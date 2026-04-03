Синоптик сообщила о риске затопления земельных участков в пяти регионах России

Синоптик Паршина сообщила о риске затопления земельных участков в пяти регионах России

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», с 3 по 6 апреля девятнадцать рек в Ярославской, Московской, Ивановской, Владимирской областях Центрального федерального округа и в Алтайском крае достигнут опасных отметок по уровню воды. В результате в зону подтопления попадут прибрежные территории, огороды, садовые участки и местные дороги.

Ранее руководитель Росгидромета Игорь Шумаков отмечал, что в период половодья в 2026 году ожидается превышение нормы уровней воды не только в Центральном, но и в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

