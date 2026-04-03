Белый дом представил проект рекордного военного бюджета США

Tекст: Валерия Городецкая

В бюджетном документе подчеркивается, что это на 445 млрд долларов или на 42% больше по сравнению с совокупными ресурсами на 2026 год, когда оборонные расходы предположительно достигнут 1 трлн долларов, передает РИА «Новости».

В предложении американского лидера также говорится о сокращении невоенных расходов на 10%, что составляет 73 млрд долларов.

«Невоенные расходы сокращаются на 73 млрд долларов, или на 10%, при сохранении поддержки ветеранов, пожилых людей, правоохранительных органов и других важнейших приоритетов федерального правительства», – сказано в документе Белого дома по бюджету.

Экономия, по мнению администрации, будет достигнута за счет устранения неэффективных и woke-программ, а также возвращения ряда полномочий штатам и местным органам власти.

Особое внимание в проекте бюджета уделено развитию военного флота. В 2027 финансовом году американская администрация просит финансирование для постройки 39 новых кораблей: 18 боевых единиц для ВМС, 16 вспомогательных судов и пяти кораблей для сухопутных войск и береговой охраны. На эти цели предлагается выделить 65,8 млрд долларов.

В пояснительной записке указано, что такие инвестиции должны «восстановить ударную мощь США» и «обеспечить абсолютное военное превосходство перед мировыми угрозами».

Белый дом также запросил увеличение бюджета Пентагона для модернизации и диверсификации американского ядерного комплекса, включая обновление систем командования, управления и связи.

В документе отмечается, что вложения в ядерные силы и инфраструктуру направлены на поддержание потенциала сдерживания и защиту Соединенных Штатов от угроз, которые могут угрожать территории страны и ее стратегическим интересам.

В январе американский президент предложил установить военные расходы США на уровне 1,5 трлн долларов к 2027 году, сославшись на «трудные и опасные времена».

Американский журналист Такер Карлсон предположил, что увеличение военного бюджета США связано с подготовкой страны к войне.