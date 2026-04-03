    3 апреля 2026, 17:51 • Новости дня

    Путин обсудил с Эрдоганом эскалацию в Персидском заливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонных переговоров президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган уделили особое внимание необходимости снижения эскалации в зоне Персидского залива и обеспечению безопасности в Чёрном море.

    Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом прошел по инициативе турецкой стороны, передает Кремль.

    В ходе беседы был проведен углубленный обмен мнениями по поводу продолжающейся эскалации военно-политической конфронтации в зоне Персидского залива. Лидеры отметили, что текущие интенсивные боевые действия приводят к серьезным негативным последствиям не только для региона, но и всего мира, включая энергетику, торговлю и логистику.

    Путин и Эрдоган подтвердили совпадение позиций по необходимости скорейшего прекращения огня и выработки компромиссных мирных договоренностей с учетом законных интересов всех государств региона.

    Также обсуждалась ситуация вокруг Украины, где Владимир Путин выразил признательность турецкому коллеге за неизменную готовность содействовать переговорному процессу.

    Особое внимание уделялось безопасности в Черном море с учетом попыток киевского режима атаковать газотранспортную инфраструктуру и торговые суда. Лидеры подчеркнули важность скоординированных шагов для комплексного обеспечения стабильности в регионе.

    Также стороны рассмотрели дальнейшие шаги по развитию российско-турецких политических и торгово-экономических связей, включая реализацию совместных стратегических проектов в энергетике.

    Накануне Путин провел телефонный разговор с наследным принцем и председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Ранее Путин также провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    3 апреля 2026, 12:42 • Новости дня
    Политолог: Пашинян удостоился холодного приема в Москве

    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Никол Пашинян неслучайно отправился с визитом в Москву до формального начала избирательной кампании. Он планировал продемонстрировать дружелюбие, изобразить готовность сотрудничать с Россией, учитывать ее стратегические интересы. Поездка оказалась для премьера Армении тяжелой, а его заявления по итогам – лишь попытка прикрыть холодный прием, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Армения вследствие Бархатной революции 2018 года постепенно движется от России в сторону Запада. Причем «разбег» начался после 2023 года, именно тогда зазвучали первые отчетливые голоса некоторых местных политиков: коль Россия не встала на сторону Армении в Карабахе, Еревану необходимо идти в Европу», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Примечательно, что в Армении эти взгляды разделяют далеко не все. И Пашинян понимает, что без позитивной динамики в контактах с Россией ему не победить на парламентских выборах. «Ему нужна поддержка. Поэтому еще до формального начала избирательной кампании армянский премьер отправился с визитом в Москву. Он хотел продемонстрировать дружелюбие, изобразить готовность сотрудничать, учитывать стратегические интересы России», – уточнил политолог.

    Поэтому Пашинян, в частности, заявлял о нежелании расторгать договор с Россией об управлении ж/д, а также о пока сохраняющемся членстве в ЕАЭС. По оценкам Ткаченко, визит для премьера Армении «был очень тяжелым», а его заявления по итогам об «успехах» – попытка прикрыть холодный прием, оказанный ему в Москве.

    «Открытая часть переговоров Владимира Путина и Пашиняна – это классический пример того, что ученые называют дипломатией принуждения. Президент России мягко объяснил армянской делегации, почему Еревану следует учитывать интересы Москвы, а не проводить враждебную политику», – говорит эксперт.

    По его мнению, о результатах прошедшей встречи станет известно по реальным делам. «Но очевидно одно – Ереван оказался на политической развилке. Один из вариантов предполагает путь Украины – разрыв связей с Россией, интеграцию в Европу и так далее. Но даже Молдавия, наблюдая за опытом Киева, делает эти шаги относительно осторожно», – рассуждает аналитик.

