

Президент Турции подчеркнул, что для мирного урегулирования российско-украинского конфликта важно не создавать препятствий для миротворческих усилий Анкары, передает РИА «Новости».

В официальном заявлении канцелярии турецкого лидера отмечается, что Эрдоган призвал все стороны воздерживаться от шагов, способных привести к эскалации напряженности. По его словам, Турция рекомендует не допускать действий, которые могут усугубить ситуацию в регионе.

Также президент Турции отметил, что конфликт с Ираном не должен спровоцировать появление новых очагов напряженности на фоне российско-украинского кризиса.

В конце марта турецкий танкер Altura с 140 тыс. тонн нефти пострадал в результате атаки дронами при следовании из Новороссийска в Стамбул.

До этого греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море.



