Минэкономразвития: Въездной турпоток в Россию вырос на 37,5%

Tекст: Ольга Иванова

Въездной турпоток в Россию за январь и февраль увеличился на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА «Новости».

По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиты Кондратьева, «сейчас пока статистика есть только за два месяца. У нас 37,5% роста въездного турпотока за первые два месяца по сравнению к первым двум месяцам 2025 года».

Кондратьев отметил, что эти данные свидетельствуют о положительной динамике в сфере туризма. Он также подчеркнул, что основной вклад в рост числа туристов обеспечил безвизовый режим с Китаем.

Президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Китая.