    «Второй путь – принципиально новый курс. При этом Ереван оказался в своего рода «изоляции»: Иран в состоянии войны, Азербайджан, Турция и Грузия – не самые надежные партнеры Армении. В этой связи не только Пашинян и его правящая партия, но и оппозиция думают о том, как жить дальше, и очевидно, что без поддержки России нормальное развитие республики будет невозможно», – добавил Ткаченко.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «очень успешным» свой визит в Москву и переговоры с президентом России.

    Напомним, переговоры Пашиняна и Путина состоялись 1 апреля в Москве. В ходе них обсуждалось текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений, актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

    Во время переговоров Путин подчеркнул, что нахождение Еревана одновременно в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕврАзЭС «невозможно по определению». «И вопрос даже не в политике, вопрос чисто экономического характера. Потому что некоторые вещи требуют большой совместной работы, которая должна вестись годами. Это разница в оценке отдельных товарных групп, вхождение на рынок этих товарных групп, это фитосанитарный надзор для сельхозпродукции», – уточнил глава государства.

    Также Путин напомнил, что в России проживает свыше 2 млн армян, а в самой Армении «много политических сил, которые настроены пророссийски». «Нам бы очень хотелось, чтобы все эти политические партии, политики смогли принять участие в этой внутриполитической работе в ходе выборов. Некоторые, я знаю, находятся в местах лишения свободы, несмотря на то что у них есть российский паспорт. Это ваше решение, мы не вмешиваемся, но хотелось бы, чтобы они все могли, во всяком случае, принять участие в этой внутриполитической работе», – указал президент России.

    Комментируя переговоры России и Армении, политолог Павел Данилин расценил слова Путина как экономическое и политическое предупреждение.

    Вице-премьер России Алексей Оверчук в развернутом интервью дал оценку перспективам отношений с Арменией с учетом взятого властями этой страны курса на сближение с ЕС. «Люди всегда грезят о лучшей жизни, ну а мы пока наблюдаем, как их профессионально искушают. Приходится констатировать, что это пока работает. Иначе бы не принимались, может быть, и внешне эффектные, несущие краткосрочные выгоды, но оторванные от реальности решения, которые в долгосрочной перспективе нанесут очевидный материальный ущерб этой стране», – предупредил он.

    Вице-премьер напомнил, что армянский экспорт в ЕС за 10 лет вырос в 1,53 раза, в США – в 2,2 раза, а в ЕАЭС – в 12,5 раза. «Эти цифры иллюстрируют реальный уровень заинтересованности торговых партнеров Армении покупать продукцию ее производителей», – отметил Оверчук.

    Замглавы кабмина указал на нарушения прав собственности российского предпринимателя в сфере закупки и розничной торговли электроэнергией. «А сейчас российской государственной компании сделано предложение продать концессию. Мы также не можем не замечать происходящего вокруг продления действия Мецаморской АЭС и будущего атомной энергетики в этой стране», – добавил спикер.

    «Оценивая факты, понимаем, что если руководством Армении поднимается вопрос о нежелательности российского делового присутствия, то возникает вопрос и о взаимности. Полагаем, что армянскому предпринимательскому сообществу об этом следует знать. Хотим ли мы реализации такого сценария? Нет, не хотим. Однако дипломатично делать вид, что все как обычно, если это не так, – тоже не будем», – заверил Оверчук.

    В свою очередь руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что претензии к поставляемой в Россию растительной и животноводческой продукции из Армении сохраняются. По его словам, служба обнаружила около 900 карантинных объектов из республики. «И это значительно усложняет нашу работу», – подчеркнули он.

    4 апреля 2026, 14:57 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречи Путина 9 мая с зарубежными политиками

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин 9 мая проведет международные контакты с зарубежными государственными деятелями, которые прибудут в Москву, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что уже целый ряд зарубежных политиков изъявили желание приехать в российскую столицу в этот день.

    «Будут и международные контакты нашего президента», – заявил Ушаков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым. Он также добавил, что Москва уже подтвердила приглашение нескольким зарубежным государственным деятелям, не уточнив, о каких именно лидерах идет речь.

    Президент России Владимир Путин выразил признательность главам государств стран СНГ за участие в мероприятиях 80-летия Победы в Москве.

