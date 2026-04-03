Москалькова назвала экстрадицию Бутягина на Украину произволом

Tекст: Ольга Иванова

Решение варшавского суда о допустимости экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину стало предметом резкой критики со стороны российского омбудсмена Татьяны Москальковой, передает РИА «Новости». По её словам, подобный шаг представляет собой «грубейшее нарушение прав человека, международного гуманитарного права, этических и нравственных норм».

Москалькова в своей официальной позиции заявила: «Считаю грубейшим нарушением прав человека, международного гуманитарного права, этических и нравственных норм решение об экстрадиции Бутягина на Украину, заведомо зная о возможных репрессиях в отношении этого человека на территории Украины».

Она подчеркнула, что Бутягин не совершал противоправных действий ни в отношении Украины, ни других государств. Москалькова выразила уверенность, что подобное решение является произволом и нарушает основные нормы международного права.

Напомним, польские спецслужбы задержали российского археолога Бутягина по запросу с Украины в декабре 2025 года.

Окружной суд Варшавы одобрил экстрадицию Бутягина на Украину.

Сотрудники посольства России в Польше передали в Государственный Эрмитаж письмо арестованного археолога Бутягина.

Кремль пообещал оказать помощь задержанному ученому.