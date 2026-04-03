В Калининграде сообщили о сбое с рассылкой сигнала воздушной тревоги

Tекст: Денис Тельманов

Жители Калининградской области получили 3 апреля тревожные смс-оповещения о воздушной тревоге с номера 112, передает РБК.

В сообщении жителей призывали: «Внимание! Воздушная тревога! Укройтесь в ближайшем защитном сооружении или спуститесь в подвал. Оставайтесь там до отмены сигнала т.112».

В региональном правительстве уточнили, что причиной рассылки стал технический сбой: при оповещении о неблагоприятных погодных условиях система ошибочно выдала сообщение о воздушной тревоге. Власти оперативно сообщили, что угрозы для населения нет.

Позднее всем получателям пришло повторное сообщение, в котором отмечалось, что «учебная воздушная тревога» отменена.