    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    4 апреля 2026, 21:38 • Новости дня
    В Сухуме обсудили транспортный коридор в Армению через Абхазию и Грузию

    Абхазия предложила маршрут для ускорения товарооборота с Закавказьем и Турцией

    В Закавказье может появится новый транспортный коридор из России в Армению через Абхазию и Грузию, став альтернативой существующим маршрутам. В этом случае Абхазия станет важным логистическим узлом. Развитие транспортных возможностей региона обсудили на Абхазском международном экономическом форуме.

    На круглом столе по развитию логистики в рамках Абхазского международного экономического форума представители бизнеса и власти республики напомнили, что в 2025 году введен в действие припортовый контейнерный терминал в Очамчыре, который в тестовом режиме уже обработал несколько контейнерных поездов в направлении из России в третьи страны, в том числе в Турцию.

    Следующим шагом может стать запуск полноценного транспортного коридора через Абхазию и Грузию в Армению, который рассматривается как альтернатива перегруженному маршруту через Верхний Ларс. Сухуму это поможет получить новые грузопотоки, контракты и устойчивые доходы в бюджет.

    Министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия подчеркнул, что в приоритете при создании коридора максимально эффективное использование уже существующих мощностей – порта Очамчыры и железной дороги до Псоу, а в перспективе – восстановление железнодорожного участка Очамчыра–Гал и моста для организации полноценного транзита и разгрузки действующих маршрутов.

    Заместитель гендиректора компании «Трансэкосистема» Октай Хазириши отметил интерес российского бизнеса к маршрутам через Абхазию. Сейчас компании выстраивают свою логистику в восточную Турцию через Азербайджан и Верхний Ларс, но готовы рассмотреть сквозной транзит через Абхазию. По его словам, новый маршрут при модернизации инфраструктуры может соответствовать контурам Закавказской железной дороги и обеспечить Абхазии дополнительные финансовые поступления.

    «В данный момент это все упирается в отсутствие инфраструктуры. То есть при наличии достройки, скажем так, или обустройства инфраструктуры на территории Абхазии соответствующей, то это, конечно, было бы интересно, как мы понимаем, из общения с потенциальными клиентами», – сказал Хазириши.

    Сейчас первоочередными задачами по развитию Очамчырского контейнерного терминала эксперты называют снятие базовых инфраструктурных ограничений и перевод сообщения с турецкими портами из тестового в регулярный формат.

    Ранее было объявлено, что аэропорт Сухума принял 312 рейсов с мая 2025 года.

    4 апреля 2026, 08:14 • Новости дня
    Россия втрое сократила экспорт водки в Турцию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия в феврале в три раза в годовом выражении сократила экспорт водки в Турцию – до 45 тысячи долларов, следует из данных турецкой статслужбы.

    Россия втрое сократила экспорт водки в Турцию в феврале, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные турецкой статистической службы. За месяц из России в Турцию было поставлено водки на 45 тыс. долларов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 151,3 тыс. долларов. Таким образом, объем экспорта снизился в 3,3 раза.

    В феврале Россия заняла седьмое место среди крупнейших поставщиков водки на турецкий рынок с долей 2,9% от всего объема импорта. Лидерами по экспорту водки в Турцию стали Швеция – ее доля достигла 60,9%, а также Польша и Украина с показателями 15,4% и 5,7% соответственно.

    Снижение российских поставок произошло на фоне общего изменения структуры импорта алкогольной продукции в Турцию. Российские производители уступили место более крупным игрокам из Европы и с Украины, что, возможно, связано с изменением предпочтений турецких потребителей и торговыми ограничениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие эксперты изучают возможность использования российского аналога SWIFT на фоне проблем с платежами между двумя странами. Экспорт российской водки в Грузию в прошлом году достиг рекордного уровня в 6,6 млн долларов при сохранении за Россией трети местного рынка этого напитка. В 2025 году продажи водки в России снизились на 3,6% до 73,315 млн декалитров на фоне общего падения розничной реализации алкоголя.

    4 апреля 2026, 15:31 • Новости дня
    Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Стамбул

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский прибыл в Стамбул с неанонсированным визитом для обсуждения перемирия на Украине, сообщила администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    По информации администрации президента Турции, в ходе визита планируется обсудить перспективы переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, а также двусторонние отношения между Киевом и Анкарой, передает РИА «Новости».

    Глава управления по коммуникациям президента Турции Бурханеттин Дуран уточнил, что во время встреч в Стамбуле, планируется обсудить вопросы двусторонней повестки дня с Украиной, усилия по установлению перемирия и достижению прочного урегулирования в рамках Стамбульского процесса.

    Турецкие СМИ показали кадры приземления самолета украинского лидера в аэропорту Стамбула. Согласно информации из программы президента Турции, Зеленского официально встретят, после чего в рабочем офисе Эрдогана Долмабахче пройдут двусторонние переговоры.

    По итогам переговоров в Стамбуле проведение пресс-конференции не предусмотрено.

    Стоит отметить, что накануне, в пятницу, по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор между Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы обсуждались вопросы, связанные с возможным урегулированием конфликта на Украине.

    Турецкий президент Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что нападения на гражданские суда в Черном море подрывают стабильность региона.

    3 апреля 2026, 21:19 • Новости дня
    Путин упразднил комиссию по авиации и навигации на основе ГЛОНАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Комиссия, занимавшаяся развитием авиации и навигационных технологий на базе ГЛОНАСС, прекратила свою деятельность в соответствии с новым указом президента России Владимира Путина.

    Комиссия при президенте России по вопросам развития авиации общего назначения и навигации на основе системы ГЛОНАСС официально упразднена, сообщает ТАСС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

    В опубликованном документе говорится: «Упразднить комиссию при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС». Решение вступает в силу с момента опубликования.

    Комиссия была создана в 2012 году для координации вопросов, связанных с развитием авиации общего назначения. В 2016 году она была реорганизована и получила расширенные полномочия, связанные с внедрением навигационно-информационных технологий на основе ГЛОНАСС.

    3 апреля 2026, 19:42 • Новости дня
    Эрдоган заявил Путину о рисках для стабильности Черноморского региона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий президент Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что нападения на гражданские суда в Черном море подрывают стабильность региона.

    Президент Турции подчеркнул, что для мирного урегулирования российско-украинского конфликта важно не создавать препятствий для миротворческих усилий Анкары, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении канцелярии турецкого лидера отмечается, что Эрдоган призвал все стороны воздерживаться от шагов, способных привести к эскалации напряженности. По его словам, Турция рекомендует не допускать действий, которые могут усугубить ситуацию в регионе.

    Также президент Турции отметил, что конфликт с Ираном не должен спровоцировать появление новых очагов напряженности на фоне российско-украинского кризиса.

    В конце марта турецкий танкер Altura с 140 тыс. тонн нефти пострадал в результате атаки дронами при следовании из Новороссийска в Стамбул.

    До этого греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море.


    4 апреля 2026, 19:11 • Новости дня
    Эрдоган заявил Зеленскому о важности безопасного судоходства в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с Владимиром Зеленским обратил внимание на необходимость поддержания безопасного судоходства и энергетической стабильности в Черном море.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил о ключевом значении безопасного судоходства в Черном море, передает РИА «Новости». Эрдоган также сообщил, что Анкара продолжит поддерживать переговоры между Украиной и Россией для укрепления мира и стабильности в регионе.

    Также турецкий лидер отметил приоритет обеспечения энергетической безопасности и выразил намерение увеличить объем взаимной торговли с Украиной, передает ТАСС.

    Ранее представители властей России выражали обеспокоенность по поводу угроз инфраструктуре газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» и регулярно информировали об этом турецкую сторону. В последние месяцы фиксировались атаки украинских беспилотников на нефтяные танкеры у берегов Турции, что подтверждали источники в украинских спецслужбах. Российский МИД подчеркивал, что для Турции важно не допустить подобных инцидентов.

    Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил о серьезной угрозе безопасности судоходства в Черном море из-за атак на торговые и гражданские суда.

    Владимир Зеленский прибыл в Стамбул с неанонсированным визитом для обсуждения перемирия на Украине.

    3 апреля 2026, 15:44 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом борьбу с финансированием терроризма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по видеосвязи.

    Главной темой встречи стало обсуждение мер по противодействию финансированию терроризма и другой преступной деятельности, передает ТАСС.

    «Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня очень важный вопрос – противодействие финансированию терроризма и иной преступной деятельности. Несколько докладчиков (планируется). Давайте начнем работу», – заявил Путин, открывая совещание.

    В прошлую пятницу Путин провел заседание Совбеза по вопросам дипломатии на европейском направлении.

    До этого российский лидер провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД.

    3 апреля 2026, 12:24 • Новости дня
    Садовничий рассказал об утреннем звонке Путина в день рождения

    Tекст: Вера Басилая

    Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что был очень тронут личным поздравлением президента Владимира Путина по телефону в свой день рождения.

    Владимир Путин поздравил ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего с днем рождения по телефону, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер пожелал Садовничему здоровья, успехов в научной и образовательной деятельности и всего самого лучшего. В адрес ректора МГУ также была направлена поздравительная телеграмма от президента.

    «Сегодня я был очень тронут. Рано утром позвонил Владимир Владимирович. Пожелал хорошей работы в [развитии] системы образования», – заявил журналистам Садовничий. Он подчеркнул, что этот звонок произвел на него большое впечатление.

    Ректор МГУ отметил, что считает день рождения обычным рабочим днем и не планирует устраивать праздничные мероприятия.

    «Никаких банкетов. Сейчас не до этого», – добавил он, выразив благодарность всем, кто его поздравил.

    Виктор Садовничий родился 3 апреля 1939 года в селе Краснопавловка Харьковской области. Он был избран ректором МГУ в 1992 году, а в 1994 году стал членом-корреспондентом Российской академии наук, в 1997 году – академиком РАН.

    5 апреля 2026, 13:08 • Новости дня
    Песков назвал встречу Путина и Пашиняна полезной и откровенной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели откровенную и необходимую встречу, где обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину подчеркнул, что лидеры России и Армении подробно изложили друг другу свои позиции, уделив особое внимание предстоящим в Армении выборам, передает ТАСС.

    В ходе беседы также обсуждались основные вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами. Песков добавил, что такие прямые и честные контакты крайне важны для поддержания стабильного диалога между Москвой и Ереваном.

    Кроме того, пресс-секретарь уточнил, что Москва считает для себя допустимым обсуждать с Ереваном темы, связанные с будущими выборами и действиями армянских властей. «Мы считаем себя вправе пытаться прояснить с нашими коллегами, действительно обсудить их планы [в контексте предстоящих выборов]», – заявил Песков.

    Напомним, переговоры Пашиняна и Путина состоялись 1 апреля в Москве. В ходе них обсуждалось текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений, актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

    Политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что Пашинян попытался скрыть холодный прием в Москве.

    Пашинян оценил визит в Россию как очень успешный.

    3 апреля 2026, 14:08 • Новости дня
    Песков анонсировал телефонный разговор Путина по Ближнему Востоку

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин намерен в пятницу провести телефонный разговор по ситуации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, во второй половине дня у президента запланирован международный телефонный разговор по ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президент продолжает работать по кризисной ситуации, которая эскалирует на Ближнем Востоке.

    По его словам, эта тематика в последние дни занимает значительную часть рабочего времени Путина.

    Ранее президент Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    До этого Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    Также Путин обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Абдель Фаттах ас-Сиси рассказал Владимиру Путину об усилиях Каира по снижению напряженности на Ближнем Востоке.

    5 апреля 2026, 09:24 • Новости дня
    Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем геолога заявил, что за прошедший год открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твердых полезных ископаемых, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

    Президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

    «Вы посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких, основательных знаний и особых личных качеств – выдержки и самоотдачи, товарищеской взаимовыручки и преданности избранному делу. Эти высокие нравственные принципы, крепкие профессиональные традиции передаются из поколения в поколение, служат эффективному решению стоящих перед работниками отрасли задач», – говорится в поздравлении.

    Путин отметил, что геологам есть, чем гордиться. Президент России заявил, что только за прошедший год было открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твёрдых полезных ископаемых, успешно реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, надёжно обеспечивается воспроизводство основных видов минерального сырья.

    «Уверен, что вы и впредь будете трудиться честно, на совесть, широко внедрять современные технологии и оборудование, вносить значимый вклад в укрепление минерально-сырьевого суверенитета России, её промышленного и энергетического потенциала; своей работой содействовать повышению качества жизни граждан нашей страны», – отметил Путин.

    Президент также пожелал специалистам новых достижений и всего наилучшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником и подчеркнул их роль в развитии минерально-сырьевой базы страны и укреплении промышленного потенциала. В Роснедрах заявили об открытии порядка 200 месторождений полезных ископаемых за год и назвали этот показатель стабильным для отрасли. Глава Роснедр Олег Казанов спрогнозировал появление в 2026 году десятков новых месторождений по углеводородному сырью и сотен месторождений твердых полезных ископаемых.

    4 апреля 2026, 09:42 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали на юго-востоке Турции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Ван на юго-востоке Турции в 08:52 по местному времени (совпадает с московским), сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям республики.

    В провинции Ван на юго-востоке Турции утром 4 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,2, передает ТАСС. По сообщению департамента по чрезвычайным ситуациям страны, эпицентр подземного толчка зафиксирован в районе Тушба. Очаг землетрясения располагался на глубине 7 км.

    Телеканал TRT Haber уточняет, что к настоящему моменту сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-востоке Турции в уезде Сивридже с эпицентром вблизи города Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,9 без сообщений о разрушениях. В турецкой провинции Кахраманмараш у города Эври на глубине около семи километров утром зафиксировали землетрясение магнитудой пять баллов без жертв и разрушений. В сентябре на западе Турции с эпицентром в 77 км от города Ушак зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3.

    3 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    Анталья окрасилась в оранжево-красные оттенки из-за песчаной бури

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощная песчаная буря, принесенная ветрами из Северной Африки, окрасила небо над Антальей в необычные оранжево-красные тона, вызвав обеспокоенность у жителей.

    На турецкую провинцию Анталья обрушился сильный перенос пыли из Северной Африки, что привело к изменению цвета неба, сообщает местный портал Antalyahakkinda.

    «Сильный перенос пыли из Северной Африки накрыл регион и изменил цвет неба», – говорится в публикации.

    Плотные массы пыли и песка, поднятые в Ливии и соседних регионах, пересекли Средиземное море с южными ветрами и достигли юга Турции.

    Наиболее выраженный эффект наблюдался в Аланье и других районах Антальи, где небо приобрело необычный красно-оранжевый оттенок из-за изменения преломления солнечного света частицами пыли.

    Как поясняется в публикации, это сопровождалось ухудшением видимости и повышенной концентрацией пыли в воздухе, что вызвало обеспокоенность у местных жителей и туристов.

    Эксперты отмечают, что подобные явления связаны с переносом так называемой «сахарской пыли» – мелких частиц, способных преодолевать тысячи километров и менять цвет атмосферы, а также влиять на качество воздуха и погодные условия.

    На днях подобное облако пыли накрыло греческий остров Крит, где небо стало ярко-красным, а аэропорт был вынужден ограничить работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, песчаная буря накрыла китайскую провинцию Ганьсу и город Цзюцюань.

    Необычный дождь с песком прошел ночью на территории Крыма, куда пыль был принесен южным циклоном из Северной Африки.

